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Новый премьер Белоусов ищет рецепт спасения экономики. Чуда не будет

7 Мая 2020 185 0 Экономика
Новый премьер Белоусов ищет рецепт спасения экономики. Чуда не будет
РИА Новости

Исполняющий обязанности премьер-министра России Андрей Белоусов поставил перед правительством задачу разработать в течение двух недель план восстановления экономики. К 11 мая чиновники профильных министерств должны предложить меры нормализации работы пострадавших отраслей, а к 19 числу Минэкономразвития поручено представить общенациональный план действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Белом доме. Возможностей у правительства не так много – денег на помощь нет.

Новый план

  • И.о. премьер-министра Андрей Белоусов, вставший на замену заразившемуся коронавирусом Михаилу Мишустину, не собирается просидеть в должности без решительных действий. После совещания у президента Владимира Путина 6 мая он поручил правительству за две недели подготовить новый план восстановления национальной экономики.
  • Под этим подразумевается следующее: принятие третьего пакета помощи для пострадавших отраслей (его необходимо согласовать с деловыми организациями РСПП, ТПП, «Опорой России» и «Деловой Россией» и принять 11 мая) и подготовка к 19 мая общенационального плана «нормализации деловой жизни, доходов граждан и возвращения экономики к росту».
  • План по требованию Белоусова должен быть рассчитан на 12 месяцев и учитывать угрозу второй волны эпидемии коронавируса. В нем и.о. премьера хочет видеть «меры стимулирования спроса», предложения по снятию административных барьеров, программу поддержки занятости населения и дополнительную помощь пострадавшим отраслям, малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям и самозанятым.
  • Минфину поручено провести оценку стоимости нового плана Белоусова и пересчитать федеральный бюджет до 11 мая. До этого Белоусов отличился идеей национальных проектов стоимостью 25 трлн руб. Именно благодаря и.о. премьера в России подняли НДС с 18% до 20% и пенсионный возраст, чтобы вызволить средства на нацпроекты.
  • На этот раз для реализации идей Белоусова у правительства России нет средств. Фонд национального благосостояния пойдет на финансирование бюджетного дефицита при низкой стоимости нефти: для этого потребуется от 4 трлн до 5,5 трлн руб. в текущем году. Печатать деньги Центробанк, вероятно, не будет, поскольку он уже напечатал более 1 трлн руб. для банков и увеличил массу наличных до 11 трлн руб. впервые в истории.
  • Уже принятый пакет поддержки национальной экономики, бизнеса и россиян составляет всего 2,8% ВВП (в развитых странах он доходит до 10%). Реальные расходы составляют всего 1,85 млн руб., или 1,6% ВВП. Все прочее – налоговые отсрочки и нефинансовая помощь.
  • Премьер-министр Михаил Мишустин может не вернуться в кресло премьер-министра. Его назначение было связано с национальными проектами. Для антикризисного управления экономикой он не подходит, говорили источники в правительстве.

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Редакция "Капитала Страны"

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