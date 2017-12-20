ООН о Крыме, Путин и его инициативная группа, Жириновский рвется в бой, кредиты регионам 2026 2 Итоги дня

Резолюция ООН по Крыму. И чего им неймется? Ведь понятно. Все равно мы оттуда не уйдем. За резолюцию проголосовало 70 стран, против – 26, включая Китай и Индию. Какие последствия может иметь этот документ?

Самовыдвиженец Путин собирает инициативную группу. Которая его и будет выдвигать. Кто в нее войдет? Говорят, около 600 человек. Все подробности узнаем 26 декабря.

Сбербанк в 2017 году выделил более 20 миллиардов рублей на военную ипотеку. 40 тысяч людей в погонах ей уже воспользовались и получили квартиры. Торопитесь, кто еще не успел! Все подробности здесь.

Жириновский рвется в бой. За кресло президента. В шестой раз уже. Кресло ему пока не покорилось. Но посмотреть на лидера ЛДПР будет интересно. Он такой забавный!

Дополнительные кредиты будут выделены регионам России. Так наш премьер, Д.А. Медведев распорядился. Для этого правительство РФ увеличило объем федерального бюджета на сумму 55 миллиардов рублей. Вот и заживут регионы!