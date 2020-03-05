Оплот демографии. Как рождение детей в России гарантирует бедность?

Будущее России, как и любой другой страны, создают женщины. Именно от них зависит, сколько новых граждан появится в государстве и какими они будут. Что делают сегодня российские мужчины и власти для того, чтобы женщины смогли вывести страну из демографического провала?

Демографическая яма

В 2019 году естественная убыль населения в России стала самой высокой за последние одиннадцать лет. По данным Росстата ее основной причиной стал вовсе не рост смертности, а сокращение рождаемости в 80 из 85 субъектах федерации.

В прошлом году Россия оказалась на самом дне так называемой «демографической ямы». Вырыли эту яму «рыночные реформаторы», которые отняли у «дорогих россиян» (и россиянок) уверенность в завтрашнем дне и возможность родить более одного ребенка в условиях постоянной борьбы за выживание.

Сегодня в пик репродуктивного возраст вошло малочисленное поколение детей «лихих 90-х». И власти решили принять дополнительные меры, чтобы стимулировать женщин этого поколения рожать двоих-троих детей.

Если это не подействует, то население России в ближайшей перспективе будет резко сокращаться.

Как отмечают в ВШЭ, в мире с каждым годом увеличивается конкуренция за человеческий капитал, и для любого цивилизованного государства критически важным стало создание комфортных условий для рождения и воспитания детей.

Аналитики подчеркивают, что решение демографической проблемы страны зависит от социального самочувствия ее граждан.

Чтобы женщины решились рожать детей, они должны быть уверены в своих возможностях обеспечить им нормальный уровень жизни.

Помогите материально

В первый день весны Владимир Путин подписал федеральный закон об изменениях в программе материнского капитала.

Как и было сказано в послании Президента РФ Федеральному Собранию программа продлевается до 2026 года, а в радиус ее действия попадают семьи, у которых родился первенец после 1 января 2020 года.

Размер материнского капитала на второго и третьего ребенка увеличивается на 150 тысяч рублей. После длительного периода «заморозки» (с 2016 по 2020 годы) маткапитал обещают ежегодно индексировать.

Возможностей для использования этих средств стало больше – материнский капитал теперь можно направлять еще и на строительство или реконструкцию дома на садовом участке.

Госдума на этой неделе приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В нем предусмотрено выделение 2 трлн рублей на реализацию задач, поставленных в президентском послании.

В первую очередь – на увеличение материнского капитала и его ежегодные индексации, а также на новые ежемесячные выплаты на детей-дошкольников в малоимущих семьях, на организацию бесплатного горячего питания для всех младших школьников.

Дополнительные расходы на материнский капитал в 2020 году составят 122 млрд рублей, в 2021 году — 211 млрд рублей, в 2022 году — 300 млрд рублей.

Ведь при рождении первого ребенка семья теперь будет получать материнский капитал в размере 466 617 рублей, второго или третьего ребенка - 616 617 рублей.

Новой статьей бюджетных расходов станут выплаты малоимущим семьям на детей от трех до семи лет. Им в помощь государство планирует выделить в 2020 году 150 млрд рублей, в 2021-2020 примерно по 300 млрд рублей.

Все эти выплаты начислят «задним числом» с 1 января этого года.

Кроме того на обеспечение младших школьников горячим питанием будет направлено 110 млрд рублей в течение трех лет.

Сенаторы и парламентарии дружно уверяют, что эти нововведения изменят качество жизни российских семей, повысят их уверенность в завтрашнем дне.

Но на самом деле все гораздо сложнее.

Долг государства

На днях в Министерстве труда РФ заявили, что за прошлый год средствами материнского капитала воспользовались почти 937 тысяч российских семей – на сто тысяч больше, чем прогнозировалось.

То, что материнский капитал теперь будут выдавать и за первого ребенка – очень важный шаг к решению «квартирного вопроса».

Ведь семье, в которой официально трудоустроены оба супруга, гораздо проще получить ипотечный кредит, чем той, где есть лишь один «кормилец». А устроиться на работу женщине с одним ребенком гораздо легче, чем женщине с двумя и тем более – с тремя детьми.

Но не факт, что приобретение жилья в ипотеку с использованием маткапитала на первого ребенка, простимулирует семьи «сходить за вторым».

Ведь помимо решения жилищных проблем, у каждой полной и неполной семьи есть повседневная жизнь, в которой детей надо кормить, одевать, лечить, развивать.

И на все это нужны деньги.

Совсем недавно наша страна законодательным решением избавилась от такого национального позора как детские пособия размером в 50 рублей в месяц.

Но до сих пор остается другой пробел в законодательстве - отпуск предоставляется по уходу за ребенком до трех лет, а пособие по уходу выплачивается только до достижения ребенком возраста полутора лет.

Получается, что семья остается без финансовой поддержки в самый сложный период. Ведь в большинстве российских регионов трудоустроиться и заработать матери с ребенком младше трех лет крайне сложно.

Просто потому что ребенка некуда деть - ясельных групп в детских садах до сих пор не хватает, несмотря на президентские указы по обеспечению дошкольным образованием детей до трех лет.

С этого года получать пособие на ребенка до достижения им трех лет могут те семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Теперь вот принято законодательное решение выплачивать пособия семьям с детьми-дошкольниками, в которых доход ниже прожиточного минимума на человека.

Размер этих пособий - примерно половина величины прожиточного минимума. Семьям их хватит их разве что на то, чтобы не скатиться в нищету.

Ситуативная бедность

Сегодня рождение детей в России – это большой риск для их родителей оказаться за чертой бедности. А для матерей-одиночек – просто гарантия бедности.

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в интервью «Известиям» назвал «абсолютным безобразием» для уважающей себя страны «ситуативную бедность», возникающую в результате рождения и воспитания ребенка.

Он отметил, что в первую очередь России необходимо преодолеть эту бедность, «достроив» систему социальной поддержки не только матерей-одиночек и многодетных семей, но и любой семьи, в которой родился ребенок .

Попытки к этому уже предприняты.

В начале этого года оппозиция внесла в Госдуму законопроект, которым предлагалось увеличить для всех российских семей срок выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет.

Но парламентское большинство отклонило эту законодательную инициативу «Справедливой России», на реализацию которой требовалось выделить около 244 рублей из федерального бюджета.

Видимо, даже после смены лидера партия власти следует принципу «денег нет, но вы там держитесь…».

И вроде бы власти понимают – не каждая россиянка решится добровольно обречь себя на бедность рождением детей. Но вместо того, чтобы сосредоточится на создании хороших стимулов, вспоминает о запретах.

В середине февраля известный своими креативными идеями депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить запрет на аборты в меняющейся Конституции России. Его, к счастью, не поддержали.

Но обсуждение темы запрета абортов в России активизироывалось с прошлого года.

И это при том, что есть масса научных исследований, подтверждающих, что никогда и нигде запрет абортов не приводил к устойчивому росту рождаемости. А данные статистики говорят, что и без запретов еще с «нулевых» годов количество абортов в России неуклонно и значительно снижается.

А если бы государственным мужам пришло в голову включить современные контрацептивы для женщин в перечень бесплатных медицинских препаратов, которые можно получить в государственных медучреждениях, то абортов наверняка стало бы еще меньше.

А попытки отнять у женщин право самим определить, когда и сколько им рожать детей, никогда ни к чему хорошему не приводили ни в России, ни в любой другой стране.

Отцовские долги

Именно женщина решает, сколько новых граждан своей стране она может дать. Но в самом процессе решения демографической проблемы неизбежно участвует вдвоем с мужчиной.

Только вот второй участник в дальнейшем зачастую самоустраняется. Количество разводов в России растет, так что растить детей женщинам приходится своими силами и за свой счет.

По словам доцента РЭУ им. Плеханова Максима Соколова, сегодня в России алименты получают примерно полтора - два миллиона детей, а средние ежемесячные выплаты составляют около 7,5 тыс. рублей.

Женщины-плательщицы алиментов в России – экзотическая редкость. А каждый пятый мужчина, обязанный по решению суда платить бывшей супруге средства на содержание ребенка, этого не делает. Причем каждый третий ссылается на некие «личные мотивы».

Сумма долгов россиян по алиментам на детей в 2019 году обновила исторический максимум и достигла 152 млрд рублей.

С 2012 года, когда эта сумма составляла 19,8 млрд рублей, она возросла в семь с половиной раз.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за прошлый год сумма неуплаченных алиментов увеличилась на 13%, хотя число должников по сравнению с 2018 годом сократилось с 825,5 до 806,4 тысяч.

За год приставы смогли взыскать 52 млрд рублей с 764 тыс. должников, а в судебном производстве было 1,6 млн дел по алиментам на общую сумму 213,2 млрд рублей.

И это лишь «верхушка айсберга».

Ведь помимо миллионов граждан, открыто уклоняющихся от уплаты алиментов, есть еще миллионы, которые прячут в тень свои доходы, «оптимизируя» алименты до смехотворных сумм.

Минюст России в прошлом году подготовил законопроект, направленный на ужесточение ответственности за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям. Были еще и законодательные инициативы, предлагающие государству делать выплаты на содержание детей, а потом взыскивать их в казну со «злостных алиментщиков».

Но развития эти идеи не получили.

Переложить всю ответственность на государство невозможно.За рождение и воспитание детей отвечают оба их родителя.

В странах Ближнего Востока, как уже писал «Капитал страны», с гендерным равноправием большие проблемы. Но дети там являются главной ценностью. Не для государства, а прежде всего, для их семей, в целом для общества. И о демографических проблемах там ничего не слышали.

Проблему демографии в России не решить до тех пор, пока женщины остаются с ней один на один, дожидаясь помощи от государства и от отцов своих детей.

И пока в российском обществе не изменится отношение к женщинам с детьми и не произойдет переоценка ценностей.

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