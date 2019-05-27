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По гамбургскому счету? Киев требует от Берлина новых санкций против Москвы из-за пленных военных моряков

27 Мая 2019 251 0 Политика
По гамбургскому счету? Киев требует от Берлина новых санкций против Москвы из-за пленных военных моряков

Украина требует, чтобы Германия ввела новые так называемые «гамбургские» санкции против России, если она не освободит украинских моряков и не вернет корабли, отказавшись исполнять решение Международного суда по морскому праву. По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, решение, которое принял трибунал – это дипломатическая победа, и Берлин должен добиваться, чтобы Россия исполнила этот вердикт.

Санкции на потоке

«Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков и возвращении конфискованных кораблей], то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России», — заявил Андрей Мельник. Напомним, что санкции могут получить такое название по фактическому нахождению Международного трибунала — в Гамбурге.

Как напоминает РИА Новости, Россия должна исполнить судебное решение сроком до 25 июня. Вместе с этим, как отмечают в МИД, в конкретном случае Конвенция ООН по морскому праву не может использоваться – и по этой причине Москва будет продолжать отстаивать свою позицию.

Комментируя ситуацию, официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула: для очередных санкций против России повод уже не нужен. То есть, по сути, ограничения против России «штампуют на потоке».

Со совей стороны депутат Государственной думы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT отметил, что требования, которые выдвигают украинские власти, прямо противоречат нормам международного права.

«У украинской стороны есть возможность представлять интересы своих граждан в российском суде и отстаивать их невиновность, если они считают их невиновными… Как известно, моряки совершили уголовное преступление на территории России», - подчеркнул парламентарий.

Конфликт в Керченском проливе

Речь идет об инциденте, который произошел в ноябре 2018 года. Три корабля украинских ВМС без предупреждения нарушили территориальную государственную границу России, и в течение нескольких часов совершали опасные маневры. На все законные требования прекратить свои небезопасные действия они не реагировали.

В итоге нарушители были задержаны сотрудниками пограничной службы. На борту военных кораблей Украины оказалось 24 военнослужащих, включая двух сотрудников СБУ. Далее решением суда все они были заключены под стражу в связи с обвинением в нарушении границы.

Со своей стороны президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, оценил действия украинских властей как провокацию, которую устроили в преддверии выборов президента.

В первых числах апреля постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон выступила с заявлением о том, что альянс планирует принять «пакет мер» по Черному морю. Она считает, что это «гарантирует безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив». В России же подобное решение подвергли критике.

Не в интересах Украины

Как считает ряд экспертов, Германия не будет вводить никаких санкций, о которых говорит Украина. Так, член Совфеда Сергей Цеков, в беседе с РИА Новости отметил, что Берлин, возможно, сам не меньше страдает от антироссийских санкций: «Германия — страна, которая страдает от санкций, может быть, даже больше, чем сама Россия. И введение дополнительных ограничений якобы против России — на самом деле послужит против Германии». Сомнение в возможности введения санкций вызывает также в то, что их предложил посол Украины, а не президент или правительство  страны.

Аналогичного мнения придерживается и Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По словам эксперта развитие в таком направлении маловероятно. Вместе с этим, по его словам, «всю эту историю» затеяли для того, чтобы создать еще больше проблем для России, но не помочь решить проблемы украинского народа и это, конечно, в конечном счете, работает против интересов Украины».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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