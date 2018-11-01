Охота на «Кэшбери». Очередная пирамида закрывается, а ее владелец обвиняет журналистов в грязной войне

Одна из самых масштабных финансовых пирамид «Кэшбери» прекращает свою работу, о чем заявил ее владелец Артур Варданян. Предприниматель выступил с обвинениями в адрес российских СМИ, которые якобы устроили на него охоту. Тем не менее, в своем видеообращении, которое было размещено на YouTube, он пообещал, что со 2 ноября начнется выплата долгов клиентам.

«Грязные СМИ»

По словам Варданяна, группа компаний «Кэшбери» не сможет продолжать свою работу даже в ограниченном режиме. Причиной этого является «целая армия журналистов», компанию поливают грязью крупнейшие телеканалы и СМИ. Предприниматель признается, что счета компании разблокированы не будут. Большинство контрагентов напуганы, кроме этого, исчезла значительная часть денег.

«На нас будут объявлять охоту до того, как мы не уйдем с рынка», – подчеркивает Варданян.

Тем не менее, долги все-таки выплатить планируется. Владелец компании заявляет, что он обладает финансовыми ресурсами, которые помогут погасить ему долги. С одним «но»: не в полном объеме. Начать рассчитываться с клиентами Варданян планирует 2 ноября. Введенные и выведенные средства будут рассчитываться индивидуально по каждому пользователю, а в личных кабинетах будет отображена остаточная сумма долгов перед клиентами.

«Вы вправе претендовать на них, и мы будем их выплачивать исходя из графика погашения задолженности, который мы составим в ближайшее время», – заявил владелец компании. Он уточнил, что 25% долгов компенсируются криптовалютой CashberyCoin.

Планы по завоеванию мира

Модель компании, которую он создал, Варданян считает успешной. Однако, по его словам, «Кэшбери» – это только «разминка перед большой игрой на мировой арене». Новая компания, как он пообещал, будет создана через сто дней. Структура будет называться Global decentralized community (GDC). Работать она будет в нескольких десятках странах мира, и за первый год планируется собрать порядка пяти миллионов участников. Планируется, что очередной «гигант финансово-инвестиционной индустрии» выйдет в мир во второй декаде февраля. К слову говоря, клиентов «Кэшбери» в автоматическом режиме переведут на новую платформу.

Напомним, что «Кэшбери» является платформой, предлагающей своим клиентам инвестировать средства в микрозаймы с доходностью до 600% годовых. Компания развернула активную рекламу по привлечению клиентов. Однако в сентябре Центробанк выявил в этой организации признаки финансовой пирамиды.

Тогда сообщалось, что ущерб от деятельности пирамиды может составлять 1 млрд руб., однако на днях стало известно о более крупном ущербе, который эксперты оценили в 3 млрд. В ЦБ РФ эту информацию подтвердили. После этого 11 октября «Кэшбери» заявила, что приостанавливает свою работу 1 ноября. Тогда Варданян пояснял, что это «трехнедельные каникулы», которые нужны для восстановления заблокированных счетов.

Предупрежден – не вооружен?

В основе деятельности группы компаний «Кэшбери» – принципы сетевого маркетинга. Платформа обещает очень высокую доходность. Ситуацию «усугубила» агрессивная реклама в СМИ и соцсетях. Привлечение денег происходило не только в рублях, но и в криптовалюте. Вместе с этим, как заявляли в Центробанке, в данной компании нет признаков реальной экономической деятельности. Также лицензированных Центробанком финансовых услуг тоже нет.

«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», – говорится в заявлении директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха. По оценкам экспертов, жертвами «Кэшбери» могли стать десятки тысяч человек.

Все вышеперечисленные факты установили сотрудниками Банка России в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. «Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб», – говорилось в сообщении Банка.