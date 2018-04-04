Однажды на скамеечку пришел к ним «Новичок». Загадки «дела Скрипаля» 1099 0 События и факты

Одно из самых громких событий марта – покушение на убийство в Великобритании Сергея Скрипаля – бывшего полковника ГРУ, проживавшего на туманном Альбионе уже около 8 лет, после его обмена на российских шпионов. Пострадала и его дочерь Юлия, приехавшая к нему из России. Она, кажется, выздоравливает. Состояние отца остается критическим. И началось: международные скандалы, высылка дипломатов, угроза санкций.

И ничего не понятно

Вопросов, действительно, много. А ответов на них почти и вовсе нет. Самый главный вопрос, который всегда задает любое следствие – мотивы. Кому и зачем это было надо?

Всех собак традиционно вешают на Россию. Но, повторимся, зачем возможная смерть Скрипаля была нужна России? Как на территорию Великобритании попал нервно-паралитический газ «Новичок», якобы изобретенный в России в начале 70-х годов прошлого века? И было ли отравляющее средство действительно «Новичком»?

Ведь если Скрипаль спустя 8 лет проживания в Великобритании так досадил нашей великой Родине, так что, его просто застрелить было бы нельзя? Тихо, мирно, без международного скандала. Из какого-нибудь пистолета западного производства. Потом и ищи ветра в поле.

И, самое главное, мотив. Кому этот старый пенсионер был нужен, когда о нем все давно забыли – и у нас, и у них. Внятных объяснений Лондон не дает: тайны следствия. Ну, действительно. Все, что Скрипаль мог знать, он за эти 8 лет давно уже рассказал британским спецслужбам. Так что для России он никакой опасности не представлял. Его дочь – тем более.

Нет. Чтобы во всем этом разобраться, Шерлок Холмс нужен. А где его взять? «Докторов Ватсонов» везде хватает. А Шерлоков как-то недостает.

«Новичок»

Ну, и сам «Новичок». Что это за зверь такой? Наиболее подробный комментарий по этому поводу первым дал Вил Мирзаянов, один из разработчиков советского химического оружия (по крайней мере, так он себя сам позиционирует). Информация о «Новичке» появилась давным-давно, в 2008 году в его книге «Государственные тайны: Российская программа химического оружия изнутри». То, что говорит Мирзаянов, выглядит достаточно внятно. Хотя, правда это или нет – неясно. Но сначала о самом авторе.

Кто такой Вил Мирзаянов

Уроженец Башкирии, выпускник Московского института тонких химических технологий, 26 лет проработавший в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГНИИОХТ), который и занимался разработкой химического оружия.

Его основное административное здание находилось на шоссе Энтузиастов в Москве. Оно и сейчас там стоит – на пересечении шоссе с московской окружной железной дорогой. Если едете из центра – посмотрите налево. Низкие серые корпуса с массой вытяжных труб, высокий забор с колючей проволокой. Функционирует это все сейчас или нет – мы не знаем. Подведомственные лаборатории института размещались в разных частях страны, самые важные — в Шиханах (Саратовская область), под Волгоградом и в Нукусе (Узбекистан). Мирзаянов начал работать в ГНИИОХТ в 1965 году. В те времена, как он позже вспоминал, советские ученые в основном копировали западные разработки.

Прорыв случился в 1970 году. По словам Мирзаянова, был создан новый класс отравляющих веществ. Некоторые из них оказались в пять-восемь раз эффективнее (в плане летальности), всего известного на то время. Эта разработка и получила название «Новичок». По словам Мирзаянова, он принимал самое непосредственное участие в этих работах. Исследования различных модификаций «Новичка» продолжались до конца 1980-х годов. Как говорил Мирзаянов, высокое руководство объявило им, что такое оружие появляется раз в 40 лет.

В 1991 году Мирзаянов переквалифицировался в оппозиционного активиста. Опубликовал несколько статей в американской прессе о разработках химического оружия в России.

После выхода материалов Мирзаянова арестовали по обвинению в разглашении государственной тайны. Отсидел немного в «Лефортово» и «Матросской Тишине». В 1994 году уголовное дело против Мирзаянова прекратили в связи с отсутствием состава преступления. В 1996 году он эмигрировал в США, где начал преподавать в Принстонском университете. Через десять лет он выпустил книгу, в которой подробно рассказал о программе разработки химического оружия в СССР.

Так что же сказал Мирзаянов

Мирзаянов считает, что в данном случае было использовано так называемое «бинарное оружие». Оно не подпадает под таможенный контроль. Можно просто провести две ампулы безвредного вещества (два человека – у каждого по ампуле), вставить их потом в пистолет, где после выстрела они разобьются и, соединяясь между собой, создадут «Новичок». При этом не надо стрелять в людей. Достаточно в воздух, рядом с ними. И оружие может быть не боевым.

Мирзаянов также утверждает, что «Новичок» или его близкие аналоги, могли производиться в разных странах.

Однако, по словам ученого, используемые при этом технологии различаются. И эти различия оставляют опознаваемый след на отравляющем веществе. Как отпечатки пальцев. Так что происхождение яда может быть установлено. Однако никаких данных по этому вопросу нет. Британские специалисты из лаборатории в Портон-Дауне якобы не смогли установить происхождение вещества, сославшись на то, что для этого нужны разведданные, к которым у них доступа нет.

Интересно и другое. «Новичок», по словам Мирзаянова, пожалуй, самый эффективный нервно-паралитический газ в мире. Так почему Скрипали до сих пор живы, а Юлия, дай бог ей здоровья, идет на поправку? И почему основная версия английского следствия говорит о том, что отравление произошло, когда Скрипаль и его дочь входили в свою квартиру и дотрагивались до дверной ручки, на которой и была обнаружена самая большая концентрация отравляющего вещества. Как газ можно нанести на дверную ручку? Или все-таки, это был не газ? А тогда что?

Еще одна точка зрения

Это информация из интервью, которое дал агентству «РИА Новости» доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, входивший, по его словам, в группу разработчиков отравляющих веществ, получивших на Западе название «Новичок».

Леонид Ринк проработал 27 лет в Шиханах (упомянутом выше филиале ГНИИОХТ) в качестве ведущего научного сотрудника и начальника лаборатории. По его словам, над «Новичком» трудилась большая группа специалистов – технологи, токсикологи, биохимики. В Шиханах и в Москве.

Кстати, по словам Ринка, никакого единого «Новичка» не было. Разрабатывался целый спектр веществ, схожих по методам воздействия, но имевшим разные химические формулы. Поэтому, как говорит Ринк, химическая формула «Новичка», приведенная в книге Мирзаянова – полный абсурд. Никакой единой формулы не было.

Далее Ринк заявляет, что Мирзаянов непосредственно к разработке «Новичка» не имел никакого отношения, хотя, имея все «допуски», и был в курсе дела.

Говоря о «русском следе» в деле Скрипаля, Ринк отмечает: «И, главное, даже ни один малограмотный российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения и с русским названием. Полно других, более пригодных для этого веществ. Стрелять по ненужному человеку мощной ракетой и не попасть при этом – верх дурости».

Отвечая на вопрос о том, могли ли быть вещи Юлии Скрипаль обработаны «Новичком» еще в Москве, Ринк категорически заявил: «Это чушь собачья! То, что пишут о перевозке образца в чемодане дочери, – полная ахинея, потому что она бы при таком варианте даже не долетела бы до Лондона». И говоря о происхождении отравляющего вещества, продолжает: «Конечно, все можно определить. И совершенно точно, что в Великобритании есть такие специалисты. Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери».

Ринк подчеркивает, что для любого государства, где есть хоть какая-то химия, создать такое оружие – ноль проблем. Любая фармацевтическая или химическая корпорация способна это сделать в своих лабораториях. Но точную рецептуру воспроизвести вряд-ли кто-то сможет.

Ринк говорит, что помимо Мирзаянова в 90-е годы из России уехали еще несколько химиков, работавшие по проекту «Новичок», и пятерых из них он знает лично. Так что информация о проекте не могла быть «тайной за семью печатями». Было кому и чего рассказать.

А вот реакция официальных властей

«Никаких программ разработки и производства химического оружия под названием "Новичок" в СССР и России не существовало», – заявил замглавы МИД Сергей Рябков. И добавил, что эти, уехавшие за границу люди, не владели и не могли владеть в полном объеме информацией о том, что реально происходило в СССР и в России в этой сфере.

«Россия никогда не вела разработку отравляющего вещества, известного на Западе как "Новичок"», – заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин. И добавил: «Я могу ответственно сказать – независимо от того, каких химиков сейчас цитируют: в Российской Федерации никогда не осуществлялись никакие научно-конструкторские, опытные работы, не было никакой программы под названием "Новичок"».

Так кому верить? А, может быть, и разночтений здесь нет? Ведь название «Новичок» придумали на Западе. А в СССР? Ну, делалось что-то, но официально «Новичком» не называлось. Так что все правы.

А кто злодей?

Англия во всем обвиняет Россию. Оно понятно: мы, благодаря своей внешней политике, стали, в глазах Запада в один ряд с Ираном и КНДР.

Но вот вопрос, который мы уже задавали в начале статьи: зачем России Скрипаль и его дочь? Зачем гигантский скандал в преддверии выборов Путина, но самое главное – накануне Чемпионата мира по футболу? Сколько сил было потрачено, чтобы его заполучить? Сколько денег вгрохали в строительство стадионов и всю необходимую инфраструктуру? Зачем это было сделано? А чтобы «все флаги были в гости к нам». Чтобы Владимир Владимирович постоял там где-нибудь рядом с королевой Елизаветой: как-никак англичане – родоначальники футбола, ну и с другими важными людьми. А теперь что? Кто из сильных мира сего поедет в Россию?

Юлия Скрипаль

Как мы уже писали, Юлия Скрипаль выздоравливает. Но сможет ли она «пролить свет» на обстоятельства этого загадочного дела? Сомнительно. Во-первых, потому, что очевидно ничего не знает. По версии следствия, в тот злополучный день отец и дочь посетили могилу жены и сына Скрипаля, посидели в пабе и каком-то кафе, где им стало плохо, и их вывели на ту самую лавочку. Все было тихо и мирно. Значит, ничего подозрительного не происходило. Иначе полковник ГРУ что-нибудь бы да заметил. Профессионал, однако. Во-вторых, по утверждению Мирзаянова, если человек и выживает после отравления «Новичком», то навсегда теряет способность связанно излагать свои мысли. Так что и тут тупик. Если, конечно, это был действительно «Новичок».

Что дальше?

Похоже, ничего. Пока сомнительно, что детали этого дела будут раскрыты и следствие получит сколь-нибудь убедительные доказательства того, что на самом деле произошло.

Хотя результат достигнут – отношения России и Запада еще более ухудшились. Переживем как-нибудь. И мы и они.