Переплата за ЖКХ 100% – норма. Что делать с коммунальными «монстрами»?

Россияне переплачивают 100% от себестоимости услуг ЖКХ. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев в интервью НТВ. Он заметил, что тарифы одних и тех же поставщиков в одном и том же регионе необоснованно отличаются в десятки раз. «Чушью собачьей» он считает жалобы поставщиков на недоплаты – проблемы недоплат не существует. При этом о недобросовестности коммунальных служб говорят постоянно, но никто с ними ничего не может сделать. Правительство два раза в год поднимает тарифы на услуги при рекордном падении доходов граждан пятый год подряд.

«Мы не убогие»

Глава ФАС не выбирал выражения: коммунальные службы он назвал «монстрами», а недоплаты им – «чушью собачьей». Граждане, по его словам, «не какие-то убогие». «Мы давно им переплачиваем», – убежден главный антимонопольщик страны. Он также раскрыл, куда идут сверхдоходы коммунальных служб. Оказывается, они содержат на деньги граждан рестораны, дома отдыха для себя и даже охотничьи замки.

Как же окоротить «монстров»? По мнению Артемьева, правительственных актов будет недостаточно. Нужен основополагающий закон об основах тарифного регулирования. Если он будет принят, то ВВП страны не будет терять из-за постоянного роста тарифов 2% в год. Вообще, как отметил глава ФАС, картели в ЖКХ сродни картелям в области фармацевтического и медицинского производства, а также в других социальных сферах. Действия картелей Артемьев считает «свинством» и говорит, что они сговариваются друг с другом «внаглую абсолютно».

Не в пользу граждан

Высказывание главы ФАС о двукратных переплатах за услуги ЖКХ прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. В своем микроблоге Twitter он написал, что подобный вывод о переплатах его не удивляет, с учетом того, что известно о неудовлетворительной работе управляющих компаний.

Сенатор также проиллюстрировал свое заявление примером (об этом случае недавно говорили многие СМИ), когда пермские коммунальные службы выставили счет владельцу двухкомнатной квартиры, сумма которого составила 2,2 млн руб. Службы посчитали, что на площади этой квартиры в 40 кв. м прописаны 4050 человек.

«И никогда УК не «ошибутся» в пользу граждан», – заключил Алексей Пушков.

Перетопы и переплаты

Переплату ЖКХ можно объяснить избыточными мощностями и низкой энергоэффективностью многоквартирных домов. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Она отметила, что действительно есть существенная разница в формировании тарифов в регионах и муниципалитетах. «Это объясняется избыточными и неэффективными мощностями, в частности, это касается котельных. Например, котельная на мазуте зачастую обходится дороже, чем на газе. И их содержание также ложится на плечи потребителей», – пояснила эксперт.

Также переплаты в ЖКХ возникают из-за просчетов в инвестиционных стратегиях, отсюда и разница в платежах. Говоря о том, что может исправить эту ситуацию, Разворотнева отметила, что этому может способствовать тщательный аудит, а не схема «когда всем регионам понемногу прибавляют тариф». «Также необходимо выявлять необходимых посредников, разбираться с неэффективным оборудованием и прочее», – добавила собеседница.

Светлана Разворотнева также предположила, что сократить переплату за ЖКХ позволит повышение энергоэффективности многоквартирных домов, поскольку одной из причин переплаты являются перетопы. «Были подсчеты, согласно которым 15-20% платежей в московских домах обусловлены перетопами», – пояснила она. Она отметила также, что ситуацию может улучшить предоставление возможности органам самоуправления самостоятельно устанавливать надбавки. Но сейчас, как отмечает эксперт, таким правом могут воспользоваться только немногие регионы.