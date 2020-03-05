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Отпуска и декреты оплатит государство. Что в этом хорошего и не очень?
5 Марта 2020 200 0 Экономика
Минтруда предлагает производить выплаты отпускных, больничных и декретных не работодателю, а Фонду социального страхования. Инициатива подается как забота о работниках – они получат гарантированные страховые выплаты, которые будут правильно подсчитаны. Реформа системы выплат больничных, декретных и отпускных должна заработать в 2021 году.
Одни плюсы
- Предполагается, что механизм начисления отпускных, больничных и декретных выплат будет более прозрачным, если их напрямую будет осуществлять федеральный Фонд социального страхования (ФСС). Более того, реформа призвана исключить случаи, когда работник уходит в отпуск или на больничный, но ничего не получает от работодателя.
- Также появится возможность отслеживать онлайн страховые начисления и проверять правильность их расчетов. В правительстве рассчитывают, что это изменение поспособствует «более высокому уровню и качеству обслуживания граждан».
- Пока законопроект с реформой готовится в Минтруда. Внести его в Госдуму планируется в сентябре 2020 года, но до конца года его необходимо принять, чтобы новый порядок расчетов заработал с 1 января 2021 года.
- Благодаря передаче ответственности за выплаты Фонду социального страхования, работники смогут избежать ситуации, в которой у работодателя не окажется денег для выплат. Об этом заявил поддерживающий реформу депутат от «Единой России» Андрей Исаев.
- Трудящийся, по словам Исаева, сможет получить деньги непосредственно из кассы ФСС и «будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель». Поскольку все страховые выплаты работодателям засчитываются только в конце года – при уплате взносов. В связи с этим многие не оформляют больничные и отпуска, чтобы не входить в конфликт с работодателем.
Государство надежнее
- В Госдуме, естественно, законопроект поддерживают. В разговоре с «Известями» зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов отметил, что документ «можно поддержать». Парламентарий привел пример: женщина, которая трудится на банкротящемся предприятии, не сможет получить декретные деньги. «А в этом случае она их получит вне зависимости от финансовых проблем работодателя», – отметил Шурчанов.
- Государство – надежнее бизнеса, считает зампред «Справедливой России» Валерий Гартунг. Но призывает изучить проект, который может повлечь «ущемления прав граждан», в том числе несвоевременные выплаты из ФСС.
- Власти предлагают эту инициативу в качестве одной из мер борьбы с теневым сектором экономики и централизации мониторинга за экономической активностью граждан.
- Сложности с начислениями могут возникнуть из-за размера «белой» зарплаты. Работодатели сегодня предоставляют сведения о заработке своих сотрудников и на основании его среднего размера рассчитывают положенные выплаты. Поэтому официальные выплаты через ФСС могут оказаться меньше или будут «неправильно» рассчитаны. Тогда возникнут трудности с получением положенных сумм.
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