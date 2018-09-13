Ожидание и реальность. Apple представила новые телефоны, но революцию не произвела

На днях Apple презентовала серию новинок, в числе которых три новых смартфона: iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Вопреки ожиданиям фанатов «яблочной» продукции и, согласно прогнозам экспертов, по сути, компания не показала ничего принципиально нового. То есть, традиционной революции гаджетов и долгожданного «вау» не произошло. В этом плане новый айфон оказался только доработкой прошлогодней модели. Более того, компания попыталась преподнести технические новинки как нечто супер-инновационное. Например, слоты для двух симок – то, чем уже давно пользуются производители телефонов во всем мире.

Кое-что из «старого»

Пожалуй, одной из самых долгожданных новинок для поклонников Apple была модель смартфона iPhone Xs. Практически он является точной копией iPhone X, выпущенного в прошлом году. Дисплей – 5,8 дюйма. При этом, как отмечает Газета.ру, он занял практически всю переднюю панель, что является своеобразной данью «безрамочной» моде на рынке смартфонов. По сути, iPhone Xs Max – это увеличенная копия iPhone Xs, модель для тех, кто любит «побольше». Размер экрана «макса» — 6,5 дюйма.

Так же как и iPhone X, обе новые модели оснащены сканером лица Face ID. Эту «фишку» в 2017 году представили как революцию в области защиты смартфона. Но сегодня подобная функция воспринимается как обыденность. Чтобы вместить сканер в модель, в Apple решили сохранить вырез сверху передней панели, который в прошлом году стал объектом для критики.

Apple также приняла во внимание просьбу своих поклонников и впервые за всю свою историю решила оснастить свои смартфоны функцией двух SIM-карт. Между прочим, две сим-карты в одном телефоне – это далеко не новинка. Те же гадждеты на Android пользуются ей уже достаточно давно. Однако Apple словно не замечала эту столь нужную многим пользователям функцию.

Что нового

Без нововведений, конечно же, не обошлось. В частности, речь идет о повышенной защите от воды, которую обеспечивает сверхпрочное стекло айфонов. Новые гаджеты могут находиться под водой на двухметровой глубине примерно тридцать минут. «Яблочники» заявляют, что теперь, если телефон «будет утоплен», его без проблем можно будет высушить, и далее он будет работать в прежнем режиме.

Новые функции получила и камера. Впрочем, как считают эксперты, владелец будет ими пользоваться недолго. Разнообразные эффекты будут интересны разве что фотографам, но для обывателей о них быстро забудут.

Аналогичная история и с процессором. iPhone Xs и iPhone Xs Max снабдили новым чипом A12 Bionic. Его мощность такова, что он может выполнять триллионы операций в секунду. Подобная мощность может быть актуальна для тех пользователей, которые увлекаются мобильными играми либо обрабатывают видео. Но для обычного пользователя айфона, который, например, проводит много времени в социальных сетях, такой процессор – слишком мощный и ненужный.

Сколько стоит

А вот что касается ценовой политики, то здесь «яблочники» придерживаются своих традиций. Новый iPhone Xs будет в такую же стоимость, как и прошлогодний iPhone X: 999 долларов за самую дешевую версию (в России от 87 990 тыс. руб.).

Еще одна премиальная модель iPhone Xs Max будет стоить подороже: от 1099 долларов (в России от 96 990 тыс. руб.). Таким образом, он станет не только самым большим, но и самым дорогим айфоном в линейке Apple. Цена максимальной модели будет составлять 127 990 руб.

Есть еще iPhone XR: так называемая специальная альтернатива от Apple. Это модель для тех, кто считает, что iPhone Xs – чересчур дорогой или недостаточно красочный телефон. Apple изначально заявил эту модель как «бюджетную». Представлен «айфон для небогатых» будет в шести цветах. В России стоимость этой модели будет варьироваться от 64 990 руб.