Одежда, электроника и лекарства. Какие товары подорожают после обвала рубля 284 0 Экономика

Девальвация рубля на 10% вследствие падения нефтяных цен приведет к подорожанию импортной продукции на 10-35%. На сколько вырастет стоимость тех или иных товаров, будет зависеть от места их производства и ситуации на рынке. Эксперты прогнозируют удорожание обуви и одежды, электроники и бытовой техники, лекарств и детских товаров. Более того, цены на жилье тоже увеличатся до 15% от стоимости. Всего этого стоит ожидать в третьем-четвертом квартале 2020 года.