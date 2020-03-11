Обвал рубля и падение цен на нефть. Грозит ли российской экономике кризис? 165 0 Экономика

Россия максимально приблизилась к финансовому кризису. На это указывает Индекс финансового стресса, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Чем выше индекс, тем вероятнее переход в состояние кризиса. На последних новостях о развале сделки ОПЕК+, падении нефтяных цен и девальвации рубля показатель превысил пороговый уровень в 2,5 пункта для кризиса и поднялся до отметки 3,12 пункта.