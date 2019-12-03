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Перспективы России. Каким видят будущее страны эксперты форума Финансового университета?

3 Декабря 2019 65 0 События и факты
Перспективы России. Каким видят будущее страны эксперты форума Финансового университета?

В Москве завершился VI Международной форум Финансового Университета «Рост или рецессия: к чему готовиться?». Ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров и другие спикеры форума поделились своим мнением о перспективах развития России с «Капиталом страны», который стал информационным партнером этого мероприятия.

Участники форума Финансового университета при Правительстве РФ  обсудили вопросы социального и экономического развития России в эпоху четвертой индустриальной революции. В центре ключевых дискуссий были вопросы о том, на каком этапе развития находится наша страна, куда и как ей двигаться дальше? Отвечая  на первый эксперты сошлись во мнении, что по всему миру, в том числе и в России замедляются темпы экономического роста, что неизбежно приведет к стагнации. А вот в ответах на  второй вопрос мнения расходятся порой  радикально.

Эксперты  говорят, что прогноз даже на ближайшие пять лет построить достаточно сложно. За последние двадцать лет произошел колоссальный скачок вперед в техническом прогрессе и прорыв в цифровом производстве. Миру приходится подстраиваться под предлагаемые обстоятельства, переставляя на новые рельсы локомотив современной экономики. В то время как пессимисты видят в будущем неизбежную мировую войну, оптимисты верят, что за спадом обязательно последует стремительный рост экономики и качества жизни.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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