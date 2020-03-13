Обитаемый космос. Как в России формируют отряд космонавтов

Первый в мире полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Но первые шаги к космосу Юрий Гагарин и другие летчики сделали гораздо раньше и не на земле Байконура, а в Москве и Подмосковье. В январе 1960 года был создан Центр подготовки космонавтов. За прошедшие 60 лет в Звездном городке подготовили 280 российских и более 500 иностранных космонавтов, которые сделали ближний космос местом обитания людей.

Школа космонавтов

Специальная воинская часть 26266 была организована приказом Главкома ВВС Вершинина 11 января 1960 года. О том, что таким образом создан Центр подготовки космонавтов, знал лишь ограниченный круг лиц, а первую группу «кандидатов в космонавты» разместили в скромном здании спортивной базы ЦСКА в Москве.

В июле 1960 года формирующийся отряд космонавтов передислоцировали находящийся в 25 км от Москвы городок Зеленый, который в последствии переименовали в Звездный.

С каждым годом в Центре подготовки космонавтов не только расширяли и укрепляли тренировочную базу, но и проводили все больше серьезных научных исследований.

С 2009 года он получил новый статус - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

В НИИ ЦПК создана система подготовки космонавтов ко всем штатным и нештатным ситуациям, которые могут возникнуть в полете.

Центр подготовки космонавтов оснащен гидролабораторией, барокамерой, сурдокамерой, термокамерой и другими аппаратами, которые либо находились в космосе, либо готовились к полету.

Имеются также «летающие лаборатории». Это доработанные самолеты, на которых во время полета создаются режимы кратковременной невесомости и пониженной гравитации.

Ранее тренировки космонавтов проводились на Ту-104А, Ту-134ЛК, Ту-154МЛК, сегодня в основном на Ил-76МДК. За полуторачасовой полет в самолете-лаборатории могут создаваться десять режимов невесомости продолжительностью 25-28 секунд и с перегрузкой до 2 g.

Время первых

С самого начала в отряд космонавтов набирали летчиков самолетов-истребителей.

"Летчик-истребитель - это и есть требуемый универсал. Он летает в стратосфере на одноместном скоростном самолете. Он и пилот, и штурман, и связист, и бортинженер», - отмечал в свое время главный «космический конструктор» Сергей Королев.

В самый первый отряд космонавтов вошли 20 человек - девять летчиков ВВС, шесть летчиков ПВО и пять летчиков авиации ВМФ.

Конкурс был огромный. При отборе кандидатов были рассмотрены документы на 3461 летчика истребительной авиации, но даже для первичной беседы пригласили только 347 человек. Но к медицинскому обследованию допустили только 206 летчика и сразу же отчислили 105 человек по здоровью.

При этом действовали ограничения по возрасту - до 35 лет, и физическим параметрам - рост не более 170 сантиметров и вес до 70 килограммов.

Когда готовили самых первых космонавтов, никто не знал, как именно человеческий организм поведет себя в космосе.

Поэтому предельные уровни воздействия на организм по перегрузкам, вибрации, по температуре были очень высокими.

Сегодня таких знаний на порядок больше. Но и сложность проводимых в космосе экспериментов все время усложняется. Так что интенсивность и разнообразие тренировок тоже увеличиваются.

Шагнувшие к звездам

За все время работы ЦПК имени Ю.А.Гагарина квалификацию космонавта получили около 280 граждан СССР и России. Кроме того, «на космонавтов» здесь выучили свыше 500 граждан США, Японии и стран Европы и Азии, а также подготовили к полетам несколько «космических туристов».

Всего 290 учеников «космической школы» в Звездном городке побывали на орбите Земли.

За 58 лет, прошедшие с начала «космической эры» человечества, космические полёты совершили 122 советских и российских космонавта, в том числе четыре женщины – Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.

Сегодня в российском отряде космонавтов 24 человека, в том числе Анна Кикина, которая только готовится к своему космическому полету.

По одному космическому полёту совершили 39 советских и российских космонавтов, по два полета - 40 космонавтов, по три полета – 27, по четыре – 8 космонавтов, а на счету шести – по пять полетов.

Рекордсменами стали два космонавта, совершившие по 6 полетов, - Сергей Крикалёв к 2005 году и Юрий Маленченко к 2015 году.

Мировой рекорд по продолжительности пребывания в космосе поставил Геннадий Падалка (878 суток), а мировой рекорд по количеству выходов в открытый космос (16) и общей продолжительности работы в открытом космосе (82 часа 21 минута) - Анатолий Соловьёв.

Кого берут в космонавты

Профессия космонавта в России по-прежнему престижна и популярна

В 2012 году впервые был проведен открытый конкурс по отбору в отряд космонавтов.

Заявку на участие могли подать не только военные летчики и сотрудники ракетно-космической отрасли, как это было раньше, но все желающие граждане России. Отбор прошли 8 из 304 участников.

Второй открытый конкурс прошел в 2017- 2018 годах. И вновь отобрали восемь кандидатов, но в этот раз из 420 желающих стать космонавтами.

В июне прошлого года стартовал новый конкурс, в ходе которого Роскосмос планирует отобрать в отряд космонавтов четырех новичков из числа тех, кто не боится трудностей этой профессии.

А ученые тем временем делают все возможное, чтобы самую опасную работу в космосе выполняли не люди, а роботы.

Речь идет о дистанционно-техническом обслуживании, инспекции внешней поверхности космических аппаратов, разгрузочных работах, оперативной поддержке космонавтов.

Космические дроиды

Роботов "обучают" тоже в Звездном городке.

Первый российский робот-аватар "Федор" (Skybot F-850) поработал на МКС летом прошлого года.

Им управляли космонавты с помощью специального экзоскелета, позволяющего роботу повторять движения человека.

Теперь конструкторы создают робота для работы в открытом космосе в рамках проекта называется "Теледроид".

Нового "механического космонавта" обещают показать в апреле 2020 года.

Но и эксперимент "Испытатель" тоже планируют продолжать - аналогичные "Федору" роботы полетят на корабле "Орел" в автономный полет по орбите вокруг Земли, а затем на МКС.

На 2031-2035 годы намечена реализация проекта "Теледроид 2.0"- создание робота для работы на поверхности окололунной станции, а также проекта "Ровер-АТ" – создание робота с человекоподобной верхней частью и шасси вместо ног для работы на поверхности Луны.

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