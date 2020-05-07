Новый премьер Белоусов ищет рецепт спасения экономики. Чуда не будет 185 0 Экономика РИА Новости

Исполняющий обязанности премьер-министра России Андрей Белоусов поставил перед правительством задачу разработать в течение двух недель план восстановления экономики. К 11 мая чиновники профильных министерств должны предложить меры нормализации работы пострадавших отраслей, а к 19 числу Минэкономразвития поручено представить общенациональный план действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Белом доме. Возможностей у правительства не так много – денег на помощь нет.