Новые горизонты. В России создана одна из ведущих авиастроительных корпораций мира

Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко заявил о том, что в марте полностью завершена интеграция в "Ростех" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и определены ключевые направления развития авиационного кластера в России. Руководство ОАК сообщило, что реализуя все меры противодействия распространению коронавируса, авиапредприятия продолжают работать, выполнять обязательства перед государственным заказчиком и иностранными партнерами.

Полная интеграция

Указ о передаче «Ростеху» 92,31% акций Объединенной авиастроительной корпорации Президент России подписал в октябре 2018 года. Руководство «Ростеха» сразу же заявило, что процесс вхождения ОАК в госкорпорацию будет непростым и продлится около полутора лет.Так оно и вышло.

Интеграция стала главным событием 2019 года и завершилась к весне 2020-го, поскольку такой непростой актив как ОАК требовал серьезной перенастройки.

Да и сегодня остался ряд вопросов, которые решаются в рабочем порядке. В первую очередь прорабатываются механизмы погашения долгов авиапредприятий: где-то с прямым участием государства, а где-то - инвестируя собственные средства «Ростеха», разрабатывая антикризисные планы. При этом часть активов проходит процедуру банкротства.

По словам Олега Евтушенко, практикуется государственно-частное партнерство – «Ростех» продает доли в предприятиях частным инвесторам, а полученные средства инвестирует в свои активы.

«Совокупно авиационный кластер вместе с ОАК, ОДК приносит корпорации 44% всей выручки – более 770 миллиардов рублей. С вхождением ОАК в состав "Ростеха" мы становимся одной из ведущих авиастроительных корпораций в мире. С нашей авиацией все будет хорошо. Я уверен, что наши самолеты в этом десятилетии заполнят небо над Россией», - заявил исполнительный директор госкорпорации в интервью в РИА Новости.

Новые технологии

Как ранее отмечал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, интеграция в «Ростех» - это синергия с другими предприятиями авиакластера, общие подходы к технологическому развитию, совместное использование производственного и конструкторского потенциала, объединение усилий по продвижению и послепродажному обслуживанию авиатехники.

Проще говоря, опыт производителей авиатехники соединяется с новейшими технологическими разработками компаний Ростеха и создается востребованная на рынке продукция.

Что касается инноваций, топредприятия ОДК в числе первых в России внедрили VR-технологии, которые обеспечивают визуализацию данных, получаемых при использовании цифровых двойников, делая более эффективной и удобной работу конструкторов и эксплуатантов. Кроме того, здесь используют технологию промышленной 3D-печати как на этапе разработки изделия, так и в серийном производстве.

Для предприятий авиационного кластера Ростеха на базе ММП имени В.В. Чернышева создан Центр аддитивных технологий.

Эти технологии позволяют существенно сократить количество деталей конструкции, примерно на четверть уменьшить вес изделия, вдвое сократить срок производства и снизить стоимость почти на 40 процентов. В центре уже работают над деталями двигателей, элементами топливной системы для авиатехники.

Разработка, испытания и начало эксплуатации новых самолетов, таких как МС-21 и Ил-114-300, проходят в цифровой среде. Таким образом, ускоряются проектирование, программа испытаний, производства и вывода на рынок воздушных судов.

В январе 2020 года на иркутский авиазавод уже поставлены первые серийные двигатели ПД-14 полностью российского производства для установки на МС-21.

В «Ростехе» отмечают, что на предприятии "ОДК-Климов" реализуются два проекта по созданию отечественных двигателей для "Ансата" и Ка-62, которые будут превосходить зарубежные аналоги. Поставка серийных двигателей на рынок запланирована на 2024-2025 годы.

Непрерывное производство

В заявлении, опубликованном на официальном сайте Объединенной авиастроительной корпорации, говорится, что предприятия ОАК включены в перечень системообразующих организаций, от деятельности которых зависят обороноспособность страны, экономическое развитие и занятость населения нескольких регионов.

Сегодня сотрудники инженерных и корпоративных центров ОАК работают в режиме удаленного доступа, а на предприятиях с непрерывными производственными процессами ведется постоянный контроль за состоянием здоровья работников.

ОАК ГК «Ростех» продолжает выполнять гособоронзаказ, важнейшие программы военно-технического сотрудничества, а также работу по модернизации и производству новейшей гражданской авиатехники.

Например, к началу апреля компания «Туполев» завершила модернизацию первой партии стратегических ракетоносцев Ту-95МС и совместно с ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - работы по созданию первого глубоко модернизированного Ту-95МСМ.

К середине апреля в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех базе ульяновского предприятия АО «Авиастар-СП» создан центр специализации «Панели фюзеляжа».

Именно здесь теперь сосредоточены производственные ресурсы для выпуска панелей фюзеляжа для Ил-76МД-90А, Ил-112В, Ил-114-300 и других гражданских программ ОАК. Увеличивать объемы производства будут за счет перспективных проектов новых воздушных судов, в том числе для холдинга «Вертолеты России».

Как отмечают в «Ростехе», программа поэтапного развития центра специализации рассчитана до 2025 года, а экономический эффект может составить около 500 млн. рублей.

По словам заместителя генерального директора ПАО «ОАК» по производству и техническому развитию Сергея Смирнова, новая индустриальная модель ОАК предполагает формирование центров специализации и компетенций, каждый из которых будет оснащен высокотехнологичным оборудованием и сосредоточится на производстве определенных видов продукции в интересах всех российских «самолетных программ». За счет этого планируется распределить производственные ресурсы и снизить инвестиционную нагрузку в корпорации.

В «Ростехе» не только решают сегодняшние проблемы авиационной отрасли, но и формируют долгосрочные планы.

Подготовлен проект программы развития ОАК до 2035 года, которая включает и меры по повышению эффективности, и усиление позиций российских авиастроителей на внутреннем и международном рынках.

Участникам этих рынков свои возможности и новинки авиатехники ОАК более десяти лет демонстрирует на международном авиационно-космическом салоне МАКС.

Объединенная авиастроительная корпорация была создана в 2006 году и уже на МАКС-2007 ведущие авиастроительные компании России выступили как одна команда, представив более двух десятков самолетов и вертолетов.

Теперь, когда ОАК вошла в состав «Ростеха», на салоне МАКС-2021 можно ожидать еще более яркую и масштабную экспозицию.

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