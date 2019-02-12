Новый вид мошенничества с Пенсионным фондом, частный космодром в Нижегородской области и другие новости вторника

Новый вид мошенничества появился в России. Это «левые» сайты Пенсионного фонда, которые сообщают недостоверную информацию о как бы новых пенсионных и социальных выплатах, причитающимся гражданам, пишет ТАСС. Заинтересовавшимся людям предлагают оставить номер своего контактного телефона. После чего человеку следует звонок с предложением обратиться в «центр правовой поддержки», где юристы помогут ему обеспечить все якобы причитающиеся ему выплаты. Разумеется, не бесплатно. После перечисления денег за юридическую помощь, все, разумеется, и заканчивается.

Владислав Сурков, ныне помощник президента РФ, заявил в программной статье «Долгое государство Путина», опубликованной в «Независимой газете», что в России сформировалось государство нового типа. Он подчеркнул, что устройство этого государства пока мало изучено, но его «своеобразие и жизнеспособность очевидны». Эта статья инициировала многочисленные дискуссии в интернет-сообществе.

В Нижегородской области могут построить частный космодром, сообщают РИА Новости. Речь идет о проекте компании «Космокурс», собирающейся запускать в космос космических туристов. Лицензия «Роскосмоса» на коммерческую деятельность компанией уже получена. Сейчас для программы космического туризма разрабатывается одноступенчатая возвращаемая ракета и семиместный космический корабль. Высота полета составит 200 километров, он продлится примерно 15 минут, из которых 5 минут туристы будут находиться в невесомости. Удовольствие будет стоить 200-250 тыс. долларов.

10,4 млрд долларов вывезли из России в январе этого года, передает «Интерфакс». Это в полтора раза превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом, как отмечает ЦБ, международные резервы страны увеличились на 1,9 млрд долларов. По итогам прошлого года отток капитала из страны составил 67,5 млрд долларов.

Более 1 млрд руб. составляет задолженность по зарплате в Дальневосточном Федеральном округе, сообщает «Интерфакс». Более половины из них приходится на Приморский край. По результатам прокурорских проверок к различного рода ответственности привлечено 1,5 тыс. человек и возбуждено 12 уголовных дел.