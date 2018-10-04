«Оккупированные вагоны». Украина обвиняет Россию в краже 30 тысяч вагонов

Украина требует, чтобы Россия вернула тридцать тысяч вагонов ПАО «Украинская железная дорога», которые находятся на так называемой «оккупированной территории». Киев жалуется, что за часть «украденных» вагонов еще предстоит отдавать кредит, который был взят у ЕБРР. Заявления украинских властей вполне понятны: на сегодняшний день «железнодорожный парк» государственного предприятия «Укрзализныця» не отличается новизной. Однако каким образом они планируют возвращать «украденные» вагоны, Украина требует, чтобы Россия вернула тридцать тысяч вагонов ПАО «Украинская железная дорога», которые находятся на так называемой «оккупированной территории». Киев жалуется, что за часть «украденных» вагонов еще предстоит отдавать кредит, который был взят у ЕБРР. Заявления украинских властей вполне понятны: на сегодняшний день «железнодорожный парк» государственного предприятия «Укрзализныця» не отличается новизной. Однако каким образом они планируют возвращать «украденные» вагоны, остается непонятным.

«Оккупированные» вагоны

Зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина будет требовать от России передачи 30 тыс. вагонов предприятию «Укрзализныця». По ее словам, вагоны, которые являются собственностью Украины, остались на «оккупированной территории» после того, как началась «российской агрессии».

«Я хочу напомнить об ужасном факте: российская агрессия привела к краже у «Укрзализницы» более 30 тыс. вагонов», – подчеркнула Геращенко.

Вместе с этим, как сообщается, 85 из этих вагонов были куплены до 2014 на кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). То есть, Киеву еще нужно будет выплачивать за них долг. Эти самые вагоны в данный момент находятся на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Геращенко считает, что ими торгуют не только в ДНР и ЛНР, но и в России.

Говоря о дальнейших действиях властей, Геращенко сказала:

«Очевидно, что мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи».

Железнодорожное обострение

После событий 2014 года прямых поездов российского формирования между двумя странами нет. По территории Украины проходит только один транзитный поезд ФПК «Москва–Кишинев–Москва», с остановкой. Остальные поезда являются собственностью «Украинских железных дорог» и стран СНГ.

В свое время министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступал с громким заявлением о том, что в кабмине рассматривается вопрос закрытия железнодорожного и автобусного сообщения с российской стороной. По его словам, такой шаг только принесет пользу Украине и станет толчком для развития ее транспортной системы.

Аналогичная ситуация, как подчеркивал министр, случилась и с авиасообщением между Украиной и Россией, которое прекратилось около трех лет назад.

«Нам рассказывали, что это коллапс для украинской авиации. Напротив, пассажиропоток вырос вдвое. И украинцы охотно летают, и наоборот, авиация развивается. Я убежден, что такая же история будет и с железнодорожным и автобусным сообщением», – заявлял Омелян.

Стареющий украинский состав

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр транспортных стратегий (ЦТС), «Укрзализныця» сообщила о среднем возрасте своих пассажирских и грузовых локомотивов. Большинству из них более тридцати лет. В среднем грузовым электровозам на Украине примерно сорок лет, среди которых «моложе» восьми лет только 31 электровоз. Возраст 857 локомотивов – порядка тридцати лет.

Грузовым тепловозам в среднем 31 год, но в «Укрзализныця», как уточняется, нет одной машины «моложе» восьми лет. Вместе с этим возраст 297 тепловозов – более тридцати лет.

Если говорить о пассажирском тяговом составе, то средний показатель электровозов – около сорока лет. Среди них также нет локомотивов, которые были выпущены меньше восьми лет назад, и при этом 331 электровоз «старше» тридцати лет.

Самые «молодые» в этом ряду – пассажирские тепловозы, где средний возраст составляет двадцать восемь лет. Но и среди них тоже нет машин моложе восьми лет.