ООН о Крыме, Путин и его инициативная группа, Жириновский рвется в бой, кредиты регионам
Резолюция ООН по Крыму. И чего им неймется? Ведь понятно. Все равно мы оттуда не уйдем. За резолюцию проголосовало 70 стран, против – 26, включая Китай и Индию. Какие последствия может иметь этот документ?
Самовыдвиженец Путин собирает инициативную группу. Которая его и будет выдвигать. Кто в нее войдет? Говорят, около 600 человек. Все подробности узнаем 26 декабря.
Сбербанк в 2017 году выделил более 20 миллиардов рублей на военную ипотеку. 40 тысяч людей в погонах ей уже воспользовались и получили квартиры. Торопитесь, кто еще не успел! Все подробности здесь.
Жириновский рвется в бой. За кресло президента. В шестой раз уже. Кресло ему пока не покорилось. Но посмотреть на лидера ЛДПР будет интересно. Он такой забавный!
Дополнительные кредиты будут выделены регионам России. Так наш премьер, Д.А. Медведев распорядился. Для этого правительство РФ увеличило объем федерального бюджета на сумму 55 миллиардов рублей. Вот и заживут регионы!
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Ето изчо одно доказателство что ООН ета васлная организация США и не нада обрашчат внимание въобще. Я честно не понимаю почеми Россия так лехко и лежерно пропускает удари от все страни и некакая реакция? Почему позволяет одно фашизоидное государстве карапкается на ейо голова и гадит там. Может бьйт Россия будет ждат пока ВСУ унищижит все население ДНР и ЛНР а Россия будет жално квикает как свиню на заколение в Сов.без ООН , а ейо никто не будет слушат? И США и ЕС понимают толко здаровава удара в морду.Что думаете, что ктота будет воеват против Россия из за Украина? Ели так думаете значи вьй кретен. Зделайте военой съюз с Китай или какоето другое споразумение но так что у вас била гаранция о солидарност Китая по въпросам Крим и Донбас. Что ба било ясно я не руской, я из Болгария.Даже нам злит пасивност русками в ДНР и ЛНР. Полной кретенизъм руиские властей которие связали руки опалченцом с минским споразумения ,которие вьйполняет толко ДНР и ЛНР , а ВСУ им глубоко плеват. Они редовно обстрелевает с тисичи снарядов из тежолая артилерия городов, а ОБСЕ ничево не видит. Почему войски ДНР и ЛНР не начнут масовой обстрел позиции ВСУ? Будете ждат пака ВСУ там все угробить ? Ну тогда все граждани ДНР и ЛНР нада нарисоват на себе мишени что ба ВСУ смог боле легхко их убиват. Я чесно остаю с впечатление что Россия плюнола в лице все етих людей и ейо глубоко плеват на жизне жители ДНР и ЛНР.Где их помощ, где защита "русково мира". Все ето случается потому что Россия держится как курица. Толко папакает и прячится по углам. Не нада гладит по головкам, нада бит по головкам нещадно.Что ба знали кто хазяин.А вьй.....
У кого бабло в кармане, у того и выборы там же.