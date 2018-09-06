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Пенсионная реформа

Офицеры ГРУ, духи Nina Ricci и вымышленные имена. Лондон рассказал, кто и как отравил Скрипалей

6 Сентября 2018 198 0 Тренды Политика
Офицеры ГРУ, духи Nina Ricci и вымышленные имена. Лондон рассказал, кто и как отравил Скрипалей

Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. Как заявляют британские службы, это два гражданина России, Александр Петров и Руслан Боширов, которые являются сотрудниками ГРУ. Правда, по словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, не исключено, что имена являются вымышленными. Тем не менее она убеждена – Скрипалей отравили именно российские агенты, которые действовали по приказу.

Версия Лондона

Выступая в парламенте, Мэй подчеркнула: подозреваемые в отравлении являются офицерами русской разведывательной службы ГРУ. «ГРУ – сверхдисциплинированная организация с хорошо выстроенной субординацией. Это была не разбойная операция. Скорее всего, она была одобрена вне ГРУ, на высшем уровне российского государства», – сказала Мэй.

По данным спецслужб, 2 марта Петров и Боширов прилетели в лондонский аэропорт «Гатвик» на самолете «Аэрофлота», совершавшего рейс из Москвы. Днем они были на вокзале «Виктория», а также в районе Ватерлоо. И уже вечером они поехали в восточную часть Лондона в City Stay Hotel. На следующий день, 3 марта, подозреваемые отправились в Солсбери. Как считают в британской полиции, это была разведывательная поездка.

На следующее утро Петров и Боширов снова отправились в Солсбери. На записях, которые были сделаны камерами видеонаблюдения, можно увидеть двух мужчин, которые находятся около дома Скрипалей в тот момент, когда, как считает Лондон, «Новичок» попал на ручку двери. В этот же вечер Петров и Боширов улетели обратно в Москву.

Контейнер с «Новичком»

Стали известны и некоторые подробности о контейнере с «Новичком». Вещество отравляющего характера было спрятано во флаконе из-под фирменных духов Nina Ricci. Как показали испытания, в нем находился значительный объем нервно-паралитического вещества «Новичок». Как заявили в компании-производителе, этот флакон является подделкой.

Кроме этого, сотрудники полиции провели обыски в отеле, в котором останавливались Петров и Боширов. В нем также были найдены следы «Новичка»: однако это была концентрация, которая не представляет опасности.

Плюс к этому, весной британская полиция обыскала самолет «Аэрофлота», на котором, как предполагается, летели эти сотрудники ГРУ. Однако было ли что-то найдено на борту, неизвестно.

Божественный троллинг

Лондон также обнародовал кадры с камер наблюдения, на которых, как утверждается, запечатлены подозреваемые. В МИД России, отвечая на эти «выводы», заявили, что фотографии россиян, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей, вызывают сомнение в своей подлинности. Поскольку на них полностью совпадают тайм-коды, с учетом того, что Боширов и Петров зафиксированы в одно и то же время поодиночке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что это либо наложенные сверху снимка дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ, которые научились «ходить одновременно». «Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог», – отметила Захарова.

Кто такие Боширов Петров

Боширов и Петров приобрели билеты на рейс в Лондон по заграничным паспортам серии 65, о чем пишет «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. Номера документов, которые были оформлены около двух лет назад, отличаются последней цифрой (...1297 и ...1294). С сентября 2016 года по март 2018-го оба летали по этим паспортам в Амстердам, Женеву, Милан, неоднократно в Париж. Александр Петров находился в Солсбери с 28 февраля по 5 марта 2017 года.

Боширов – уроженец Душанбе (12 апреля 1978 года), регистрация места жительства в 25-этажном доме на улице Большая Набережная в Москве. Три года назад на него было заведено два исполнительных производства за автомобильные штрафы, полученные 20 и 23 июля. Издание обзвонило жильцов дома, где живет Боширов, однако, по их словам, в этой квартире проживает только «престарелая женщина».

Петров – родился 31 июля 1979 года. Как пишет издание, человек с такими же именем, фамилией и датой рождения находится в списке сотрудников производителя иммунобиологических препаратов – ФГУП НПО «Микроген».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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