Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 НОЯ, 12:11 МСК
USD (ЦБ)    65,9931
EUR (ЦБ)    75,5358

16 НОЯ, 12:11 МСК
USD (ЦБ)    65,9931
EUR (ЦБ)    75,5358

Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы

16 Ноября 2018 163 0 Тренды События и факты
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы

Новый российский космический корабль «Федерация» может совершить первый беспилотный полет в 2022 году. Об этом заявил генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Сергей Романов, пишет «Коммерсант». Корабль будет использоваться для доставки людей и грузов как на околоземную орбиту, так и в дальний космос. Численность экипажа «Федерации» может достигать четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции – до года.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что военные базы США не будут размещаться на части южных Курил (Шикотан и ряд мелких необитаемых островов) в случае их возможной передачи Японии, передает ТАСС. Речь идет о продолжении переговоров по мирному договору Японии и России на основе совместной декларации 1956 года. Абэ выразил уверенность в том, что двум государствам удастся решить территориальный спор и заключить мирный договор.

General Electric (GE), одна из крупнейших компаний мира, стремительно приближается к банкротству, сообщает РИА Новости. Ее рыночная капитализация почти вдвое меньше объема накопившихся долгов. Только за последнюю неделю акции GE подешевели на 11%, а с начала года ценные бумаги потеряли 56% стоимости. Сейчас GE стоит в три раза меньше, чем в 2007 году. Похожая ситуация и у других представителей «старой индустрии», таких, например, как Ford и General Motors. Общий долг такого рода компаний оценивается в 2,5 трлн долларов. Аналитики утверждают, что мировая экономика стоит на пороге нового финансового кризиса, который не уступит по свои масштабам событиям 2008 года.

Татьяна Голикова заявила, что с 2021 года в России начнется пересмотр состава «потребительской корзины», пишет «Российская газета». Речь идет об улучшении качества минимального набора продуктов за счет увеличения объемов мяса, рыбы, молока, яиц, плодоовощной продукции. Одновременно снизятся нормы потребления хлебопродуктов, картофеля, маргарина и других жиров. «Что касается соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания, предусмотренных в потребительской корзине, то оно будет уточнено с учетом изменений в структуре потребительских расходов», – добавила Голикова.

Дмитрий Медведев сообщил сегодня о выделении Приморскому краю дополнительных средств (более 1,5 трлн руб.) для решения социально-экономических вопросов, включая закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник, деньги на ремонт стадиона «Авангард» во Владивостоке и другие цели.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией
Общество 1

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать
Интервью и комментарии

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика 1

Узнай, страна

Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ

Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ

«Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов

«Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов

В Дмитриевском районе врио губернатора подвел итоги сельскохозяйственного года

В Дмитриевском районе врио губернатора подвел итоги сельскохозяйственного года

Роман Старовойт вручил ключи от автомобилей передовикам сельского хозяйства Глушковского района

Роман Старовойт вручил ключи от автомобилей передовикам сельского хозяйства Глушковского района

Новости СМИ

Новости дня

11:56 Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
11:12 Глава ОНК Приамурья, которая назвала Цеповяза меценатом, сложила полномочия Глава ОНК Приамурья, которая назвала Цеповяза меценатом, сложила полномочия
10:47 Арестованная в США Мария Бутина требует, чтобы с нее сняли обвинения Арестованная в США Мария Бутина требует, чтобы с нее сняли обвинения
10:13 МВФ посчитал Крым частью России МВФ посчитал Крым частью России
09:48 Абэ обещал Путину не размещать базы США при передаче Курил Абэ обещал Путину не размещать базы США при передаче Курил
09:16 Американцы считают, что КНДР будут соблюдать обещания, несмотря испытания нового оружия Американцы считают, что КНДР будут соблюдать обещания, несмотря испытания нового оружия
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
08:34 КНДР испытали новое вооружение КНДР испытали новое вооружение

Узнай, страна!

10:14 Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
09:50 «Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов «Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов
15 НОЯ, 21:10 У берегов Сахалина на шельфе Охотского моря открыли новое нефтяное месторождение «Тритон» У берегов Сахалина на шельфе Охотского моря открыли новое нефтяное месторождение «Тритон»
15 НОЯ, 20:31 В Москве в ГВЦ Росгидромета установили систему Cray/T-Platforms на базе суперкомпьютера XC40-LC В Москве в ГВЦ Росгидромета установили систему Cray/T-Platforms на базе суперкомпьютера XC40-LC
15 НОЯ, 18:33 В Московской области выпустили новейшую телевизионную камеру KT-73 В Московской области выпустили новейшую телевизионную камеру KT-73
13 НОЯ, 16:44 На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
12 НОЯ, 12:29 Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства
09 НОЯ, 15:34 В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter