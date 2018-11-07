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Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?

7 Ноября 2018 210 0 Наука и технологии
Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?

Телевидение прочно вошло в жизнь современного человека. Это и понятно, ведь телевизор – это своего рода окно в мир. Здесь и последние новости, и родные сериалы, и захватывающие фильмы, и тематические передачи и многое другое интересное. Однако далеко не во всех странах мира одинаковое телевидение. Развитию телевещания способствует внедрение новых технологий, и если в США уже боле трети населения имеет в своем распоряжении самые передовые системы, то в России не менее 30% граждан пользуются телевизорами, не способными воспринимать ничего кроме аналоговых технологий телевещания, изобретенных ещее в середине прошлого столетия.

Национальные особенности телевещания в разных странах

Регионами исторически активного развития телевещания стали страны Европы, США и Советского Союза. В силу различных причин (исторических, ментальных, экономических), телевидение в этих государствах организовалось по следующим трем моделям:

  • Коммерческое (Соединенные Штаты Америки).
  • Государственное (стран бывшего «соцлагеря», а также КНР).
  • Общественное (большая часть западной и северной частей Европы, а также Япония, Канада, Индия и Австралия).

Коммерческая модель телевидения существует в основном за счет рекламодателей, а общественное – за счет самих зрителей, путем оплаты установленной абонентской платы. При этом государственное ТВ живет на средства федерального бюджета и не зависит напрямую от целевой аудитории. Есть также и альтернативные виды, складываемые из вышеприведенных вариантов.

Например, в России, а также в странах постсоветского пространства и многих азиатских государствах телевидение финансируется частично государством, отчасти рекламодателями, а некоторая доля средств приходит от крупных компаний. Интересно, что в такой гибридной модели привлечение массового зрителя осуществляется, как правило, в силу заинтересованности госструктур. Это может быть и культурно-социальная адаптация к правящей власти, и пропаганда идей, и просвещение, и развитие патриотизма.

Впрочем, и во многих других странах практически не встречается «чистых» моделей телевидения. Исключениями являются Швеция и Норвегия. Здесь преобладает общественное ТВ, полностью формируемое и снабжаемое телезрителями.

Как смотрят телевизор в разных странах

  1. Россия. Только по скорости внедрения новых технологий Россия является отсталой. По таким же показателям, как количество каналов (их около 3300) и времени препровождения перед экраном занимает одно из лидирующих положений в мире. Большая часть каналов государственные.
  2. США. Америка как всегда выходит в лидеры. Ведь просмотр телевизора – это уже часть национальной культуры. Среднестатистический американец проводит за экраном ТВ порядка 6 часов в день! Здесь хорошо развито именно кабельное телевидение, хотя большинство смотрит обычное.
  3. Бразилия. Родина всемирно известных бразильских сериалов, которые так любят смотреть сами бразильцы. По статистике средний бразилец проводит за экраном порядка 3 часов в день. В Бразилии находится одна из крупнейших коммерческих телевещательных компаний Rede Globo.
  4. Германия. Ее можно назвать родиной первого общественного вещания в мире. Корпорация ARD является крупнейшей компанией по общественному телевидению в мире, на который и делается основной упор в отличие от большинства соседних стран с кабельным ТВ.
  5. Великобритания. Известна корпорацией BBC, одной из крупнейших в мире общественных телевещательных компаний. Национальное ТВ Соединенного Королевства настолько сильно, что полностью вытесняет все зарубежные каналы.

Национальные особенности технологий

Наиболее передовой технологией телевещания в мире являются системы высокой и сверхвысокой четкости – HD и Ultra HD (формат UHDV). При этом всего в мире насчитывается порядка 700 ТВ-каналов этого стандарта. Около половины из них находится в Европе и только 5% в России. Хотя тенденции развития новых технологий телевещания и начинают активно внедряться на постсоветском пространстве, в частности в России, происходит это крайне медленно.

Причинами этого являются:

  • Слишком малый круг зрителей.
  • Дороговизна и ограниченность контента.
  • Отсутствие альтернативы обычному телевидению. HD-каналы показывают то же самое, что и обычное ТВ. Абонент не видит разницы, при этом за новый формат приходится платить.
  • Плохо налаженная маркетинговая сеть.
  • Неумение провайдеров привлечь аудиторию к HD-телевидению.

Помимо этого, в настоящий момент времени большая часть населения России не готова к резкому переходу к новейшим технологиям. Всех устраивает уже имеющееся. Ситуацию усугубляет широкое распространение кабельного и спутникового ТВ, предлагающего потребителям большое количество контента.

И, конечно, нельзя забывать, что новые технологии телевещания, подразумевающие улучшенные характеристики передачи изображения (цвета, детализации) и звука требуют новых ТВ-приемников. Это, пожалуй, одна из важнейших причин, тормозящих развитие Ultra HD-технологии. 4К-телевизоры сами по себе не дешевы. Кроме того, эффект их применения зависит от расстояния до диванной группы.

Например, при диагонали такого телевизора от 130 см (а более 80% моделей экранов имеют именно такие габариты) расстояние до зрителя должно быть не менее трех диагоналей, то есть около 4 метров. Получается, что если среднестатистической семье и удастся купить такой телевизор, то поставить его в условиях малогабаритной квартиры в современном жилом комплексе просто некуда.

Тем не менее, специалисты в области продвижения Ultra HD-технологии смотрят в будущее позитивно. Прогнозы таковы, что со временем подобные ТВ-приемники будут становиться дешевле, а жилплощадь увеличиваться. О последнем, кстати, свидетельствует и статистика жилфонда России. Так, в среднем за несколько лет площадь 2-3-комнатной квартиры выросла на 3 квадратных метра. А это и есть то самое свободное пространство, на которое можно установить UHD-телевизор.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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