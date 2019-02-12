Острова и репарации. Чего еще японцы хотят за мирный договор с Россией

Во время слушаний в бюджетном комитете парламента Японии премьер страны Синдзо Абэ заявил, что Токио планирует провести демаркацию границы с Россией, а также прийти к заключению мирного договора. При этом глава МИД Японии упомянул и о репарациях – компенсации за военные действия. Вероятно, только после принятия этих условий японцы заключат мирный договор с Россией.

В чем смысл мира?

Выступая на заседании комитета по бюджету парламента Японии, премьер Синдзо Абэ отметил, что решение территориальной проблемы – национальной принадлежности Курильских островов – будет означать демаркацию границы с Россией и заключение мирного договора. Таким образом, решение спорных территориальных вопросов будет означать проведение новой границы. Так Абэ пояснил основную цель работы правительства по подписанию мирного договора с Россией.

В свою очередь министр иностранных дел Таро Коно объяснил юридический аспект «мира» с большим соседом: он предполагает выход из состояния войны, территориальное размежевание и выплату репараций. Идея о выплате репараций особенно заинтересовала парламентариев. Депутат Кацуя Окада заявил, что вопрос о компенсациях был решен Совместной декларацией 1956 года Японии и СССР. Однако, похоже, у Таро Коно может быть другое видение.

«Те же самые грабли»

В итоге получается, что кроме ряда Курильских островов Япония хочет получить и денежную компенсацию. В разговоре с «URA.RU» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов прокомментировал заявление главы МИД Японии.

«В декабре в японских газетах уже всплывала утечка о том, что Токио отдельно хочет обсудить вопрос компенсаций. По мнению японской стороны, в 1945 году произошла незаконная оккупация островов, после которой многие японцы вынуждены были уехать, потеряв при этом землю, недвижимость и другое имущество», – напомнил Кистанов, предположив, что именно это имел в виду Коно.

Однако эксперт заявил, что Россия не планирует обсуждать тему возможных выплат японцам, которые покинули территорию Курил. «В декабре после утечек в японской газете для разъяснений был вызван японский посол, а Россия разродилась гневными заявлениями. Сейчас Япония наступает на те же самые грабли», – заявил аналитик.

Затянувшийся спор

Напомним, что напряжение между Россией и Японией последние несколько лет портит отсутствие между странами мирного договора. Япония пытается претендовать на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, делая отсылку к двустороннему Трактату о торговле и границах, датированному 1855 годом.

В 1956 году тогда СССР и Япония постаивли подписи под Совместной декларации, согласно которой Москва не исключала возможности передачи Японии Хабомаи и Шикотана, но после заключения мирного договора. Что касается островов Кунашир и Итуруп, то о них тогда речи не шло. Со своей стороны в СССР надеялись, что Совместная декларация завершит спор, однако в Японии считали, что документ решает только часть проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Далее последовал ряд переговоров, который ни к чему не привел. Мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Ряд аналитиков считает, что в этом плане серьезное давление оказывают США, которые ставят Японии условия: если Токио согласится на передачу только двух из четырех островов, то это отразится на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет. Россия же со своей стороны категорически заявляет, что все четыре острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России не оспаривается.