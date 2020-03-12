Капитал страны
ENGLISH
12 МАР, 16:41 МСК
USD (ЦБ) 74,0274
EUR (ЦБ) 83,6584
Новый мировой кризис грядет. Россия готовится сжечь все свои резервы
12 Марта 2020 315 0 Экономика
Экономист из США Джесси Коломбо предсказал миру очередной финансовый кризис – такой, который может стать серьезнее предыдущего. О его прогнозе пишет Independent, напоминая, что Коломбо смог предсказать кризис 2008 года. Аналитик говорит о «пузырях» на рынках европейской недвижимости, американских акций и кредитов малого бизнеса в Китае. Лопнуть эти «пузыри» могут в любой момент. Российские власти уже приготовились пустить в ход золотовалютные резервы страны.
Мрачный прогноз
- Согласно прогнозу Коломбо, спусковым механизмом для нового кризиса может послужить распространение коронавируса. «Мы уже шли к рецессии до того, как кто-либо слышал о коронавирусе», – подчеркивает он, говоря о мировой экономике, которая должна была вырасти в 2020 году на 3,4% ВВП. По некоторым оценкам, коронавирус отнимет у годовых темпов роста 0,5%.
- Эксперт подчеркивает, что экономическое восстановление после 2008 года представляет собой иллюзию, которая обеспечивается надуванием экономических пузырей, в частности на рынке ценных бумаг США и на рынке недвижимости в Европе. По его словам, сейчас они начинают схлопываться.
- Предстоящий кризис будет хуже того, что мир наблюдал в 2008 году. Это объясняется тем, что общий объем долговых обязательств вырос на 100 трлн долларов.
- Всю неделю мировые фондовые индексы показывают либо обрушение, либо незначительную коррекцию вверх. На это влияют плохие новости о распространении коронавируса в более чем 100 странах мира и развал сделки ОПЕК+ по сокращению нефти. Общее падение американских индексов составляет 7-8%.
- По словам Коломбо, коронавирус представляет главный риск для мировой экономики. Но не сам по себе, а в силу тех мер, которые принимают власти, в частности карантины. Именно они, а не эпидемия, негативно отразятся на экономиках, в частности на перевозках и производстве.
Еще один прогноз
- В сентябре 2019 года американский миллиардер, основатель инвесткомпании Bridgewater Associates Рей Далио, оценивая состояние мировой экономики, сделал вывод, что новый мировой кризис может случиться в ближайшие годы.
- В разговоре с Business Insider Далио пояснил, что продолжительность экономического цикла составляет несколько стадий. На первой долги растут вместе с доходами от производства, происходит увеличение стоимости активов. Далее центробанки, в результате растущих долгов, вынуждены прибегать к ужесточению денежно-кредитной политики. После этого процентные ставки падают практически до нулевой отметки, а экономика входит в стадию депрессии. Как следствие, центробанки начинают скупать активы и использовать политику количественного смягчения.
- «Я думаю, что период, в котором мы находимся, очень похож на 30-е годы прошлого века», – резюмировал Далио.
Россия рассчитывает на свои силы
- Россия сможет пройти мировой кризис, опираясь на свои резервы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что российская экономика накопила достаточный запас прочности. В частности золотовалютные активы Центробанка составляют 570 млрд долларов, 125 млрд долларов находится в Фонде национального благосостояния. «И даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет», – заявил Мишустин.
- Также, по его словам, у России есть все инструменты для финансовой стабильности. Среди них он назвал приостановку закупки Центробанком иностранной валюты на 30 дней и продажу валюты Минфином. Они уже дали результат, считает премьер. Хотя Центробанк спалил 3,6 млрд руб. на поддержание курса рубля со вторника, но он все равно превысил 75 руб. за доллар. В то же время аналитики отмечают, что правительство Мишустина не справляется с паникой на финансовых рынках и мировой пандемией коронавируса. Бизнесу нужны гарантии и работа на упреждение рисков, а не пустые обещания и слова.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
11:57 В Кемеровской области расширили вагоноремонтный завод за 1 млрд рублей и создали 700 рабочих мест
11:38 В Краснодарском крае начали реконструкцию трассы Краснодар – Ейск за 5,1 млрд рублей по нацпроекту
11:26 В Ленинградской области на АЭС провели испытания энергоблока, обеспечивающего безопасность при ЧС
11 МАР, 13:39 В Забайкалье модернизировали питающий центр для Транссиба и перетока в Бурятию за 1,3 млрд рублей
11 МАР, 13:24 На Камчатке начали подготовку к бурению новой разведочной скважины для газоснабжения региона
Написать комментарий