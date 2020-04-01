Пенсии и пособия под угрозой. Эксперты предсказали падение сборов из-за безработицы 158 0 Экономика

Социальные фонды России из-за пандемии коронавируса потеряют от 390 млрд руб. до 2,34 трлн руб. в самом худшем сценарии, подсчитали в Высшей школе экономики. К потере доходов социальных фондов приведет сокращение зарплат, рост безработицы и падение реальных доходов россиян из-за девальвации рубля и растущей инфляции. Компенсировать выпадающие доходы эксперты предлагают из Фонда национального благосостояния. Но его размера не хватит надолго. Другой вариант – наращивать государственный долг для финансирования дефицита.