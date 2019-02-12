Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 ФЕВ, 23:43 МСК
USD (ЦБ)    65,6783
EUR (ЦБ)    74,3872

13 ФЕВ, 23:43 МСК
USD (ЦБ)    65,6783
EUR (ЦБ)    74,3872

Острова и репарации. Чего еще японцы хотят за мирный договор с Россией

12 Февраля 2019 8152 0 Политика

Во время слушаний в бюджетном комитете парламента Японии премьер страны Синдзо Абэ заявил, что Токио планирует провести демаркацию границы с Россией, а также прийти к заключению мирного договора. При этом глава МИД Японии упомянул и о репарациях – компенсации за военные действия. Вероятно, только после принятия этих условий японцы заключат мирный договор с Россией.

В чем смысл мира?

Выступая на заседании комитета по бюджету парламента Японии, премьер Синдзо Абэ отметил, что решение территориальной проблемы – национальной принадлежности Курильских островов – будет означать демаркацию границы с Россией и заключение мирного договора. Таким образом, решение спорных территориальных вопросов будет означать проведение новой границы. Так Абэ пояснил основную цель работы правительства по подписанию мирного договора с Россией.

В свою очередь министр иностранных дел Таро Коно объяснил юридический аспект «мира» с большим соседом: он предполагает выход из состояния войны, территориальное размежевание и выплату репараций. Идея о выплате репараций особенно заинтересовала парламентариев. Депутат Кацуя Окада заявил, что вопрос о компенсациях был решен Совместной декларацией 1956 года Японии и СССР. Однако, похоже, у Таро Коно может быть другое видение.

«Те же самые грабли»

В итоге получается, что кроме ряда Курильских островов Япония хочет получить и денежную компенсацию. В разговоре с «URA.RU» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов прокомментировал заявление главы МИД Японии.

«В декабре в японских газетах уже всплывала утечка о том, что Токио отдельно хочет обсудить вопрос компенсаций. По мнению японской стороны, в 1945 году произошла незаконная оккупация островов, после которой многие японцы вынуждены были уехать, потеряв при этом землю, недвижимость и другое имущество», – напомнил Кистанов, предположив, что именно это имел в виду Коно.

Однако эксперт заявил, что Россия не планирует обсуждать тему возможных выплат японцам, которые покинули территорию Курил. «В декабре после утечек в японской газете для разъяснений был вызван японский посол, а Россия разродилась гневными заявлениями. Сейчас Япония наступает на те же самые грабли», – заявил аналитик.

Затянувшийся спор

Напомним, что напряжение между Россией и Японией последние несколько лет портит отсутствие между странами мирного договора. Япония пытается претендовать на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, делая отсылку к двустороннему Трактату о торговле и границах, датированному 1855 годом.

В 1956 году тогда СССР и Япония постаивли подписи под Совместной декларации, согласно которой Москва не исключала возможности передачи Японии Хабомаи и Шикотана, но после заключения мирного договора. Что касается островов Кунашир и Итуруп, то о них тогда речи не шло. Со своей стороны в СССР надеялись, что Совместная декларация завершит спор, однако в Японии считали, что документ решает только часть проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Далее последовал ряд переговоров, который ни к чему не привел. Мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Ряд аналитиков считает, что в этом плане серьезное давление оказывают США, которые ставят Японии условия: если Токио согласится на передачу только двух из четырех островов, то это отразится на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет. Россия же со своей стороны категорически заявляет, что все четыре острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России не оспаривается.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Узнай, страна

В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования

В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования

В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов

В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов

В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital»

В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital»

В Республике Татарстан приступили к промышленной отгрузке товарных бензинов производства «ТАНЕКО»

В Республике Татарстан приступили к промышленной отгрузке товарных бензинов производства «ТАНЕКО»

Новости СМИ

Новости дня

23:42 Украина задолжала пенсионерам в ДНР более 2,6 миллиарда долларов Украина задолжала пенсионерам в ДНР более 2,6 миллиарда долларов
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
22:42 Бывшую сотрудницу контрразведки США обвинили в шпионаже в пользу Ирана Бывшую сотрудницу контрразведки США обвинили в шпионаже в пользу Ирана
22:17 Эстонский депутат призвала к диалогу «на языке силы» с Россией Эстонский депутат призвала к диалогу «на языке силы» с Россией
21:56 ДРСМД все еще можно спасти, уверен генсек НАТО ДРСМД все еще можно спасти, уверен генсек НАТО
21:46 В США призвали Венесуэлу не возвращать долги России В США призвали Венесуэлу не возвращать долги России
20:53 При взрыве в Иране погибли не менее 20 военнослужащих При взрыве в Иране погибли не менее 20 военнослужащих
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
20:44 Правительство дополнительно просубсидирует авиарейсы на Дальний Восток Правительство дополнительно просубсидирует авиарейсы на Дальний Восток

Узнай, страна!

22:00 В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
21:23 В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов
20:46 В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital» В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital»
13:43 В Тамбовской области развивается новый формат розничной торговли В Тамбовской области развивается новый формат розничной торговли
08:23 Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты
12 ФЕВ, 12:58 Крош, Лосяш и Бараш проиграли суд вологодской предпринимательнице Крош, Лосяш и Бараш проиграли суд вологодской предпринимательнице
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
11 ФЕВ, 18:00 Сергей Катырин: Сегодня Продэкспо определяет, куда двигаться отрасли Сергей Катырин: Сегодня Продэкспо определяет, куда двигаться отрасли

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter