«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?

Правительство планирует поменять формулу расчета страховых пенсий. Об этом в разговоре с «Ведомостями» рассказали источники, в том числе эксперт, принимавший участие в обсуждении данной темы. Как заявили собеседники, именно таким образом следует трактовать одну из мер развития пенсионной системы, обозначенную в ранее одобренных «Основных направлениях деятельности правительства» до 2024 года. По их словам, речь идет об отказе от балльной пенсионной формулы, которая действует в России уже несколько лет. Однако в Министерстве труда данную информацию опровергли.

О чем речь

«Ведомости» ознакомились с рабочим документом правительства, согласно которому, кроме повышения пенсионного возраста, власти собираются улучшить «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия». Под этой формулировкой подразумевается отмена балльной пенсионной формулы, которая действует в России с 2015 года, пояснили источники издания. Однако, по словам других источников, совещаний об отмене балльной формулы не было и на данный момент есть только понимание того, что расчет пенсий нужно улучшить.

О планах правительства отказаться от балльной пенсионной формулы в июне заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. О том недовольстве существующей формулой расчета пенсий она заявляла еще в должности председателя Счетной палаты. Тогда Голикова отмечала, что балльная формула так и не заработала, а пенсии в соответствии с ней ни разу не индексировались, так же как и не был утвержден порядок расчета пенсионного балла. В связи с этим она призывала власти: «Либо примите методику расчета пенсионного балла, либо откажитесь от неработающей формулы и предложите новую».

Как действует балльная система

Сегодня правом на страховую пенсию получает гражданин, который не только достиг пенсионного возраста, но и тот, кто накопил определенный трудовой стаж (минимум девять лет) и заработал нужное число так называемых индивидуальных пенсионных баллов. Когда назначается пенсия, эти баллы переводятся в рубли, «стоимость» которых каждый год определяет и индексирует государство. Плюс к этому добавляется фиксированная выплата.

Согласно информации, предоставленной Пенсионным фондом (ПФР), на 1 января текущего года пенсионный балл приравнивается к 81,49 руб., а фиксированная выплата составляет 4982,9 руб. В этом году для получения права на страховую пенсию по старости, гражданин должен отработать девять лет, а также заработать 13,8 пенсионного балла. К 2025 году данные требования будут увеличены до 15 лет и 30 баллов соответственно.

Как отмечает один из собеседников «Ведомостей», в балльной формуле существует дисбаланс. В частности, он говорит о том, что пенсионный балл индексируется по уровню инфляции, а в долгосрочной перспективе это приводит к завышению пенсионных обязательств. В целом, по словам аналитика (да и многих россиян), сама формула расчета непонятна. Плюс ко всему, она очень зависит от заработной платы. То есть, например, те, кто работает в бюджетной сфере и имеет низкую зарплату, обречены на низкую пенсию.

Минтруд опровергает

Однако в Министерстве труда опровергли информацию об отказе от пенсионной бальной формулы, сообщает «Прайм». В пресс-службе министерства заявили следующее: «В Основных направлениях деятельности правительства (ОНДП) речь идет о новом порядке индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство, а не об изменении формулы расчета страховых пенсий».

Поясняется, что, говоря о совершенствовании основных параметров распределительного компонента пенсионной системы, имелся в виду новый порядок индексации пенсий с 2019 года, связанный с принятыми поправками в законодательство.

Аналогичный комментарий предоставил и секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой, где заявили, что «формулировка в ОНДП касается нового порядка индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство».