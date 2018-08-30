Несмотря на санкции. Почему Россия – самый крупный инвестор Украины

Несмотря на то, что отношения между Москвой и Киевом остаются достаточно напряженными, Россия остается самым крупным инвестором украинской экономики. Этот факт подтверждает и отчет Государственной службы статистики Украины. В нем говорится о том, что в первом полугодии 2018 года Москва вложила около трети от общего объема зарубежных инвестиций в украинскую экономику – больше, чем остальные страны.

Кто и сколько вложил

Как говорится в отчете украинской Госслужбы статистики, в первом полугодии этого года Россия вложила 436 млн долларов, что составляет 36% от общих зарубежных вложений. Всего за указанный период в украинскую экономику поступило 1,259 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Кроме России, в Украину были вложены средства Кипра (219 млн долларов), Нидерландов (207,7 млн долларов), Австрии (58,7 млн долларов), Польши (54,1 млн долларов), Франции (46,9 млн долларов), а также Великобритании (43,4 млн долларов).

Есть и статистика, сколько и куда было вложено средств. Больше всего инвестиций ушло на финансовую и страховую деятельность – 59,6%. На оптовую и розничную торговлю ушло 9,6%, на промышленность – 8,2%, и в информационно-телекоммуникационный сектор – 7,9%.

Почему Россия?

Как считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, если более внимательно ознакомиться со статистикой по инвестициям, то становится очевидным, почему именно Россия весьма активно вкладывается в Украину.

В частности, в первом полугодии 2018 года на опт и розницу, которую Киев со стороны России практически перекрыл, было направлено всего 9,6% инвестиций, в промышленность было вложено еще меньше – 8,2%. А вот на финансовую и страховую деятельность ушло больше всего – 60%.

Как объясняет эксперт, которого цитирует Газета.ру, Россия вынуждена вкладывать в Украину, чтобы оказывать поддержку дочкам российских госбанков, которые пока что еще продолжают работать на украинской территории.

«Из-за введенных Киевом мер против российских банков, кредитные учреждения вынуждены докапитализировать их, чтобы выполнять накопленные обязательства перед вкладчиками. Продать бизнес на Украине не так легко. На сегодняшний день на Украине остались «дочки» Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка», – заключил Жарский.

«Попрошайка» Украина

Как заявил политолог и журналист Юрий Светов, сегодня Киев берет деньги, не стесняясь, где только можно, поскольку страна находится на грани банкротства. «Тем более, если судить по заявлениям их политиков, они берут эти деньги как некий «долг» России перед Украиной, которую Россия обязана после «веков угнетения» восстанавливать», – отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам политолога, российский бизнес имеет свои интересы на Украине, поскольку страны в течение долгого времени имели развитые экономические отношения. «И, если эти инвестиции приносят прибыль, то российские предприниматели будут туда вкладываться», – говорит Светов.

Однако, как считает эксперт, все это в ближайшее время может быстро закончиться. «И те, кто инвестирует на Украину, рискуют потом долго думать, как же им вернуть то, что они туда вложили», – добавил Светов.

Комментируя ситуацию, политолог заключил: «Украина – это попрошайка. По всему миру ходит с протянутой рукой и клянчит, в том числе у страны, которую открыто называет своим врагом. Более того, они считают наши инвестиции некой формой расплаты России за мифическую вину, которую она якобы имеет перед Украиной. Поэтому мы вкладываем деньги – они берут».

А что же Запад?

Безусловно, такая статистика не может не удивлять. Как минимум, она выглядит странно, особенно на фоне призывов Киева разорвать отношения с Россией и ввести новые санкции. Тем не менее, факт остается фактом: пока что товарооборот между Россией и Украиной находится на подъеме.

Естественно, это выгодно обеим сторонам. Однако с точки зрения политики ряда стран, у которых нет таких масштабных экономических отношений с Москвой, рост товарооборота – это большой минус. И именно поэтому Запад, который стремится изолировать Россию, вынуждает Украину разрывать с Россией отношения.

«Они принуждают украинские элиты к разрыву отношений с Россией не только на торгово-экономическом уровне, но и на уровне чисто человеческих отношений, о чем говорит стремление прервать автобусное или железнодорожное сообщение», – прокомментировал ситуацию ФБА «Экономика сегодня» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.