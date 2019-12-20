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Перепись сим-карт. Зачем это нужно и кто за это заплатит?

20 Декабря 2019 77 0 Экономика
Перепись сим-карт. Зачем это нужно и кто за это заплатит?

Переписать всех абонентов сотовой связи и создать единую базу сим-карт на территории России – так звучит новое предложение Госдумы к Роскомнадзору. При этом принудительную «перепись» должны будут оплатить операторы мобильной связи. Но компании уже возражают против инициативы – у них нет средств на ее реализацию. В Роскомнадзоре, в свою очередь, поддерживают идею – только за 11 месяцев 2019 года изъято более 54 тыс. «серых» сим-карт, утверждают в ведомстве. Что бы это ни значило.

Зачем нужна перепись

  • «Инвентаризация» работающих сим-карт в России необходима для запуска необычного проекта – «федеральной платформы-агрегатора для верификации сведений о количестве сим-карт, зарегистрированных на конкретного гражданина или компанию».
  • Инициативу продвигает депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Он уже написал письмо главе Роскомнадзора Александру Жарову, сообщает РБК.
  • Наличие на территории России «серых» сим-карт вызывает у депутата Чернышова «серьезные опасения». По его словам, злоумышленники записывают сим-карты на добросовестных абонентов и последние об этом зачастую не знают.
  • Поэтому законопослушные граждане могут стать фигурантами «серьезного уголовного дела», если их персональные данные, по мнению Чернышова, будут использованы в «криминальной среде».

Три пункта

Всего автор идеи предлагает три меры, которые помогут сократить число «серых» сим-карт.

  1. Запуск уже упомянутой федеральной платформы-агрегатора для физических и юридических лиц – система должна будет верифицировать сведения об объеме зарегистрированных карт. Смотреть в этом плане нужно на Казахстан – там пользователь по ИНН может видеть все зарегистрированные на него номера.
  2. Проведение инвентаризации действующих сим-карт и выявление недействующих номеров.
  3. Усиление противодействия криминальному обороту «серых» сим-карт в даркнете.

Надо отметить, что у автора нет четких представлений, как операторы мобильной связи должны выполнить эти пункты – проработка деталей и план реализации остаются за ними.

За чей счет банкет?

  • По мнению депутата Чернышова, проект может реализовываться в формате государственно-частного партнерства. Поскольку «операторы получат более полное представление о том, кто является их абонентами».
  • Представители отрасли считают, что подобный проект потребует крайне больших затрат. Сейчас у одного оператора в среднем на счету 50 млн абонентов, а с развитием интернета вещей их будет 100 млн.
  • Речь идет о десятках миллиардах рублей, которые уйдут на верификацию номеров на новой платформе. Есть вариант сделать услуги платной или принять финансовую помощь от государства. Потому что для операторов это «колоссальные деньги, которых у участников рынка просто нет».

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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