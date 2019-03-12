Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 МАР, 14:32 МСК
USD (ЦБ)    65,7674
EUR (ЦБ)    74,0672

12 МАР, 14:32 МСК
USD (ЦБ)    65,7674
EUR (ЦБ)    74,0672

Переплата за ЖКХ 100% – норма. Что делать с коммунальными «монстрами»?

12 Марта 2019 334 0 Экономика
Переплата за ЖКХ 100% – норма. Что делать с коммунальными «монстрами»?

Россияне переплачивают 100% от себестоимости услуг ЖКХ. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев в интервью НТВ. Он заметил, что тарифы одних и тех же поставщиков в одном и том же регионе необоснованно отличаются в десятки раз. «Чушью собачьей» он считает жалобы поставщиков на недоплаты – проблемы недоплат не существует. При этом о недобросовестности коммунальных служб говорят постоянно, но никто с ними ничего не может сделать. Правительство два раза в год поднимает тарифы на услуги при рекордном падении доходов граждан пятый год подряд.

«Мы не убогие»

Глава ФАС не выбирал выражения: коммунальные службы он назвал «монстрами», а недоплаты им – «чушью собачьей». Граждане, по его словам, «не какие-то убогие». «Мы давно им переплачиваем», – убежден главный антимонопольщик страны. Он также раскрыл, куда идут сверхдоходы коммунальных служб. Оказывается, они содержат на деньги граждан рестораны, дома отдыха для себя и даже охотничьи замки.

Как же окоротить «монстров»? По мнению Артемьева, правительственных актов будет недостаточно. Нужен основополагающий закон об основах тарифного регулирования. Если он будет принят, то ВВП страны не будет терять из-за постоянного роста тарифов 2% в год. Вообще, как отметил глава ФАС, картели в ЖКХ сродни картелям в области фармацевтического и медицинского производства, а также в других социальных сферах. Действия картелей Артемьев считает «свинством» и говорит, что они сговариваются друг с другом «внаглую абсолютно».

Не в пользу граждан

Высказывание главы ФАС о двукратных переплатах за услуги ЖКХ прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. В своем микроблоге Twitter он написал, что подобный вывод о переплатах его не удивляет, с учетом того, что известно о неудовлетворительной работе управляющих компаний.

Сенатор также проиллюстрировал свое заявление примером (об этом случае недавно говорили многие СМИ), когда пермские коммунальные службы выставили счет владельцу двухкомнатной квартиры, сумма которого составила 2,2 млн руб. Службы посчитали, что на площади этой квартиры в 40 кв. м прописаны 4050 человек.

«И никогда УК не «ошибутся» в пользу граждан», – заключил Алексей Пушков.

Перетопы и переплаты

Переплату ЖКХ можно объяснить избыточными мощностями и низкой энергоэффективностью многоквартирных домов. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Она отметила, что действительно есть существенная разница в формировании тарифов в регионах и муниципалитетах. «Это объясняется избыточными и неэффективными мощностями, в частности, это касается котельных. Например, котельная на мазуте зачастую обходится дороже, чем на газе. И их содержание также ложится на плечи потребителей», – пояснила эксперт.

Также переплаты в ЖКХ возникают из-за просчетов в инвестиционных стратегиях, отсюда и разница в платежах. Говоря о том, что может исправить эту ситуацию, Разворотнева отметила, что этому может способствовать тщательный аудит, а не схема «когда всем регионам понемногу прибавляют тариф». «Также необходимо выявлять необходимых посредников, разбираться с неэффективным оборудованием и прочее», – добавила собеседница.

Светлана Разворотнева также предположила, что сократить переплату за ЖКХ позволит повышение энергоэффективности многоквартирных домов, поскольку одной из причин переплаты являются перетопы. «Были подсчеты, согласно которым 15-20% платежей в московских домах обусловлены перетопами», – пояснила она. Она отметила также, что ситуацию может улучшить предоставление возможности органам самоуправления самостоятельно устанавливать надбавки. Но сейчас, как отмечает эксперт, таким правом могут воспользоваться только немногие регионы.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 6

Узнай, страна

Впервые омская компания получит сертификат «Сделано в России»

Впервые омская компания получит сертификат «Сделано в России»

И блинов отведал, и книжку получил

И блинов отведал, и книжку получил

В Калужской области начали выпускать новой серию энергоэффективных светильников с БАП

В Калужской области начали выпускать новой серию энергоэффективных светильников с БАП

Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений

Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений

Новости СМИ

Новости дня

14:03 Россия направила Украине ноту из-за нарушения Договора о дружбе Россия направила Украине ноту из-за нарушения Договора о дружбе
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
13:32 Москва простилась с Владимиром Этушем Москва простилась с Владимиром Этушем
12:59 Михаил Фридман – самый богатый житель Лондона Михаил Фридман – самый богатый житель Лондона
12:23 Украинская певица Maruv на «Евровидении» будет болеть за Россию Украинская певица Maruv на «Евровидении» будет болеть за Россию
11:47 В Японии над вулканом Фудзи появился гигантский пугающий НЛО В Японии над вулканом Фудзи появился гигантский пугающий НЛО Видео
11:08 Армия Сирии отразила атаку террористов-смертников в Хаме Армия Сирии отразила атаку террористов-смертников в Хаме
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
10:22 Макгрегора арестовали за разбой Макгрегора арестовали за разбой

Узнай, страна!

14:20 Впервые омская компания получит сертификат «Сделано в России» Впервые омская компания получит сертификат «Сделано в России»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
11:38 И блинов отведал, и книжку получил И блинов отведал, и книжку получил
11 МАР, 19:32 В Калужской области начали выпускать новой серию энергоэффективных светильников с БАП В Калужской области начали выпускать новой серию энергоэффективных светильников с БАП
11 МАР, 18:48 Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений
11 МАР, 17:56 В Красноярском крае получили первые образцы высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия В Красноярском крае получили первые образцы высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия
07 МАР, 08:43 Курс на развитие экспорта тамбовского зерна Курс на развитие экспорта тамбовского зерна

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter