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По 600 тысяч долларов на человека. «Роснефть» не сократит выплаты топ-менеджерам в кризис

5 Мая 2020 1955 7 Экономика
По 600 тысяч долларов на человека. «Роснефть» не сократит выплаты топ-менеджерам в кризис

Несмотря на тяжелый кризис в нефтяной отрасли, рекордно низкие цены и необходимость сокращать добычу до минимума с 2002 года, компания «Роснефть» в 2020 году выплатит вознаграждения совету директоров на уровне прошлого года, который был удачным для нефтяников. Как пишет «Интерфакс», среднее вознаграждение члену совета директоров превысит 500 тыс. долларов, а выплаты ряду лиц, среди которых государственные чиновники и глава компании Игорь Сечин, и вовсе оказались засекречены.

Своих не бросают

  • «Роснефть» не откажется от высоких вознаграждений совету директоров в 2020 году, следует из проекта решения годового собрания акционеров. Держатели акций крупнейшей российской нефтяной компании постановили выплатить: 600 тыс. долларов бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру, 530 тыс. долларов Хамаду Рашиду Аль Моханнади, 530 тыс. долларов Файзалу Алсуваиди, 580 тыс. долларов Маттиасу Варнигу. 560 тыс. долларов Олегу Вьюгину, 580 тыс. долларов Хансу-Йоргу Рудлоффу.
  • Выплаты и.о. премьер-министра Андрею Белоусову, министру энергетики Александру Новаку и главе «Роснефти» Игорю Сечину не указаны в документе, но, по данным «Интерфакса», они составят по 600 тыс. долларов каждому.
  • Вознаграждения топ-менеджерам «Роснефти» сохранятся на уровне 2019 года в тот момент, когда нефтяники просят о поддержке из бюджета. Президент Владимир Путин, отказавший россиянам в финансовой помощи и лишивший их работы в «нерабочий месяц», согласен выдать средства из бюджета нефтегазовым компаниям.
  • Среди прочего, компаниям могут простить до 300 мдрд руб. за счет отмены демпферного механизма, который сдерживает цены на бензин и является источником инфляции в текущей экономической ситуации. Но цены от этого не изменятся – они будут стабильно высокими и за счет этого нефтяники заработают дополнительные 300 млрд руб., которые они должны были передать в бюджет.
  • В том числе из этих средств, которые будут изъяты из кошельков россиян через высокую стоимость бензина и товаров (в них стоимость бензина отражается в транспортных издержках), топ-менеджеры компаний покроют часть убытков и выплатят себе премии.
  • В 2019 году «Роснефть» пустила на вознаграждения топ-менеджерам 3,545 млрд руб. Эта сумма была поделена между 11 сотрудниками. Всем остальным Путин велел сидеть дома с «сохранением зарплаты» на уровне МРОТ в 12130 руб., которые около половины граждан не могут получить ни от работодателей, ни в виде пособия по безработице от государства.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:47 5 0
Александр Борисов.:

Плевать они хотели на то, что о них думают простые люди.

14:12 7 0
Стас:

Крысы, вот у кого карточки подрезайте.

14:07 3 2
Анатолий:

это все не интересно .нам бы поправки в конституцию одобрить . сразу жить станет веселей

13:22 8 0
List:

Странно...эти топ.менеджеры Роснефть доводят до банкротства, а им премии...

13:20 0 1
Валерий:

БРАВМССССИМО

12:55 4 0
Макс:

по принципу, зачем экономить государственные деньги? не украдешь ты украдут другие.

12:45 4 1
Михаил Лимнеевич Скворцов:

как все печально

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