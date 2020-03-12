Новый мировой кризис грядет. Россия готовится сжечь все свои резервы 315 0 Экономика

Экономист из США Джесси Коломбо предсказал миру очередной финансовый кризис – такой, который может стать серьезнее предыдущего. О его прогнозе пишет Independent, напоминая, что Коломбо смог предсказать кризис 2008 года. Аналитик говорит о «пузырях» на рынках европейской недвижимости, американских акций и кредитов малого бизнеса в Китае. Лопнуть эти «пузыри» могут в любой момент. Российские власти уже приготовились пустить в ход золотовалютные резервы страны.