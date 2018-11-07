Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?

Телевидение прочно вошло в жизнь современного человека. Это и понятно, ведь телевизор – это своего рода окно в мир. Здесь и последние новости, и родные сериалы, и захватывающие фильмы, и тематические передачи и многое другое интересное. Однако далеко не во всех странах мира одинаковое телевидение. Развитию телевещания способствует внедрение новых технологий, и если в США уже боле трети населения имеет в своем распоряжении самые передовые системы, то в России не менее 30% граждан пользуются телевизорами, не способными воспринимать ничего кроме аналоговых технологий телевещания, изобретенных ещее в середине прошлого столетия.

Национальные особенности телевещания в разных странах

Регионами исторически активного развития телевещания стали страны Европы, США и Советского Союза. В силу различных причин (исторических, ментальных, экономических), телевидение в этих государствах организовалось по следующим трем моделям:

Коммерческое (Соединенные Штаты Америки).

Государственное (стран бывшего «соцлагеря», а также КНР).

Общественное (большая часть западной и северной частей Европы, а также Япония, Канада, Индия и Австралия).

Коммерческая модель телевидения существует в основном за счет рекламодателей, а общественное – за счет самих зрителей, путем оплаты установленной абонентской платы. При этом государственное ТВ живет на средства федерального бюджета и не зависит напрямую от целевой аудитории. Есть также и альтернативные виды, складываемые из вышеприведенных вариантов.

Например, в России, а также в странах постсоветского пространства и многих азиатских государствах телевидение финансируется частично государством, отчасти рекламодателями, а некоторая доля средств приходит от крупных компаний. Интересно, что в такой гибридной модели привлечение массового зрителя осуществляется, как правило, в силу заинтересованности госструктур. Это может быть и культурно-социальная адаптация к правящей власти, и пропаганда идей, и просвещение, и развитие патриотизма.

Впрочем, и во многих других странах практически не встречается «чистых» моделей телевидения. Исключениями являются Швеция и Норвегия. Здесь преобладает общественное ТВ, полностью формируемое и снабжаемое телезрителями.

Как смотрят телевизор в разных странах

Россия. Только по скорости внедрения новых технологий Россия является отсталой. По таким же показателям, как количество каналов (их около 3300) и времени препровождения перед экраном занимает одно из лидирующих положений в мире. Большая часть каналов государственные. США. Америка как всегда выходит в лидеры. Ведь просмотр телевизора – это уже часть национальной культуры. Среднестатистический американец проводит за экраном ТВ порядка 6 часов в день! Здесь хорошо развито именно кабельное телевидение, хотя большинство смотрит обычное. Бразилия. Родина всемирно известных бразильских сериалов, которые так любят смотреть сами бразильцы. По статистике средний бразилец проводит за экраном порядка 3 часов в день. В Бразилии находится одна из крупнейших коммерческих телевещательных компаний Rede Globo. Германия. Ее можно назвать родиной первого общественного вещания в мире. Корпорация ARD является крупнейшей компанией по общественному телевидению в мире, на который и делается основной упор в отличие от большинства соседних стран с кабельным ТВ. Великобритания. Известна корпорацией BBC, одной из крупнейших в мире общественных телевещательных компаний. Национальное ТВ Соединенного Королевства настолько сильно, что полностью вытесняет все зарубежные каналы.

Национальные особенности технологий

Наиболее передовой технологией телевещания в мире являются системы высокой и сверхвысокой четкости – HD и Ultra HD (формат UHDV). При этом всего в мире насчитывается порядка 700 ТВ-каналов этого стандарта. Около половины из них находится в Европе и только 5% в России. Хотя тенденции развития новых технологий телевещания и начинают активно внедряться на постсоветском пространстве, в частности в России, происходит это крайне медленно.

Причинами этого являются:

Слишком малый круг зрителей.

Дороговизна и ограниченность контента.

Отсутствие альтернативы обычному телевидению. HD-каналы показывают то же самое, что и обычное ТВ. Абонент не видит разницы, при этом за новый формат приходится платить.

Плохо налаженная маркетинговая сеть.

Неумение провайдеров привлечь аудиторию к HD-телевидению.

Помимо этого, в настоящий момент времени большая часть населения России не готова к резкому переходу к новейшим технологиям. Всех устраивает уже имеющееся. Ситуацию усугубляет широкое распространение кабельного и спутникового ТВ, предлагающего потребителям большое количество контента.

И, конечно, нельзя забывать, что новые технологии телевещания, подразумевающие улучшенные характеристики передачи изображения (цвета, детализации) и звука требуют новых ТВ-приемников. Это, пожалуй, одна из важнейших причин, тормозящих развитие Ultra HD-технологии. 4К-телевизоры сами по себе не дешевы. Кроме того, эффект их применения зависит от расстояния до диванной группы.

Например, при диагонали такого телевизора от 130 см (а более 80% моделей экранов имеют именно такие габариты) расстояние до зрителя должно быть не менее трех диагоналей, то есть около 4 метров. Получается, что если среднестатистической семье и удастся купить такой телевизор, то поставить его в условиях малогабаритной квартиры в современном жилом комплексе просто некуда.

Тем не менее, специалисты в области продвижения Ultra HD-технологии смотрят в будущее позитивно. Прогнозы таковы, что со временем подобные ТВ-приемники будут становиться дешевле, а жилплощадь увеличиваться. О последнем, кстати, свидетельствует и статистика жилфонда России. Так, в среднем за несколько лет площадь 2-3-комнатной квартиры выросла на 3 квадратных метра. А это и есть то самое свободное пространство, на которое можно установить UHD-телевизор.