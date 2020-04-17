Нефтяные компании России спорят, кто должен сократить добычу больше 984 0 Экономика

Президент России Владимир Путин договорился сократить добычу нефти на рекордные 2,8 млн баррелей в сутки с Саудовской Аравие и ОПЕК, но российские нефтяные компании не могут договориться о сокращении между собой. Некоторые компании выступают против сокращения добычи пропорционально их общему объему и требуют от государства льгот.