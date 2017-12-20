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ИЗМИР

ООН приняла резолюцию по Крыму. Чего хотят авторы документа от «оккупантов»

20 Декабря 2017 1459 1 Тренды События и факты
ООН приняла резолюцию по Крыму. Чего хотят авторы документа от «оккупантов»

Большинством голосов Генеральная ассамблея ООН приняла украинская резолюция по Крыму, где речь идет о ситуации с правами человека на территории полуострова. В соответствующем документе осуждается «временная оккупация Россией части Украины» – Крыма и Севастополя.

Резолюция об оккупации

В принятой резолюции осуждается «временная оккупация Россией части территории Украины», а также еще раз отмечается «непризнание аннексии». Подразумевается Крым и город федерального значения Севастополь. Как утверждает документ, в Крыму наблюдаются случаи нарушения прав человека. В частности, резолюция сообщает, что Российская Федерация (обозначена как «оккупирующая держава») в незаконном порядке установила на этой территории свои законы и свою юрисдикцию.

Как отмечает РБК, текст резолюции был предложен делегацией Украины. Соавторами документа стали представители 30 стран. На Генассамблее ее поддержали 70 государств. Против резолюции проголосовали 26 стран, включая Россию, Белоруссию, Боливию, Венесуэлу, Казахстан, а также Индию, Китай, КНДР, Кубу и так далее. Представители 76 стран решили воздержаться от голосования.​

Резолюцию по Крыму в Генассамблее принимают второй год подряд. В декабре прошлого года ее подержали 70 стран, 26 были против и 77 воздержались. Главным отличием новой версии, как отмечает ТАСС, стал еще «больший антироссийский окрас».

В числе прочего принятый документ призывает Москву «принять все необходимые меры с тем, чтобы незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма» и «отменить все дискриминационное законодательство». В довесок к этому авторы резолюции требуют от России «уважать законы, действующие на Украине, и отменить законы, введенные РФ в Крыму», сделать доступным «образования на украинском и крымско-татарских языках». Плюс к этому в резолюции содержится требование аннулировать решения о признании Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией.

Правозащитная риторика

В Генассамблее также отметили усилия, которые Киев предпринимает для того, «чтобы положить конец российской оккупации Крыма». Однако, как передает ТАСС, перед голосованием за принятие резолюции заместитель постпреда России при ООН Евгений Загайнов выступил с заявлением о том, что внесенный проект резолюции – это «наглядный пример злоупотребления тематикой прав человека».

«Очевидно, что украинская делегация и ее покровители думают вовсе не о правах жителей этого российского региона, а о том, как бы вопреки их ясно выраженной воле оспорить статус Крыма под прикрытием правозащитной риторики», – заявил постпред. Отметив, что в подтверждение его слов могут служить «сюрреалистичные попытки» Киева представить ситуацию на полуострове «как некий вооруженный конфликт».

Кроме этого, Загайнов также предупредил о том, что государства, которые поддержали резолюцию, таким образом «поощряют эти весьма опасные фантазии, создавая почву для провокаций и авантюр Киева, и разделяя таким образом ответственность за них».

«Фабрикация вранья»

В Кремле считают, что принятая резолюция – неправильная. «Мы считаем неправильными эти формулировки и не согласны с ними», – подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Государственной думе тоже прокомментировали резолюцию. Как заявил депутат Сергей Железняк, эта резолюция не что иное как «политическая провокация», а ее составителями являются Украина и «антироссийски настроенные политики в ЕС и США».

«Точно так же, как предыдущие аналогичные инициативы Киева, она не имеет ничего общего с реальным положением дел с правами человека, свободой вероисповедания и обучением на родных языках в Крыму», – передает РИА Новости заявление Железняка. Депутат также напомнил, что Крым посетили многие политики с Запада, которые «поняли, что целью украинских «борцов за права человека» является фабрикация вранья о России».

Противоположного мнения придерживаются в Киеве. Так, комментируя резолюцию, глава украинского МИД Павел Климкин в своем Твиттере написал: «Резолюция по Крыму одна из самых тяжелых. Давление на Россию усилено. Мы благодарны вам за сильную позицию и поддержку, друзья».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:40, 21.12 0 0
Александр:

Дырку им от бублика а не российский Крым!))))Он кровью наших предков обагрён!...

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