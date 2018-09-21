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Оптимизм Медведева. Мир ждут непростые времена, но Россия выстоит?

21 Сентября 2018 55 0 Тренды Экономика
Оптимизм Медведева. Мир ждут непростые времена, но Россия выстоит?

Премьер-министр Дмитрий Медведев почти не участвует во внутриполитических событиях и даже на Совете безопасности – главном стратегическом органе нового срока Владимира Путина – периодически отсутствует. Тем не менее, это не мешает ему на заседаниях с кабинетом министров обсуждать состояние российской экономики в ближайшем будущем и давать чрезмерно оптимистичные прогнозы.

Надежда умирает последней

Через полгода после президентских выборов премьер Медведев все еще размышляет о «следующем шестилетнем цикле». По его словам, он будет непростым, но не в силу структурных проблем российской экономики, а, как это заведено у российских властей, – внешних обстоятельств. На этот раз российской власти будут мешать санкции, расширение торговых войн и протекционизм. Поскольку правительство лишено каких-либо рычагов влияния на внешнюю политику, кабмин должен придерживаться такого экономического курса, который можно будет проводить не в самых благоприятных обстоятельствах.

Медведев объявил 2019 год – годом адаптации к болезненным и непопулярным решениям властей: пенсионной реформе, повышению НДС и сбору с крупных компаний средств на майский указ, касающиеся инфраструктурных проектов.

«Пакет структурных изменений, которые мы запускаем, так же как и меры по повышению деловой и инвестиционной активности, смогут вывести экономику на более высокую траекторию», – заверил премьер-министр своих подчиненных.

«Пакет структурных изменений»

Глава правительства подчеркнул, что опирается на данные Минэкономразвития, которые говорят о росте ВВП России выше 3% в 2021 году. Интересно, что эксперты МВФ не столь оптимистичны по поводу перспектив российской экономики: они констатируют, что Россия до 2023 года будет отставать в развитии от блока развивающихся стран и не достигнет среднемировых темпов роста. Само собой разумеется, что при таком раскладе будет увеличиваться разрыв с развитыми странами.

До конца четвертого срока Путина МВФ прогнозирует рост экономики России не более чем на 1,5% в год. При этом развитые страны будут показывать рост около 2,4% ВВП, а развивающиеся – выше 5%. Таким образом, Россия окажется в числе экономических аутсайдеров. Данные Минэкономразвития по росту ВВП за август и июль подтверждают неустойчивость экономики: если в июле она росла на 1,8%, то в августе – на 1%. Подкачало сельское хозяйство, показатели которого снизились на 10% по отношению к прошлому году. Тормозят также промышленность, грузооборот, а строительство и вовсе стагнирует. И это при значительно выросшей цене нефти.

«Предприятия меньше работают на склад, опасаясь снижения спроса в ближайшие месяцы», – говорят в министерстве.

При росте мировой экономики в 2018 году в 3,7%, Россия должна вырасти на 1,8%. Но лишь по оптимистическим прогнозам. В реальности же показатель может составить 1,5% ВВП. В 2019 году рост ВВП не превысит 1,1% – из-за повышения НДС до 20% и увеличения ключевой ставки до 7,5%. На что же надеются Медведев и Минэкономразвития?

В первую очередь это 12 национальных проектов из майского указа Путина. Во вторую – пенсионная реформа, которую в правительстве упорно называют «структурным изменением». Не собьет Россию с траектории роста даже «жесткая посадка» Китая из-за торговой войны с США, считают в Минэкономразвития. Однако надо отметить, что министерство возглавляет «фаворит» президента. Видимо, поэтому у Центрального банка России совершенно другое видение возможного развития ситуации: если положение торговых партнеров России ухудшится, Россию в 2019 году и после может ждать рецессия, а не рост.

«Несложно предположить, что у российской экономики, к сожалению, дальше впереди тоже, видимо, не самые хорошие перспективы», – главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин.

Но Медведев с правительством обсуждают прогноз до 2024 года именно Минэкономразвития. Ведь темпы ниже общемировых будут означать неисполнение одного из пунктов майского указа. Впрочем, прошлый пакет указов тоже был выполнен чуть больше чем наполовину.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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