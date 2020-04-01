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Пенсии и пособия под угрозой. Эксперты предсказали падение сборов из-за безработицы

1 Апреля 2020 158 0 Экономика
Пенсии и пособия под угрозой. Эксперты предсказали падение сборов из-за безработицы

Социальные фонды России из-за пандемии коронавируса потеряют от 390 млрд руб. до 2,34 трлн руб. в самом худшем сценарии, подсчитали в Высшей школе экономики. К потере доходов социальных фондов приведет сокращение зарплат, рост безработицы и падение реальных доходов россиян из-за девальвации рубля и растущей инфляции. Компенсировать выпадающие доходы эксперты предлагают из Фонда национального благосостояния. Но его размера не хватит надолго. Другой вариант – наращивать государственный долг для финансирования дефицита.

Россиянам не до социальных фондов

  • Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования обеспечивают 70% социальных выплат в стране, но получают они средства от страховых взносов (ежемесячных выплат с зарплат в размере 30%) и из федерального бюджета, который покрывает дефицит. Обозначенные 30% распределяются следующим образом: 22% отходит Пенсионному фонду, 5,1% – ФОМС и 2,9% – ФСС.
  • Однако для малого и среднего бизнеса ставка взносов будет снижена с 30 до 15%. Это коснется зарплат выше МРОТ. По оценке Минфина, до конца 2020 года предприятия МСП высвободят 285 млрд руб. благодаря этому решению.
  • Поскольку из-за пандемии коронавируса резко ухудшилось состояние экономики, и она погрузилась в глубокую рецессию, в том числе по причине катастрофичного снижения цен на нефть и девальвации рубля на 25%, фонд оплаты труда быстро сократится. В том числе из-за реальной угрозы для 8 млн россиян потерять работу. Только в одной Москве, по подсчетам «Деловой России», заработка могут лишиться 1 млн человек. За одну неделю кризиса в Москве подали заявки на пособия по безработице более 10 тыс. человек. Произойдет и сокращение потребления из-за обеднения населения.

Какими будут потери

  • Согласно расчетам, утрата 5% рабочих мест отнимет у фонда оплаты труда 65,1 млрд руб. Три месяца кризиса «откусят» 195,4 млрд руб., полгода – 390,8 млрд руб., девять – 586,3 млрд. руб. Но это оптимистический сценарий.
  • Скорее всего, Россия потеряет 10-15% рабочих мест. В этом случае из бюджета выпадут от 390,8 до 586,3 млрд руб. А если кризис продлится полгода – до 1,17 трлн руб.
  • В негативном сценарии потери будут измеряться 20% рабочих мест. Тогда за три месяца потери составят 781,7 млрд руб., а за девять месяцев – 2,34 трлн руб.

Что делать?

  • Где брать источники для финансирования выпадающих доходов, эксперты знают. Во-первых, это Фонд национального благосостояния, в котором 13 трлн руб. Во-вторых, это облигации Минфина, которые он может выпускать для покрытия выпадающих доходов внебюджетных фондов.
  • Чтобы помочь сокращаемым работникам, эксперты предложили ввести гибкий пенсионный возраст. Люди смогут выйти на пенсию раньше сроков, предусмотренных повышением пенсионного возраста, но с учетом накопленного стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента.
  • Возможна и ликвидация институтов социального страхования. Но эксперты считают, что это было нецелесообразно – проводить выплаты напрямую из бюджета, поскольку это потребует пересмотра управления социальным страхованием. Тем не менее 2,5 трлн руб. на фиксированные зарплаты, которые поступают в Пенсионный фонд из бюджета можно было бы выплачивать напрямую.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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