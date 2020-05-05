По 600 тысяч долларов на человека. «Роснефть» не сократит выплаты топ-менеджерам в кризис 1955 7 Экономика

Несмотря на тяжелый кризис в нефтяной отрасли, рекордно низкие цены и необходимость сокращать добычу до минимума с 2002 года, компания «Роснефть» в 2020 году выплатит вознаграждения совету директоров на уровне прошлого года, который был удачным для нефтяников. Как пишет «Интерфакс», среднее вознаграждение члену совета директоров превысит 500 тыс. долларов, а выплаты ряду лиц, среди которых государственные чиновники и глава компании Игорь Сечин, и вовсе оказались засекречены.