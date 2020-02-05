Осторожно: мошенники! Что Центробанк рассказал о новых схемах «черных кредиторов» 314 0 Экономика

Центробанк рассказал о схеме мошенничества «черных кредиторов», которые продолжают заманивать россиян в ловушку, несмотря на борьбу регулятора с ними. Суть схемы выглядит так: недобросовестный кредитор выдает деньги и пропадает, чтобы через время появиться и потребовать высокие проценты за просрочку. Жертвами этой махинации становятся многие россияне.