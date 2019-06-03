Плата за выезд. Россияне активнее возвращают свои долги ради выезда за пределы страны

Россиян все чаще стали оплачивать свои долги ради выезда за границу. По информации Федеральной службы судебных приставов (ФССП), жители РФ, оказавшиеся в так называемом заграничном стоп-листе, уже вернули 26 млрд руб. задолженностей.

Невыездные долги

«Всего за четыре месяца текущего года на исполнении в Пограничной службе ФСБ России находилось порядка 5,2 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации. Благодаря применению данной меры должниками погашено 26,5 млрд рублей задолженности», - прокомментировал ситуацию сотрудник ФССП в разговоре с ТАСС.

В прошлом году сумма долгов была меньше примерно на треть: «невыездные» граждане России к июню 2018-го в общей сложности вернули 18,2 млрд руб. В этом году не только в суммах, но и в списках должников за минувший год тоже наблюдается прибавление: если к концу мая 2018-го было 2,3 млн человек, то на 1 мая этого года в них оказалось 3,3 млн человек.

Как отмечает издание, получить информацию о возбужденных исполнительных производствах и погасить в случае необходимости имеющуюся задолженность можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств».

Кого не выпустят?

«Коммерсант» напоминает, что выезд ограничивается в случае, если сумма непогашенной задолженности составляет порядка 30 тыс. руб., а при задолженности по алиментам — более 10 тыс.

При этом, за прошлый год в ФССП смогли существенно сократить время, которое необходимо для снятия ограничений на выезд за рубеж: 23 минуты после оплаты долга – и граница уже не на замке.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ФССП, на данный момент в числе невыездных (из 3,3 млн действующих постановлений) больше всего должников по кредитам (17%, 554,5 тыс.) и «алиментщиков» 16% (524 тыс.). Еще 105 тыс. (3%) постановлений вынесено в отношении должников за услуги ЖКХ, 118 тыс., (4%) – по штрафам ГИБДД, 127 тыс. (4%) – по долгам в пользу организаций ТЭК, 115 тыс. (3,5%) - по налогам, 89 тыс. (3%) - по уголовным штрафам, 64 тыс. (2%) - в отношении лиц, с которых взыскивается ущерб от преступлений.

Еще примерно два процента (75 тыс.) – это должники по исполнительным производствам неимущественного характера (например, по решениям перенести забор на дачном участке, снести самовольную постройку, устранить самовольную перепланировку квартиры).

Стимул к погашению

Как сообщал директор ФССП Дмитрий Аристов, служба выдерживает временной интервал для снятия ограничения на выезд должников после поступления информации об уплате задолженности в течение 23 минут. Срок удалось сократить за счет взаимодействию приставов с ФСБ, Минкомсвязью и казначейством.

Но, как выяснил «Ъ», неплательщикам может понадобиться намного больше времени, поскольку решение принимает ФСБ. При этом, как напоминает издание, буквально пару лет назад для снятия ограничения требовалась одна, а то и две недели, поскольку весь документооборот проходил в ручном режиме. После того, как подтверждалась оплата, происходило формирование региональных реестров граждан, которые претендуют на снятие ограничения. И уже после этого информация, которая поступила от субъектов федерации, аккумулировалась центральным аппаратом ФССП и затем направлялась в ФСБ, в подчинении которой и находится погранслужба. На сегодняшний день все процедуры проходят в автоматическом режиме.

И граждане, которые имеют достаточно средств для заграничной поездки, но при этом накопили долги не только перед банками, но и перед собственными детьми, сполна могут воспользоваться предоставленной государством возможностью быстро их погасить.