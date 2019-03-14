Opel возвращается. С чем придет немецкий автоконцерн на российский рынок

Автоконцерн Opel, покинувший российский рынок в 2015 году, представит три модели автомобилей: Grandland X, Zafira Life и Vivaro. Официальные продажи стартуют в четвертом квартале этого года, о чем сообщает пресс-релиз автоконцерна. В самой компании заявляют, что возвращение на рынок – это часть большой стратегии, целью которой является развитие бренда в Европе и в мире.

«Привлекательная Россия»

«Grandland X будут импортировать из Айзенаха (Германия), пассажирский автобус Opel Zafira Life, коммерческий фургон Opel Vivaro Transporter для местного рынка будут собирать на конвейере калужского завода ООО "ПСМА Рус"», – говорится в сообщении автоконцерна. Будет ли в дальнейшем расширяться модельный ряд Opel в России, пока неизвестно.

По словам гендиректора Opel Михаэля Лошеллера, Россия – это крупный и привлекательный рынок «с большим потенциалом, на котором немецкий бренд завоевал отличную репутацию». «Важным преимуществом является возможность локального производства с момента старта продаж», – отметил Лошеллер. Продажи начнутся в четвертом квартале 2019 года.

Как сообщается, дилерская сеть будет представлена как старыми дилерами Opel, так и его новыми партнерами. Какие именно это будут компании, пока не сообщается. Но в немецком концерне сообщили, что в начале продаж их число будет составлять 15-20 штук, а в среднесрочной перспективе может вырасти больше, чем в два раза.

Факты

В интервью с Autonews.ru глава группы PSA Карлос Таварес рассказал, что Opel ведет работу, которая направлена на перевод всех моделей в интеллектуальную собственность PSA, и процесс планируется завершить в срок до 2024 года. Представитель компании подтвердил факт: автомобили Opel будут производиться на предприятии в Калуге, но не уточнил, планируется ли подписывать для этого специальный инвестиционный контракт с правительством.

Напомним, что автоконцерн Opel (тогда он принадлежал американской GM) покинул российский рынок в 2015 году в рамках реструктуризации компании. Затем была произведена консервация санкт-петербургского завода General Motors, на котором в том числе собирались автомобили модели Astra. Тогда по признанию гендиректора Opel Group Карла Томаса Нойманна, резкое сокращение присутствия концерна General Motors на российском рынке потребовало около 600 млн долларов.

В начале 2018 года появилась информация о том, что завод GM в Санкт-Петербурге может купить белорусско-британское автопредприятие «Юнисон». Как отмечалось, соответствующее ходатайство уже было удовлетворено в российской ФАС (Федеральная антимонопольная служба).

Что касается «ПСМА Рус», о котором речь шла выше, то компания является совместным предприятием Mitsubishi Motors и PSA Peugeot Citroen. Ведет свою деятельность в Калуге на территории индустриального парка «Росва», начиная с 2010 года. Ежегодная мощность завода – 125 тыс. машин. На данный момент здесь производятся автомобили Citroen C4 седан, Peugeot 408, Peugeot Traveller/Expert, а также Citroen SpaceTourer/Jumpy, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport.

Логичное решение

Возвращение на российский рынок именно с тремя обозначенными моделями можно назвать вполне логичным решением, считает ведущий телеканала «Авто плюс» Павел Федоров. По его словам, многое будет зависеть от ценовой политики и уровня продаж, поэтому не исключено, что компания может даже изменить свою стратегию.

«Если цена будет интересной, если они попытаются отойти от своей стратегии, развернувшись в обратную сторону, все получится. Когда производство будет налажено в России, они вынуждены будут продавать много автомобилей, потому что завод не может производить малые партии. Думаю, здесь будет совершенно другая маркетинговая стратегия по продвижению автомобилей», – отметил Федоров.