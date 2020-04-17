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Нефтяные компании России спорят, кто должен сократить добычу больше

17 Апреля 2020 984 0 Экономика
Нефтяные компании России спорят, кто должен сократить добычу больше

Президент России Владимир Путин договорился сократить добычу нефти на рекордные 2,8 млн баррелей в сутки с Саудовской Аравие и ОПЕК, но российские нефтяные компании не могут договориться о сокращении между собой. Некоторые компании выступают против сокращения добычи пропорционально их общему объему и требуют от государства льгот.

Придумывают предлоги, просят льгот

  • О разногласиях между российскими нефтяными компаниями узнала газета Financial Times. По словам ее собеседников, которые знают, как непросто идут переговоры, каждая нефтяная компания защищает собственные проекты от сокращения. Если добыча будет урезаться пропорционально общему объему, то «Роснефть» должна пожертвовать 600-630 тыс. баррелей, а ЛУКОЙЛ – 240-270 тыс.
  • Но не все компании согласны с пропорциональным подходом. Британское издание не называет, кто именно выступает против, но пишет, что они добиваются от государства льгот в обмен на сокращение. Основанием для получения льгот выступает то, что пропорциональное сокращение добычи приведет к остановке работы на некоторых месторождениях, возобновление эксплуатации которых будет либо затратным, либо невозможным.
  • По условиям сделки ОПЕК+ Россия должна сократить 2,8 млн баррелей в сутки от текущих 11,3 млн баррелей. Эксперты говорили, что убрать подобный объем с рынка России будет крайне затруднительно – страна может лишиться советских месторождений в Западной Сибири.
  • По словам собеседников FT, чиновники правительства ведут переговоры с каждой компанией в отдельности, но пока ни с одной не пришли к соглашению. Однако найти способ придется, подчеркивает издание. РБК, в свою очередь, пишет со ссылкой на источник в крупной компании, что сейчас все «придумывают любые предлоги, чтобы сохранить как можно больше добычи от сокращения для своей компании».
  • Больше всего в России добывает «Роснефть» – 38% добычи. Затем идут ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Татнефть». В Минэнерго продвигают пропорциональный подход, при котором «Роснефти» нужно сократить 630 тыс. баррелей в день, а, к примеру, «Татнефти» – 130 тыс. Всего в 2020 году надо ограничить добычу на 12,5%, до 490 млн тонн.
  • Сложность ограничения добычи объясняется тем, что лишь 2% скважин в России имеют «фонтанный способ» добычи, когда нефть под давлением выходит на поверхность. Во всех остальных случаях работают насосы и качалки, которые после отключения на месяц или полгода будет сложно заново запустить. Потребуется капитальный ремонт скважин. На это и ссылаются крупные компании, которые могут сильнее всего пострадать от уступки Путина в нефтяной войне.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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