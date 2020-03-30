Нефть больше никому не нужна. Российская марка Urals стоит как в 1999 году 188 0 Экономика

Еще недавно для российской марки нефти было шоком протестировать цену в 18 долларов за баррель. Но это было далеко не дно – сбываются прогнозы аналитиков, прогнозировавших падение нефтяных цен до нуля. По данным агентства Argus Media, нефть Urals продавалась 27 марта за 16,2 доллара за баррель. Это показатель 1999 года, когда Россия не зависела от нефти так сильно, как сейчас.