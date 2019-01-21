Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

60 лет назад, 2-го января 1959 года, в СССР был осуществлен запуск автоматической межпланетной станции «Луна-1», которая впервые в мире достигла второй космической скорости, позволившей преодолеть притяжение Земли. «Луна-1» прошла на расстоянии 6000 км от Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту. Первоначально предполагалось, что «Луна-1» достигнет поверхности нашего спутника. Но в программу управления полетом вкралась ошибка – не учитывалось время прохождение сигнала от командного пункта управления до станции. Тем не менее было получено много интересных данных об устройстве космоса за пределами околоземного пространства.

Что было дальше

В том же 1959 году (4 октября) советская станция «Луна-3» впервые сфотографировала обратную сторону Луны, не видимую с Земли.

Следующий принципиальный шаг в исследовании Луны произошел в 1966 году, когда две советские станции «Луна-9» и Луна-13» смогли совершить мягкую посадку на поверхность нашего спутника. А в промежутке между их запусками (31.01.1966 и 21.12.1966 соответственно) станция «Луна-10» впервые вышла на орбиту спутника Луны.

В 1970 году на поверхность Луны был доставлен знаменитый «Луноход-1», а в 1973 году – «Луноход-2». Их возвращение на Землю не предусматривалось, так что они передавали информацию о своих исследованиях только по телеометрии. А вот три другие космические станции – «Луна-16» (1970 год), «Луна-20» (1972 год) и «Луна-24» (1976 год»), смогли доставить на Землю 324 грамма лунного грунта.

А что Америка

В начале 70-х годов американцы разработали и осуществили программу «Аполлон», целью которой было осуществление полетов людей на Луну. Всего в период с 1966 по 1972 год было успешно осуществлено 6 таких миссий, в процессе которых на Луне побывали 12 астронавтов из США. Все миссии проходили по одному сценарию. В космос отправлялись 3 астронавта, один из которых оставался в корабле на окололунной орбите, а двое других спускались на поверхность нашего спутника. Время пребывания астронавтов на Луне составляло от 2,5 часов (первая миссия), до 75 часов (последняя миссия 1972 года).

После середины 70-х годов активные исследования Луны прекратились. Видимо потому, что все доступное по техническим на тот момент возможностям было сделано. Полеты стоили огромных денег, а никакой практической пользы не приносили. Поэтому человечество переключилось на активное освоение околоземного космического пространства.

И сильно преуспело в этом деле. Это и орбитальные космические станции, и спутники самого разного назначения. Причем без последних современный мир уже существовать не смог бы. Это и системы навигации, типа GPS, это и системы связи, это возможность отслеживать климатические и другие природные процессы на Земле, и много чего еще. О военном применении мы уже и не говорим.

Но современная цивилизация никогда бы не стала такой, какой она есть, если бы люди не стремились постоянно расширять свои представления об окружающем мире. Колумб открыл Америку, русские казаки прошли всю Сибирь, Магеллан впервые обогнул земной шар. Пассионарии, как писал Лев Гумилев. А вот теперь – космос, загадки микромира (адронный коллайдер), генная инженерия и много чего еще.

Луна

Возвращаясь к Луне. Кажется, в наше время начинается новая страница в ее изучении и, возможно, освоении землянами.

Так NASA и Роскосмос договорились о совместной работе над проектом создания лунной орбитальной платформы LOP-G. Предполагается, что она станет окололунным аналогом МКС. Правда, постоянного проживания на ней людей пока не предвидится. Дело в том, что на сегодняшний день отсутствуют эффективные меры защиты от солнечной радиации и космических лучей. На околоземной орбите с этими задачами справляется сильное магнитное поле Земли. На Луне магнитное поле тоже есть, но оно очень слабое. А вот кратковременные миссии на эту орбитальную станцию с последующими высадками на Луне вполне возможны. Ну, а роботы, управляемые со станции, могут работать на Луне постоянно. Им радиация не страшна.

NASA приглашает к участию в проекте все заинтересованные стороны. Т.е., по идее, проект должен стать международным. Предполагается, что с окололунной орбиты станет возможен запуск космических кораблей в дальний космос. В силу малого притяжения Луны по сравнению с Землей это будет намного эффективней.

И еще одна идея: лунная станция LOP-G должна стать прототипом аналогичной марсианской станции.

Ведь на Луне, по большому счету, делать нечего, как, впрочем, и на Марсе. Но Марс – это Марс. А Луна – это Луна. Разные расстояния от Земли. И вообще, Марс – это планета. И, например, появление человека на Марсе будет грандиозным событием. Хотя в практическом смысле бесполезным (так это сейчас представляется). Но в эмоциональном плане – воистину эпическим. Как там пелось в старой советской песне? «Покидая нашу Землю, обещали мы, и на Марсе будут яблони цвести». Яблони там, конечно, цвести не будут. Но все же.

Если бы человечество не ставило перед собой безумных и неразрешимых задач, то так бы до сих пор и жило в пещерах.

Ну а пока Россия и Америка разрабатывают планы освоения Луны, Китай начал действовать вовсю. 3 января Китайский луноход впервые в мире совершил мягкую посадку на невидимую с Земли сторону Луны и теперь будет по ней ползать, что-то там бурить и сверлить. И передавать все собранные данные на Землю.

Что в этом такого

Подумаешь, какая новость! И наш луноход по Луне ползал, и американцы пешком по ней ходили и даже свой флаг ставили.

Но это была та сторона Луна, которая обращена к нам. Всегда! Так вот природа устроена. А другая сторона – она и не видна.

Космические аппараты (и наши и американские) Луну облетали, фотографировали ее. Но садиться на поверхность нашего спутника с обратной стороны было бессмысленно. Сигналы от спускаемого аппарата не доходили бы до Земли.

Китайская лунная миссия

Китайская лунная миссия состояла из двух этапов. Сначала, 20 мая 2018 года к Луне был запущен ретрансляционный спутник «Цюэцяо», который благополучно вышел на окололунную орбиту. А уже потом, 30 декабря на расчетную орбиту вокруг Луны вышла станция «Чанъэ-4», которая и несла на себе спускаемый аппарат, с первой попытки благополучно прилунившийся. Вся эта конструкция выглядит так. Когда ретрансляционный спутник находится на видимой стороне Луны, он передает на Землю и получает из центра управления полетами всю необходимую информацию. Когда же он находится на обратной стороне Луны, он получает все текущие данные от лунохода и передает ему команды с Земли.

Спускаемый аппарат прилунился на дно кратера «Карман» – крупнейшего из всех известных лунных кратеров. Его диаметр составляет 186,4 км, а глубина – 3 км. Для сравнения, самый большой кратер Земли – кратер Уилкса (его существование пока точно не доказано), расположенный подо льдами Антарктиды имеет диаметр 500 км, а диаметр кратера Вредефорт в ЮАР (это точно установленные данные) составляет около 300 км. Так что лунный кратер вовсе не чемпион. Но и Земля сильно больше Луны.

Почему для посадки было выбрано именно это место? Дело в том, что одной из задач миссии является бурение скважины глубиной до 5 метров с целью изучения внутреннего строения Луны. Так что естественные 3 км от поверхности (глубина кратера) – большое подспорье в этом деле.

Первые итоги

Спускаемый аппарат уже передал на Землю первые панорамные снимки поверхности обратной стороны Луны. Будем надеяться, что его миссия завершится успешно. Но даже если что-нибудь пойдет не так, расстраиваться не стоит. Во-первых, сам факт посадки спускаемого модуля на обратную сторону Луна и установление связи с ним – большой шаг в развитии космической техники. А, во-вторых, китайская лунная программа на этом не заканчивается. Впереди новые миссии. В чем их цели и задачи, пока не сообщается. По-видимому, они будут корректироваться в зависимости от результатов деятельности «Чанъэ-4».

Зачем осваивать Луну

И все-таки, какие практические цели имеет освоение Луны, кроме тестирования технологий создания марсианских станций, о которых мы писали выше? А эти цели есть и их две. Одна – сегодняшняя, другая – дело будущего. Начнем по порядку.

Первое. Сейчас космические технологии моментально переносятся в нашу земную жизнь, где они инициируют новые направления высокотехнологичного сектора экономики и, соответственно, наращивают преимущество стран, которые ими обладают. Вот недавно экзальтированный американский миллиардер и талантливейший инженер Илон Маск заявил, что он хочет запустить 11 тыс. спутников для организации всемирного спутникового интернета. Запустить с использованием своих ракет. По-видимому, супертяжелой ракеты Falcon Heavy. Перевернет это современное коммуникационное пространство или нет? Жизнь покажет. Но важен сам факт. Пассионарные люди движутся вперед, в неизведанное. Рискуя всем. И мы движемся. Благодаря таким вот людям и проектам, которые они инициируют.

А теперь второе. На поверхности Луны много изотопа гелия-3, который является топливом для термоядерных электростанций. Которые экологически чистые и могли бы обеспечить человечество неисчерпаемыми запасами энергии. На Земле этого элемента практически нет. Так что его доставка с Луны позволила бы многократно компенсировать все затраты на лунные экспедиции. Беда вся в том, что сегодня нам до создания этих термоядерных электростанций много дальше, чем до Луны. Но если когда-нибудь получится, то Луна станет для нас незаменимым источником экологически чистой энергии и обеспечит будущее развитие человечества. Так что вперед, на Луну.