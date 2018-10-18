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Отрубленная голова. Кто убил саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и почему США закрывают на это глаза

18 Октября 2018 96 0 Тренды События
Отрубленная голова. Кто убил саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и почему США закрывают на это глаза

Сначала пропавший в Стамбуле журналист Джамаль Хашукджи был подвергнут пыткам, а потом обезглавлен. Сообщения об этом появились в турецкой прессе – СМИ ссылаются на аудиозаписи из генерального консульства Саудовской Аравии. Выяснилось, что пытки были очень жестокими: так, перед тем, как убить Джамаля, ему отрубили пальцы. Еще одна аудиозапись свидетельствует о том, что генеральный консул королевства якобы просит убить журналиста вне здания дипломатической миссии. После этого действия стали разворачиваться не менее жестко: не исключено, что тело Хашукджи было расчленено на части, а затем его растворили в кислоте. От того, будет подтверждена эта версия или опровергнута, зависят отношения Саудовской Аравии и США, где политики призывают ответить на зверства режима саудитов.

Эмигрант из Саудовской Аравии

Журналист Джамаль Хашукджи уехал из Саудовской Аравии в 2017 году, выбрав местом постоянного проживания США. В эмиграции он на постоянной основе сотрудничал с The Washington Post. Его главными темами были анализ политической ситуации в Саудовской Аравии и внешняя политика Эр-Рияда. Хашукджи также известен тем, что несколько раз жестко критиковал политику саудовских властей. До этого Джамаль занимал должность главного редактора саудовской газеты «Аль-Ватан» и был главой бахрейнского телеканала «Аль-Араб».

В первых числах октября журналист в сопровождении своей невесты приехали в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Он планировал оформить все необходимые бумаги для развода, которые позволили бы ему заключить другой брак. Его возлюбленную внутрь здания не пустили, а через несколько часов сообщили, что Джамаль «уже ушел». При этом территорию дипмиссии он не покидал.

Жестокие пытки

Джамаль Хашукджи, как выяснилось, был подвергнут крайне жестоким пыткам. Его обезглавили прямо в здании генконсульства Саудовской Аравии. Одной из первых эту новость опубликовало турецкое издание Yeni Safak. Газета ссылается на аудиозаписи, которые оказались в ее распоряжении. Диалоги, как уточняет Газета.ру, были записаны в здании дипломатической миссии в момент убийства журналиста.

Как уже было сказано, над саудовским журналистом жестко издевались и допрашивали. Ему отрезали пальцы, а затем и голову. Одна из аудиозаписей запечатлела диалог, в котором генеральный консул Саудовской Аравии в Турции Мухаммед Ибрагим аль-Утейби якобы обращается с просьбой к своему оппоненту и просит убить журналиста вне территории дипломатической миссии, чтобы «не навлекать на него неприятности». Еще одна запись запечатлела требование консула, который просит Хашукджи «заткнуться, если он хочет остаться в живых, приехав в Саудовскую Аравию».

Версия турецкой полиции

Вместе с этим, как отмечает ФАН, версия убийства, которая изложена в турецкой газете, не подтверждается властям Турции. Но и не опровергается.

Что кается версии, которой придерживается полиция Турции, то там не исключают, что журналиста могли убить в генеральном консульстве, о чем через несколько дней после того как пропал Хашукджи сообщило агентство Reuters. Источник СМИ заявил: «Согласно первичной экспертизе, <...> мы полагаем, что убийство было предумышленным, и впоследствии тело было куда-то перемещено из генконсульства».

Гибель подозреваемого

Одним из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста стал лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мешаль Саад эль-Бостани. Однако с ним приключилась трагическая случайность (или не случайность) – он погиб в ДТП. Об этом проинформировало турецкое издание Yeni Şafak, ссылаясь на свои источники.

Как сообщается, эль-Бостани приехал в Стамбул 2 октября. Его сопровождало еще 14 граждан Саудовской Аравии. Именно эту группу людей подозревают в жестокой расправе над журналистом в саудовском консульстве.

Вместе с этим собеседники СМИ не сообщают подробностей о том, как, где и при каких обстоятельствах погиб эль-Бостани. Кроме этого, пока нет никакой информации о том, какую роль он играл в предполагаемом убийстве журналиста.

Королевство Саудовская Аравия затягивает подготовку официального сообщения о случившемся. Президент США Дональд Трамп заявлял, что он обсуждал произошедшее с королем и тот заверил в непричастности к жестокой расправе. Ряд американских политиков призывают жестко ответить на зверства саудитов. Но главное, что мешает Вашингтону сделать это – многомиллиардные оружейные контракты (на 110 млрд долларов) и опасения того, что саудиты начнут манипулировать рынком нефти, спровоцировав экономический кризис.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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