Перспективы России. Каким видят будущее страны эксперты форума Финансового университета?

В Москве завершился VI Международной форум Финансового Университета «Рост или рецессия: к чему готовиться?». Ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров и другие спикеры форума поделились своим мнением о перспективах развития России с «Капиталом страны», который стал информационным партнером этого мероприятия.

Участники форума Финансового университета при Правительстве РФ обсудили вопросы социального и экономического развития России в эпоху четвертой индустриальной революции. В центре ключевых дискуссий были вопросы о том, на каком этапе развития находится наша страна, куда и как ей двигаться дальше? Отвечая на первый эксперты сошлись во мнении, что по всему миру, в том числе и в России замедляются темпы экономического роста, что неизбежно приведет к стагнации. А вот в ответах на второй вопрос мнения расходятся порой радикально.

Эксперты говорят, что прогноз даже на ближайшие пять лет построить достаточно сложно. За последние двадцать лет произошел колоссальный скачок вперед в техническом прогрессе и прорыв в цифровом производстве. Миру приходится подстраиваться под предлагаемые обстоятельства, переставляя на новые рельсы локомотив современной экономики. В то время как пессимисты видят в будущем неизбежную мировую войну, оптимисты верят, что за спадом обязательно последует стремительный рост экономики и качества жизни.