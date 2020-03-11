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Одежда, электроника и лекарства. Какие товары подорожают после обвала рубля

11 Марта 2020 284 0 Экономика
Одежда, электроника и лекарства. Какие товары подорожают после обвала рубля

Девальвация рубля на 10% вследствие падения нефтяных цен приведет к подорожанию импортной продукции на 10-35%. На сколько вырастет стоимость тех или иных товаров, будет зависеть от места их производства и ситуации на рынке. Эксперты прогнозируют удорожание обуви и одежды, электроники и бытовой техники, лекарств и детских товаров. Более того, цены на жилье тоже увеличатся до 15% от стоимости. Всего этого стоит ожидать в третьем-четвертом квартале 2020 года.

Зависимость от импорта

  • Россия все еще сильно зависит от импортной продукции – согласно данным Росстата, в 2019 году доля импорта в категории непродовольственных товаров составляла 36%, а доля зарубежных продуктов питания – 21%. Но это – «средняя температура по больнице». В действительности в некоторых сегментах зависимость от импорта достигает 90% – например, на рынке смартфонов. В целом же по электронике доля импорта не ниже 45%.
  • Все, что не завозится из-за рубежа, производится иностранными компаниями на территории России. Чтобы покрыть растущие издержки, цены на продукцию компаний вырастут минимум на шаг девальвации – 10%. А учитывая комплектующие, которые завозят в страну, цены могут увеличиться до 35%. Таким образом импортозамещение не страхует компании от валютных рисков и необходимости корректировать цены вверх.
  • Часть отраслей, по мнению аналитиков, сумела добиться больших успехов в замещении импорта – к примеру, автопром, военно-промышленный и транспортный комплекс, металлургия и др. Тем не менее АвтоВАЗ и Renault в России уже объявили, что поднимут цены на 7-8% после обвала рубля. Но при этом они ждут меры государственной поддержки, чтобы смягчить последствий финансовой ситуации. Отвечая на вопрос, почему одно из самых локализованных производств в России увеличит цены, производитель отметил, что компания зависит от цен на сырье и продукции субпоставщиков, которая отпускается в долларах и евро.

Что подорожает

  • По словам главы Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, рост цен до 30% ожидает категорию импортных препаратов и лекарств, которые были произведены из зарубежной субстанции. Однако рост может оказаться неравномерным, поскольку у аптек и изготовителей разный уровень запасов – у одних до начала апреля, у других – до конца года.
  • Рост цен на продукцию на 30% можно ожидать и на рынках детских товаров, одежды и обуви в силу зависимости от поставок из Китая, прогнозирует Наталья Мильчакова из «Альпари».
  • Аналитики также не исключают, что в цене вырастут и продукты питания. Тем не менее, как прокомментировали ситуацию в Минсельхозе, роста цен не ожидается. Доля импортной составляющей в российской продукции, как пишут «Известия» со ссылкой на информацию ведомства, незначительна. Цены могут вырасти только на продукцию, которая в силу природных условий не может производиться в России.
  • Как считают эксперты из «Альпари» и «БКС Брокер», потребительская электроника также может вырасти в стоимости на 20-35%. Скорее всего, потребители почувствуют это не ранее второго полугодия, поскольку в данный момент на складах товаров достаточно. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объясняет, что электроника в цене будет расти в зависимости от курса рубля, но это будет происходить постепенно, с задержкой в три-четыре недели.
  • Эксперт из TelecomDaily Илья Шатилин говорит о том, что производители уже заложили в цены возможные колебания курса. Вместе с этим из-за эпидемии коронавируса уже ощущается дефицит на рынке комплектующих. Поэтому вполне логично нарушаются производственные процессы и логистические поставки, в результате чего, вероятно, произойдет небольшой дефицит и, как следствие, рост цен на электронику.
  • Автомобили, по мнению аналитика «Финам» Алексея Коренева, подорожают от 6 до 10% из-за импортных комплектующих и оборудования.
  • Также на 10-15% подорожает жилье, считает гендиректор СК «Перспектива» Михаил Иванов. Следить нужно за ценами на новостройки – там изменение цен произойдет быстрее всего.
  • Вырастет и стоимость авиабилетов за границу – на 10%, сообщал РБК.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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