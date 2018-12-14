Новый «Армагеддон». Грозит ли Земле столкновение с крупными астероидами

Все, наверно, видели голливудский блокбастер «Армагеддон», где герой Брюса Уиллиса ценой собственной жизни спасает Землю от столкновения с приближающимся к ней астероидом. Это просто красивая сказка или такое действительно возможно? И если да, то чем нам может грозить такое столкновение? Ведь ядерная война по сравнению с подобными событиями – сущие пустяки. И реальных способов защиты от такого катаклизма нет – что бы ни говорили в NASA, и какие бы фильмы не снимал Голливуд.

Столкновение с астероидами

А бывали ли такие события в истории Земли? Да, бывали. Самые катастрофические – очень давно. А вот последние – сравнительно недавно.

В Гренландии найдены следы глобальной катастрофы, которая, по геологическим меркам, произошла сравнительно недавно – всего несколько тысяч лет назад. При этом она коренным образом повлияла на климат всего Северного, а, быть может, и Южного полушарий. Ее след – кратер диаметром в 31 километр, который был скрыт под километровым слоем льда. Первые исследования показали, что причиной образования кратера должно было стать падение астероида, размеры которого ученые оценивают в полтора километра. Выделившейся энергии хватило, чтобы расплавить до 1500 гигатонн льда (чтобы было понятно – одна гигатонна – это миллиард (!) тонн). Это должно было радикально изменить океанические течения в Северном полушарии и серьезно повлиять на глобальный климат. Возможно, это и привело к возникновению так называемого «Большого ледникового периода», когда ледники доходили до середины Европы.

Перед этим космическая катастрофа произошла в Аризоне. Аризонский кратер представляет собой гигантскую земляную чашу диаметром 1219 метров, глубиной 229 метров, а край кратера поднимается над равниной на 46 метров. Он возник около 50 тыс. лет назад после падения 50-метрового метеорита, весившего 300 тыс. тонн и летевшего со скоростью 45-60 тыс. км/ч. Взрыв от падения был в три раза мощнее взрыва Тунгусского метеорита, о котором мы еще поговорим подробней. По мощности этот катаклизм был аналогичен взрыву 8000 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Но вернемся к недавним событиям.

Большой ледниковый период

Термин «Большой ледниковый период» (БЛП) является, скорее, порождением научно-популярной литературы и журналистики. Дело в том, что оледенений Земли за всю ее историю было много. И БЛП был далеко не самым сильным. Такую известность он получил только потому, что произошел по геологическим меркам совсем недавно и его следы лучше всего сохранились. Вообще, в те времена (10-15 тысяч лет назад) много чего происходило. Вот, например, мамонты вымерли, саблезубые кошки, гигантские наземные ленивцы, мастодонты и волосатые носороги. А людишки-то выжили. Живучие они, как тараканы.

Атаки астероидов

Так вот, астероиды. Те, которые упали в Гренландии, а до того в Аризоне, были на самом деле такими маленькими «игрушками», не попадающими даже в рейтинг астероидов, когда-то сталкивавшихся с Землей. Свою известность они получили только потому, что упали недавно.

Но вернемся к рейтингу. Отметим, что в рейтинг попадают только однозначно установленные наукой факты. Вот три первых позиции:

ЮАР. Кратер Вредефорт. Его диаметр – 250-300 километров. Считается крупнейшим на планете. Возраст – около 2 млрд лет.

Садбери (Канада). Появился, по предположениям, 1,85 млрд лет назад при падении астероида или кометы диаметром в 10 километров. Диаметр кратера 248 километров.

И на третьем месте – «Чикшулуб», находящийся на полуострове Юкатан. Диаметр его кратера – 180 километров, изначальная глубина – 17-20 километров. Ученые считают, что он образовался в результате удара астероида диаметром около 10 километров около 65 млн лет назад. Не из-за последствий ли этого столкновения вымерли динозавры? Расчеты показывают, что выделившаяся при ударе энергия была в два миллиона (!) раз больше, чем крупнейшее из построенных человеком термоядерных устройств. Естественно, что влияние этого события на климат планеты были катастрофичными. Дело в том, что при подобном столкновении в атмосферу поднимается огромное количество пыли, которая отражает солнечные лучи, что, в свою очередь, приводит к резкому похолоданию, длящемуся довольно долго. Сейчас это явление получило название «Ядерная зима». Потому что все то же самое неизбежно произойдет в случае широкомасштабного ядерного конфликта.

Но есть и претендент на первую строчку рейтинга. Это кратер Уилкса диаметром в 500 километров, расположенный в Антарктиде под ее ледяным щитом. Он еще недостаточно изучен и поэтому не получил признания мирового сообщества.

Однако все это было очень давно. А возможно ли что-нибудь подобное сейчас? Да, возможно. И это подтверждает загадочная история Тунгусского метеорита.

Тунгусский метеорит

Все это произошло ровно 110 лет назад, летом 1908 года. Конечно, масштабы прошедшего не сопоставимы с теми событиями, о которых говорилось выше. Но если бы все случилось не над глухой сибирской тайгой, а над каким-нибудь населенным пунктом, то мало бы не показалось никому. Так, например, Москва была бы полностью уничтожена.

Так что же произошло в Сибири 110 лет назад в районе реки Подкаменная Тунгуска? Однозначного ответа на этот вопрос нет до сих пор. Ведь, несмотря на множество экспедиций, ни одного осколка метеорита так и не нашли. Более того, не был обнаружен и кратер, несмотря на всю мощность взрыва.

Как это все было? Жители Сибири однозначно свидетельствовали о движении яркого небесного тела, закончившегося мощным взрывом. Взрывная и сейсмическая волна, магнитная буря регистрировались по всему миру. Несколько суток после этого на обширной территории наблюдалось интенсивное свечение неба и светящиеся облака.

Огромный вклад в изучение Тунгусского феномена внес советский ученый Леонид Кулик, организовавший в 1921–1939 годах несколько экспедиций, основной целью которых считались поиски остатков «метеорита». А планировавшаяся очередная экспедиция 1941 года не состоялась из-за начала Великой Отечественной войны. Кулик тогда вступил добровольцем в народное ополчение, был ранен, попал в немецкий плен и умер в нацистском лагере.

Экспедиции Кулика позволили установить, что в месте предполагаемого падения метеорита на значительной площади порядка 2000 км² был повален лес, причем в эпицентре деревья остались стоять (!), хотя и лишенные ветвей и коры. Уже тогда стало ясно, что разрушение метеорита произошло не в результате столкновения с Землей, а в воздухе над тайгой, на пяти или десятикилометровой высоте. А еще экспедиции Кулика собрали показания очевидцев события. Эти люди, коренное население окрестных мест, ничего не знали о космосе, метеоритах и кометах. Тем ценнее эти сведения. Вот только некоторые выдержки из их свидетельств:

«…вдруг на севере небо раздвоилось, и в нем широко и высоко над лесом появился огонь, который охватил всю северную часть неба. В этот момент мне стало так горячо, словно на мне загорелась рубашка. Я хотел разорвать и сбросить с себя рубашку, но небо захлопнулось, и раздался сильный удар. Меня сбросило с крыльца сажени на три. После удара пошел такой стук, словно с неба падали камни или стреляли из пушек, земля дрожала, и когда я лежал на земле, то прижимал голову, опасаясь, чтобы камни не проломили ее».

Или вот: «Услышали мы свист и почуяли сильный ветер. Мы были ведь еще в чуме, и нам не видно было, что делается в лесу… За чумом был какой-то шум, слышно было, как лесины падали. Вылезли мы с Чекареном из мешков и уже хотели выскочить из чума, но вдруг очень сильно ударил гром. Это был первый удар. Земля стала дергаться и качаться, сильный ветер ударил в наш чум и повалил его. Тут я увидел страшное диво: лесины падают, хвоя на них горит, сушняк на земле горит, мох олений горит.

Дым кругом, глазам больно, жарко, очень жарко, сгореть можно. Вдруг над горой, где уже упал лес, стало сильно светло, и, как бы тебе сказать, будто второе солнце появилось, глазам больно стало, и я даже закрыл их. Похоже было на то, что русские называют «молния». И сразу же был сильный гром. Это был второй удар. Утро было солнечное, туч не было, наше солнце светило ярко, как всегда, а тут появилось второе солнце!»

Хотя общепринятой теории Тунгусского феномена нет, ученые сходятся на том, что над Подкаменной Тунгуской еще в воздухе взорвалось некое крупное тело. Разнятся лишь описания его свойств и происхождения. Это мог быть обломок астероида или кометы, а состоять он мог изо льда или камней, но скорее всего речь все же идет о чем-то немонолитном, пористом, типа пемзы, иначе крупные обломки были бы уже обнаружены.

В настоящее время кометная гипотеза является общепринятой. Ее поддерживают специалисты NASA и большинство российских исследователей. Это подтверждают и результаты компьютерного моделирования. Подобная схема распада объясняет наличие двух последовательных ударных волн, о которых говорили свидетели взрыва.

А что грозит нам сейчас

Самым опасным астероидом сейчас считается Апофис. По мнению экспертов, Апофис достигнет Земли в 2029 или в 2036 годах. Астероид массой порядка 18 млн тонн полностью состоит изо льда и пыли, его диаметр составляет от 310 до 350 метров. Возможные зоны падения астероида приходятся и на Россию. Однако ученые NASA считают, что столкновение Апофиса с Землей маловероятно. По крайней мере, в обозримом будущем.

Но вот вопрос: если Апофис движется по понятной, хотя и меняющейся, траектории вокруг Солнца, то не может ли прилететь к нам какое-нибудь другое чудовище из далекого космоса, о существовании которого мы даже и не подозреваем? Ученые предполагают, что на ранних стадиях существования Земли, столкновения ее с астероидами было обычным делом. Это объясняется тем, что 3-4 млрд лет назад Солнечная система была заполнена большим числом летающих тел, которые не могли найти своего места в этом мире и под действием гравитационного притяжения больших планет постоянно сталкивались с ними. А сейчас все успокоилось. Но пришествия новых «посетителей» исключить, конечно, нельзя.

И что делать

А вот это непонятно. Взорвать пришельца, как делал это герой Брюса Уиллиса – не вариант. Осколки взорванного астероида обрушатся на Землю. И нанесут невосполнимые повреждения всему существующему на планете. Ведь наша цивилизация, при всем достигнутом технологическом прогрессе, очень хрупка. Вот представьте себе, что в результате воздействия инопланетного тела, «вырубится» электричество по всей планете. А такое возможно. Это же будет глобальная катастрофа. Города погрузятся во мрак, никакого интернета и вообще ничего. Даже туалет работать не будет. И в магазин не пойдешь – кассы не работают. Там, в чумах, выжить еще будет можно. А вот всем нам, которые не в чумах – вряд ли.

Другой вариант – каким-то образом, например, теми же ядерными взрывами, отклонить траекторию пришельца, чтобы в итоге он пролетел мимо Земли. Теоретически, такое возможно. Но как оно сработает на практике? Приближаться к астероидам мы уже научились. А вот экспериментов по изменению их траекторий еще не было. Оно и понятно – ведь проведение подобного рода опытов неизбежно бы означало выведение ядерного оружия в космос. А это сами понимаете, что такое. Мы сами себя раньше угробим, чем какие-нибудь астероиды к Земле прилетят.

И что нам остается?

Будем надеяться, что ничего такого не случится. По крайней мере, на нашем веку. Возвращаясь к Тунгусскому метеориту, конечно, 110 лет назад обнаружить приближение этого объекта к Земле было невозможно. Сейчас – легко. Многочисленные обсерватории и космические телескопы четко фиксируют все, что происходит в Солнечной системе. Ну и что? Узнали, что какой-то космический монстр движется в сторону Земли, траекторию его рассчитали (это легко делается) и поняли – столкновение неизбежно. Тогда – конец всему. Потому что современные математические модели такого рода процессов и данные астрономических наблюдений позволяют определить массу приближающегося объекта, его скорость и, соответственно, последствия столкновения. Как одномоментные, так и долговременные. Так что в подземном бункере не спрячешься. Это вам не ограниченный обмен ядерными ударами. Это – глобальная катастрофа. Остается надеяться, что пронесет.