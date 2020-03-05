Отпуска и декреты оплатит государство. Что в этом хорошего и не очень? 200 0 Экономика

Минтруда предлагает производить выплаты отпускных, больничных и декретных не работодателю, а Фонду социального страхования. Инициатива подается как забота о работниках – они получат гарантированные страховые выплаты, которые будут правильно подсчитаны. Реформа системы выплат больничных, декретных и отпускных должна заработать в 2021 году.