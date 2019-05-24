Партийная ревизия. Как в России будут искать «политические трупы»?

Минюст начал проверку 32 зарегистрированных начиная с 2012 политических партий в России. Партии, которые в течение прошедших 7 лет не вели политическую деятельность, не участвовали в избирательных процессах на федеральном, местном и региональном уровне будут ликвидировать решениями Верховного Суда.

Не подают признаков жизни

В 2012 г после принятия нового законодательства был снижен порог для регистрации новой партии. Так, число членов партии могло составлять от силы 500 человек, а не 40 тысяч человек как было раньше. Это должно было стало толчком для формирования конкуренции на политической арене страны. Но результаты получились намного хуже ожидаемого. По последним оценкам более 30 % зарегистрированных партий не принимают участия в выборах и существуют только «на бумаге».

Именно от таких «политических трупов» и планируют избавляться власти. «Я понятия не имею, сколько партий в итоге будет ликвидировано, если будет. Совершенно точно, это будет сделано в соответствии с законом. Никаких разнарядок и планов по ликвидации партий после проверки не существует», — заявил министр юстиции Александр Коновалов, сообщает «РИА Новости».

Кто уйдет?

Уже определены критерии, по которым будут отбирать «кандидатов на вылет». Речь идет о тех политических партиях, от которых не было зарегистрированных кандидатов в Госдуму, на посты глав регионов, поданы заявки кандидатов в депутаты региональных парламентов в менее чем 20 % избирательных округов, а интересы представлены в менее чем 10 % регионов.

Эксперты отмечают, что у 25 партий нет ни одного мандата депутата в государственных структурах управления. Частично это неформальные подразделения крупных политических сил.

Кто останется?

Политическими лидерами последнего десятилетия остаются «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Депутаты и чиновники, зарегистрированные в этих партиях, представляют интересы во всех субъектах РФ.

Однако это не единственные политические силы, ведущие активную деятельность в стране. Учитывая структуру и количество денежных поступлений, можно выделить еще три лидирующие партии. Это партия «Яблоко», созданная в 1993 году. Члены этой партии, которая относится к либерально-демократическому движению, входят в состав думских и других государственных комиссий, комитетов. От «Парнаса» (Партии народной свободы) - одной из немногих оппозиционных правоцентристская организаций - есть действующие депутаты разных уровней. У этой партии развита сеть представительств в разных городах. Партия «Коммунисты России» (КПКР) образованная в 2012 году, которая следует идеологии марксизма-ленинизма и находится в оппозиции к действующей власти, тоже активно занимается политической деятельностью.

Остальные движения, такие как «Родина», «Гражданская платформа» поддерживают все решения партии власти и не имеют ярко выраженной собственной позиции по многим вопросам

Россияне о политике

В начале 2019 года специалисты Левада-Центр провели опрос населения РФ о политике. Результаты показывают, что 40 % граждан не желают разбираться и участвовать в этой деятельности. Около 14 % заявили, что разочарованы в политике. И лишь 1 % граждан принимают или планируют принимать участие в политических движениях и партиях.

Около трети респондентов считают, что этим должны заниматься люди с опытом, а 28 % не имеют свободного времени для этого, а 21 % уверен, что ничего нельзя изменить.

Но одновременно с уменьшением интереса к партиям растет интерес и число участников общественных движений. В будущем часть из них может стать действующими политическими партиями.