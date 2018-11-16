Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы

Новый российский космический корабль «Федерация» может совершить первый беспилотный полет в 2022 году. Об этом заявил генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Сергей Романов, пишет «Коммерсант». Корабль будет использоваться для доставки людей и грузов как на околоземную орбиту, так и в дальний космос. Численность экипажа «Федерации» может достигать четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции – до года.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что военные базы США не будут размещаться на части южных Курил (Шикотан и ряд мелких необитаемых островов) в случае их возможной передачи Японии, передает ТАСС. Речь идет о продолжении переговоров по мирному договору Японии и России на основе совместной декларации 1956 года. Абэ выразил уверенность в том, что двум государствам удастся решить территориальный спор и заключить мирный договор.

General Electric (GE), одна из крупнейших компаний мира, стремительно приближается к банкротству, сообщает РИА Новости. Ее рыночная капитализация почти вдвое меньше объема накопившихся долгов. Только за последнюю неделю акции GE подешевели на 11%, а с начала года ценные бумаги потеряли 56% стоимости. Сейчас GE стоит в три раза меньше, чем в 2007 году. Похожая ситуация и у других представителей «старой индустрии», таких, например, как Ford и General Motors. Общий долг такого рода компаний оценивается в 2,5 трлн долларов. Аналитики утверждают, что мировая экономика стоит на пороге нового финансового кризиса, который не уступит по свои масштабам событиям 2008 года.

Татьяна Голикова заявила, что с 2021 года в России начнется пересмотр состава «потребительской корзины», пишет «Российская газета». Речь идет об улучшении качества минимального набора продуктов за счет увеличения объемов мяса, рыбы, молока, яиц, плодоовощной продукции. Одновременно снизятся нормы потребления хлебопродуктов, картофеля, маргарина и других жиров. «Что касается соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания, предусмотренных в потребительской корзине, то оно будет уточнено с учетом изменений в структуре потребительских расходов», – добавила Голикова.

Дмитрий Медведев сообщил сегодня о выделении Приморскому краю дополнительных средств (более 1,5 трлн руб.) для решения социально-экономических вопросов, включая закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник, деньги на ремонт стадиона «Авангард» во Владивостоке и другие цели.