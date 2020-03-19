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Он вам не царь. Путин рассказал, будет ли президентом после 2024 года
19 Марта 2020 8191 1 Политика
Президент Владимир Путин не считает себя царем, потому что он работает каждый день, а не царствует. Так глава государства ответил на очередной вопрос в рамках проекта «20 вопросов Путину», который делает ТАСС. Также глава государства, занимающий пост с 2020 года, затруднился сказать, чем он займется после 2024 года, когда выйдет срок его полномочий. Согласно поправкам в Конституцию, которую он уже принял и подписал, его сроки обнуляются, но будет ли он избираться после 2024 года – остается открытым.
«Говорят царь – ненастоящий»
- Президент Путин не считает себя царем. «Я же работаю каждый день», – отметил он, отвечая на вопрос. По его словам, царь это тот, «кто сидит, сверху посматривает». «Только шапку примеряет и смотрится в зеркало» в представлении Путина. Президент считает, что он не такой.
- Во главе России Путин стоит с 2000 года, короткий период – с 2008 по 2012-ый – он был главой правительства при президенте Дмитрии Медведеве, с которым потом устроил «рокировку» – поменялся местами и занял Кремль. По словам Путина, он не планировал задерживаться на посту президента столь долго. Однако в 2008 году, по его же признанию, он не исключал, что вернется к управлению страной.
- В желании стать «царем» Путина заподозрил в 2017 году американский режиссер Оливер Стоун. Но Путин ответил ему, что важно не стать царем, а правильно распорядиться своей властью.
Посмотрим в 2024 году
- Путин отказался говорить о его будущей работе после окончания президентства. «Не знаю, посмотрим», – ответил он на вопрос о его планах. Он считает, что у него есть еще четыре года, а будет ли он снова президентом, «зависит от настроения народа, от желания людей».
- При этом Путин согласился, что элиты вокруг него нервничают из-за неопределенности – кто станет новым президентом России. Он допустил «разбалансировку» в связи с этим. Тем не менее Путин упорно считает, что «первичный источник власти – это народ». Он хочет «чувствовать, понимать», чего хотят люди.
- Конституция от 1993 года прямо запрещала Путину переизбираться после 2024 года. Он предложил переписать Конституцию и перераспределить полномочия, в том числе узаконить статус госсовета. Однако в элите не поддержали размытие полномочий и возможность двоевластия. В последний момент Путин отказался от сложных схем – через депутата от «Единой России» Валентину Терешкову была вброшена идея обнулить сроки президента. Путин согласился с этим предложением, неожиданно появившись в Госдуме.
- Путин подписал поправки в Конституцию, которые утвердили в Госдуме, Совфеде и Конституционном суде. Последний разрешил президенту обнулить сроки, несмотря на аналогичное отрицательное решение в случае с Борисом Ельциным в 1996 году. Конституция принята в нарушение прописанных в ней норм внесения в нее поправок, в частности через созыв конституционного собрания и всенародный референдум, отмечала профессор кафедры конституционного и административного права факультета НИУ «Высшая школа экономики» Елена Лукьянова. Голосование россиян по поправкам в Конституцию не будет иметь юридической силы, однако для видимого соблюдения законности оно назначено на 22 апреля, несмотря на пандемию коронавируса, считают эксперты.
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Константин Коханов: Путин не согласен с теми, кто называет его Царем (из интервью Владимира Путина ТАСС. ### Конечно, Путин оскорблён, Какой он Царь, он – Император, Второй, ещё с Петра времён, Великий русский реформатор: Он Крым вернул, в Крым мост построил, Прогнал из Сирии ИГИЛ, Оставил жуликов в покое, Всё, что украли, им простил. Он спас Россию от разрухи, Теперь в ней создал «средний класс», И, что он Царь, не верьте слухам, Давно «Империя» у нас.