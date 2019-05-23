Непризнанный кризис. Почему цены на бензин в России растут несмотря на компенсации нефтяникам?

НТС направил вице-премьеру Козаку письмо с предупреждением о возможности резкого роста цен на бензин в России. ФАС настоятельно рекомендует нефтяным компаниям увеличить продажи топлива на внутренний рынок за счет снижения экспорта и роста производства сырья. Российское правительство уверяет, что держит все под контролем и не видит причин для беспокойства. Но по факту биржевые цены на бензин на прошлой неделе стремительно пошли вверх и стали расти мелкооптовые цены. Каковы будут последствия?

Механизм компенсаций

Российское правительство и нефтяники в апреле с трудом договорились о параметрах продления сделки о стабилизации цен на топливо.

Было решено, что текущем году российским нефтяникам будет выделено 400-450 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния в качестве компенсации за сдерживание цен на топливо. Что касается следующего, 2020 года, то использование аналогичных параметров при высокой стоимости нефти приведет к тому, что сумма компенсаций нефтяным компаниям из ФНБ будет составлять 1,7 триллиона рублей. «Поэтому договоренности по демпферу на 2020 год пока не достигнуты», — пояснили в Минфине.

Напомним, что в марте российский кабмин принял решение поменять механизм компенсаций, который позволяет нефтяникам сдерживать цены на топливо. В правительстве пришли к следующему: источниками средств для более высоких выплат компаниям будут служить акцизы и надбавки к налогу на добычу полезных ископаемых.

Как напоминает РИА Новости, суть механизма так называемых взаимных компенсаций состоит в следующем: при высоких экспортных ценах власти доплачивают нефтяникам, чтобы те отказались от поставок за рубеж. А вот при низких ценах, наоборот, уже компании платят бюджету. На сегодняшний день стоимость отсечения экспортного паритета составляет 56 тысяч рублей за тонну бензина и 50,5 тысячи рублей за тонну дизеля.

В марте было решено понизить цену отсечения до уровня 51 тысячи рублей за тонну бензина и 46 тысяч рублей за тонну дизеля. Как подсчитали эксперты Минфина, выпадающие доходы бюджета могут составить 120-190 миллиардов рублей в год.

Кризиса нет?

Несколько дней назад, комментируя ситуацию на топливном рынке, вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что нет никаких оснований для разговоров об обострении ситуации или кризисе. Как ранее сообщали СМИ, представители НТС (Независимый топливный союз) снова направил курирующему вице-премьеру письмо, в котором сообщалось о проблемах на рынке нефтепродуктов. В Союзе снова обратили внимание Козака на неожиданно обострившую ценовую ситуацию и указали, что с 15 апреля по 15 мая рост биржевых цен на бензин составил около 20%. Кроме того, как утверждал НТС, в 2019 году нефтепереработка оказалась «в кризисном состоянии», а ситуация весны прошлого года, когда цены на топливо на АЗС резко подскочили, может повториться.

«Мы мониторим ситуацию на рынке, биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога»,- заявил на это вице-премьер.

Рекомендации ФАС

Как сообщает РБК, ссылаясь на имеющийся в распоряжении документ, НТС называет Минфин РФ, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль, «архитектором надвигающегося кризиса» и заявляет, что ФАС позволила крупным нефтяным компаниям превратить биржевой механизм в средство «разгонки» оптовых цен. НТС также обвинил антимонопольное ведомство в невыполнении обязанностей по ограничению власти крупных нефтяных компаний.

Со своей стороны представители ФАС в минувшую среду обратились к нефтяникам с рекомендациями увеличить продажи топлива на внутренний рынок за счет снижения экспорта и роста производства нефтепродуктов. Об этом в разговоре с Интерфаксом сообщил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

«Сегодня на Биржевом комитете ФАС были даны рекомендации по увеличению продаж за счет снижения экспорта и увеличения производства.Мы выходим в период высокого спроса, но резких скачков выше инфляции не ожидаем. Мы будем мониторить ситуацию и в случае необоснованных завышений цен применим меры антимонопольного реагирования»», - заявил Махонин, отвечая на вопрос о том, что делает ФАС в связи с ростом биржевых цен и снижением объемов продаж нефтепродуктов на бирже.