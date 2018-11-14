«Обычный уровень»: тарифы ЖКХ повысят два раза в 2019 году

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором речь идет о двухэтапной индексации платы за коммунальные услуги в следующем году в связи с запланированным повышением НДС. Сначала плата повысится с 1 января 2019 года, потом – с 1 июля. Как поясняют в кабмине, такие меры нужны для того, чтобы, несмотря на повышенную ставку НДС, индексация тарифов ЖКХ не превысила обычный уровень.

В два этапа

Премьер-министр поставил подпись под постановлением о двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году, о чем сообщает официальный сайт кабинета министров. Как поясняется, меры, которые вводятся, имеют отношение к повышаемой с 1 января ставке НДС на 2%, с 18 до 20%. Как заявляли в Минэкономразвития, расходы коммунального комплекса увеличатся на 16 млрд руб.

Как пишет РБК, для того, чтобы, несмотря на это, индексация платы за ЖКХ в следующем году не превышала обычный уровень, власти прияли решение индексировать плату россиян за ЖКХ с 1 января на уровне 1,7%. Благодаря этому планируется обеспечить учет повышения НДС. И уже после этого, как гласит постановление, тарифы на услуги ЖКХ будут еще раз повышены с 1 июля. В пресс-службе поясняют, что их планируется индексировать на уровне 2,4% к январю 2019 года.

В кабмине об этом говорят: «Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января 2019 года и на 1 июля 2019 года». До этого коммунальные тарифы за один год индексировались только дин раз, и, как, правило, только с 1 июля в среднем на 4%.

Противники идеи

Главным инициатором провести в стране двухэтапную индексацию тарифов на ЖКХ стало Минэкономразвития. Примечательно, что еще в августе против нее выступал глава ФАС (Федеральная антимонопольная служба) Игорь Артемьев. По его словам, в большинстве российских регионов эти тарифы перешагнули предел экономической обоснованности.

«Раз у них тариф выше, есть два варианта: либо снизить тариф, либо, как мы предлагаем, перевести это в обязательные инвестиции, то есть направить эти деньги, прежде всего, на ремонты», – считает Артемьев.

Идеи Минэкономразвития не смогли найти поддержку и в Минэнерго. Заместитель главы ведомства Вячеслав Кравченко предлагал другую схему двухэтапной индексации тарифов. Его идея состояла в том, чтобы плата за ЖКХ сначала повысилась бы на 1,7% в январе, и уже потом на 4% в июле следующего года.

Вдогонку налогу

О том, что после роста НДС с 18 до 20%, который запланирован на 1 января 2019 года власти обсуждают дополнительное повышение тарифов ЖКХ, сообщалось еще в августе. Сегодня тарифы каждый год, как было сказано выше, увеличиваются с 1 июля, средняя индексация ограничена ориентиром по инфляции (4%).

Что касается последних изменений, то просьба увеличить тарифы с 1 января поступила от представителей ассоциации «ЖКХ и городская среда»: письмо с соответствующим содержанием было направлено главе Минстроя Владимиру Якушеву. В послании говорилось о том, что при повышении НДС у организаций ЖКХ, которые предоставляют российскому потребителю услуги на 4,5 трлн руб., за первое полугодие сформируются прямые убытки в 45 млрд руб. Данная ассоциация – это объединение, в которое входят организации и партнерства из сферы ЖКХ: водоканалы, поставщиков электроэнергии, энергосбытовые компании, а также управляющие компании и другие.