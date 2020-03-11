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Обвал рубля и падение цен на нефть. Грозит ли российской экономике кризис?
11 Марта 2020 165 0 Экономика
Россия максимально приблизилась к финансовому кризису. На это указывает Индекс финансового стресса, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Чем выше индекс, тем вероятнее переход в состояние кризиса. На последних новостях о развале сделки ОПЕК+, падении нефтяных цен и девальвации рубля показатель превысил пороговый уровень в 2,5 пункта для кризиса и поднялся до отметки 3,12 пункта.
Индикатор кризиса
- Индекс финансового стресса России резко менялся только в кризисные годы: в 2008, 2009 и 2014-м. Обычно он всегда был связан с обвал цен на нефть и девальвацией рубля. На этот раз причины его роста до 3,12 пункта – коронавирус и прекращение сделки ОПЕК+.
- Отмечается, что индекс не объявляет о переходе экономики в состояние кризиса, но сигнализирует о повышении такой вероятности в ближайшее время. Другими словами – риск начала финансового кризиса резко возрастает.
- С пятницы, 6 марта, индекс финансового стресса взмыл вверх на 2 пункта и перешел границу относительной устойчивости системы – 2,5 пункта. Однако аналитики отметили, что сценарий начала кризиса не всегда может реализовываться. К примеру, в 2016 году индекс тоже сигнализировал о приближающемся кризисе, но его не последовало.
- Эксперты поясняют: рост индекса – это ответ на серьезное ослабление рубля и серьезное сокращение котировок на фондовом рынке России. Все это произошло 9 марта после обвала мировых цен на нефть, который был спровоцирован выходом России из сделки ОПЕК+.
- В АКРА считают, что свою роль сыграл и коронавирус, негативно отразившийся на мировой экономике. В частности, из-за эпидемии за пределами Китая происходит падение экономической активности. В результате сокращается спрос на нефть. «Давление на сырьевые цены оказывает и новость о прекращении действия сделки ОПЕК+», – отмечают эксперты.
Минфин против пессимизма
- Комментируя ситуацию, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в министерстве не считают, что существующая ситуация в российской экономике – это начало рецессии, и оснований для пессимизма нет. Что касается прогноза по росту ВВП на текущий год в 1,9%, то он будет достигнут благодаря стимулированию внутренней экономики.
- Как пояснил Силуанов, техническая рецессия происходит, когда в течение двух кварталов подряд сезонно очищенный ВВП демонстрирует отрицательную динамику. Отечественная экономика последний раз попадала в рецессию в кризис 2014-2015 годов, и ее окончание пришлось на весну 2016 года. «Мы будем делать все, чтобы выполнить прогнозные показатели по ВВП, в первую очередь, за счет стимулирования внутренней экономики», – подчеркнул Силуанов.
- До этого Силуанов пообещал при нефти по 30 долларов за баррель поддерживать обязательства федерального бюджета за счет средств Фонда национального благосостояния, в которой сейчас находится 125 млрд долларов (25 млрд – неликвидные активы). В кризисные 2014-2015 годы Минфин тратил по 1,9 млрд долларов в месяц из Резервного фонда. По утверждениям Минфина, у России есть запас финансовой прочности на 6-10 лет.
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