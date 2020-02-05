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Осторожно: мошенники! Что Центробанк рассказал о новых схемах «черных кредиторов»

5 Февраля 2020 314 0 Экономика
Осторожно: мошенники! Что Центробанк рассказал о новых схемах «черных кредиторов»

Центробанк рассказал о схеме мошенничества «черных кредиторов», которые продолжают заманивать россиян в ловушку, несмотря на борьбу регулятора с ними. Суть схемы выглядит так: недобросовестный кредитор выдает деньги и пропадает, чтобы через время появиться и потребовать высокие проценты за просрочку. Жертвами этой махинации становятся многие россияне.

Нелегальная деятельность

  • «Черные кредиторы» выдают деньги в долг, пропадают, а потом предъявляют требования по погашению больших процентов за просрочку. Если заемщик отказывается, кредиторы подают в суд и настаивают на единовременном погашении всей суммы с процентами. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.
  • Российское законодательство запрещает взыскание задолженности в пользу «черных кредиторов» через суд. Но, несмотря на это, суды часто принимают подобные решения, поскольку защита не пользуется новой нормой права. Также суды редко устанавливают, что истец занимается нелегальной деятельностью. Ко всему прочему займы оформляются в виде гражданско-правовых договоров и ответчикам необходимо самим доказывать, что кредитор является «черным».
  • Проблема заемщиков в том, что они до сих пор плохо знают, кто имеет право по закону выдавать микрозаймы, а кто – нет. Этим и пользуются мошенники.
  • В 2019 году Центробанк обнаружил на территории России 1845 «черных» кредитных организации. Это больше, чем в 2017 году (1344), но меньше, чем в 2018-м (2293).
  • «Черные кредиторы» работают под вывесками микрокредитных и микрофинансовых компаний. Но часто бывают и анонимными кредиторами – свои услуги они предлагают в объявлениях на заборах и столбах.

Когда отобрали лицензию

  • Однако, по словам Валерия Ляха, некоторые организации пытаются презентовать себя добропорядочными игроками, которые работают под надзором Центробанка. В этом плане может использоваться схема, при которой создается нелегальный двойник легальной микрофинансовой организации.
  • Есть еще один вид нелегальных кредиторов: такими Банк России считает псевдолизинговые компании, которые возникли за последние два года и работают по схемам возвратного лизинга. Таких организаций за 2018-2019 годы ЦБ РФ обнаружил 79.
  • Как рассказал Валерий Лях, за 2019 год был прекращен бизнес кредиторов, которые без лицензии Центробанка, выдавали займы, причем, с привлечением материнского капитала. В итоге подобная деятельность остановилась после внесенных при участии ЦБ поправкам в закон о господдержке семей с детьми. Благодаря этому был ограничен круг организаций, которые имеют право выдавать займы под залог жилья, банками и кредитными потребительскими кооперативами.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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