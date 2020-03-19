Он вам не царь. Путин рассказал, будет ли президентом после 2024 года 8191 1 Политика

Президент Владимир Путин не считает себя царем, потому что он работает каждый день, а не царствует. Так глава государства ответил на очередной вопрос в рамках проекта «20 вопросов Путину», который делает ТАСС. Также глава государства, занимающий пост с 2020 года, затруднился сказать, чем он займется после 2024 года, когда выйдет срок его полномочий. Согласно поправкам в Конституцию, которую он уже принял и подписал, его сроки обнуляются, но будет ли он избираться после 2024 года – остается открытым.