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«Ничего удивительного». Почему над Кремлем поднялись военные вертолеты?

23 Ноября 2018 454 0 События и факты
«Ничего удивительного». Почему над Кремлем поднялись военные вертолеты?

На днях пользователи социальных сетей опубликовали видео, на котором запечатлены два военных вертолета, вылетающих из Кремля. На одном из них была прикреплена платформа с людьми в военной форме и оружием. Это событие породило массу версий, в том числе и об экстренной эвакуации президента. Однако, как позднее заявили в Федеральной службе охраны, эти вертолеты принимали участие в плановых учениях.

Не первый раз

Запись вертолетов Ми-8, которые летали в районе Кремля, была сделана в четверг. Один из них вез некий груз на прицепе. На видео можно увидеть, что это сетка, на которой спина к спине стоят люди в военной форме и, очевидно, с оружием. В какой-то момент они даже двигаются.

После массового обсуждения этой видеозаписи в Федеральной службе охраны поспешили объяснить увиденное. Как заявил представитель ФСО, это была плановая тренировка службы, и в этом нет ничего удивительного. «У нас, что первый раз вертолеты с территории Кремля взлетают? Что тут удивительного?» – сказал он.

Аналогичную информацию в пятницу подтвердили и в центре по связям с прессой и общественностью ФСО, где представителям СМИ рассказали, что это действительно были плановые учения. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ничего экстраординарного не произошло. Он напомнил, что Кремль – действующая резиденция президента и режимный объект, а о деталях учений направил справляться у ФСО.

Уничтожить дрона?

Комментируя видео, генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов выдвинул свою версию происходящего. По его мнению, таким образом, в России отрабатывают технологию уничтожения дронов. В разговоре с МК он заявил следующее:

«Можно предположить, что это действительно учения по обеспечению безопасности высших должностных лиц при подобной атаке. Дроны имеют ресурс для подъема взрывных устройств. Возникает вопрос, как с ними бороться?»

Михайлов пояснил, что даже если у вертолета открыть двери, то нужной зоны обстрела все равно не получишь: «А если речь идет о личном составе, который обеспечивает 360 градусов обстрела, находясь на платформе под вертолетом сопровождения, то теоретически можно предположить, что такая схема может сработать. Возможно, это как раз отработка технологии уничтожения дронов».

Привыкаем к шоку?

Как сообщают очевидцы, вертолеты летали в самом центре Москвы примерно сорок минут. Так, их можно было увидеть в районе станций метро «Новокузнецкая» и «Павелецкая». Как позднее сообщил ряд СМИ, около одной из кремлевских стен неподалеку от Спасской башни и Тайницкого сада находится вертодром, который рассчитан на посадку двух вертолетов.

Как пишет «Вечерняя Москва», вероятно, жители столицы перестанут испытывать шок в связи с вертолетами в небе, поскольку они будут летать каждый день. Издание пишет о том, что санитарные вертолеты начнут круглосуточно патрулировать территорию столицы, а свои первые ночные дежурства «вертушки» выполняли еще во время футбольного чемпионата мира в этом году.

Супер-вертолеты

Российская военная техника, как отмечает пресса, всегда развивалась, в частности, речь идет о военном оснащении. В октябре этого года в сети впервые были опубликованы первые снимки «перспективного боевого вертолета» (ПБВ) с новейшими ноу-хау, который разрабатывают специалисты конструкторского бюро «Камов». Речь идет об особенной схеме расположения несущих винтов. Кроме этого, у нового вертолета будут крылья, а шасси при полете будут убираться.

Некоторые заимствования будут взяты и у ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». Как пишет «Российская газета», будет две версии вертолета: военный и гражданский. Судно может развивать скорость до 700 км/ч. Этот вертолет быстро стал вызывать интерес не только в нашей стране, но и у зарубежных партнеров.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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