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Нефть больше никому не нужна. Российская марка Urals стоит как в 1999 году

30 Марта 2020 188 0 Экономика
Нефть больше никому не нужна. Российская марка Urals стоит как в 1999 году

Еще недавно для российской марки нефти было шоком протестировать цену в 18 долларов за баррель. Но это было далеко не дно – сбываются прогнозы аналитиков, прогнозировавших падение нефтяных цен до нуля. По данным агентства Argus Media, нефть Urals продавалась 27 марта за 16,2 доллара за баррель. Это показатель 1999 года, когда Россия не зависела от нефти так сильно, как сейчас.

Все ближе к нулю

  • Российская нефть продолжает дешеветь – за прошлую неделю стоимость барреля Urals упала на 5,51 доллара. При этом реальная ее цена ниже – нефть уходит со скидкой от 1,25 до 4,75 доллара.
  • По данным Goldman Sachs, спрос на нефть снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Связано это с падением потребления во всем мире на фоне распространения коронавируса – 92% мирового ВВП так или иначе затронуты пандемией. Ожидается, что на этой неделе спрос на топливо упадет на 26 млн баррелей, или еще на 25%.
  • Тем не менее «Транснефть» в апреле собирается увеличить поставки из российских портов на 9,3% по сравнению с мартом – до 2,97 млн баррелей в сутки. В компании отмечают, что это близко к рекордному уровню октября 2019 года. Таким образом, при сокращающемся спросе со стороны потребителей Россия продолжает вести войну за европейскую долю рынка с Саудовской Аравией. Это обстоятельство, а также решение президента США Дональда Трампа продлить карантинные меры до 30 апреля толкают цены вниз, к отрицательным значениям.
  • Пример отрицательной стоимости уже зафиксирован в США: компания Wyoming Asphalt Sour продает с середины марта нефть с доплатой 0,19 доллара за баррель. Компании некуда девать добытые баррели и нет возможности ее хранить. Согласно прогнозам аналитиков, нефтяные хранилища будут заполнены до начала июня.

Нефтяная война по расписанию

  • Россия с 1 апреля избавляется от обязательств от сдерживания добычи, которые она взяла на себя в рамках сделки ОПЕК+. Соглашение было разорвано из-за нежелания России ограничить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, а Саудовской Аравии оставить все так, как есть. В результате Эр-Рияд раздает скидки до 10 долларов от цены Brent своим покупателям и увеличивает добычу до 12 млн баррелей, а Россия заявляет о наращивании экспорта в связи с ремонтом НПЗ и снятии формальных ограничений.
  • Именно поэтому нефтяные фьючерсы на май в понедельник, 30 марта, опустились ниже 23 долларов за баррель впервые с 2002 года. Согласно расчетам Goldman Sachs, цены на нефть, которая добывается на территориях без доступа к морю, уже находятся в отрицательной зоне. Эти производства, по мнению аналитиков, следует закрыть, на что Россия не пойдет. Эта ситуация, пишут аналитики, «навсегда изменит нефтегазовую отрасль и ее геополитику».
  • Низкие цены на нефть катастрофичны для текущей экономики России. По словам замминистра энергетики Павла Сорокина, цену в 25 долларов российская нефтегазовая отрасль сможет выдержать в течение полугода-года. За это заплатит федеральный бюджет, который при благоприятной конъюнктуре получает 65% от цены в виде налогов, а при низких ценах – ничего. В текущем режиме Россия может выживать только за счет накопленных резервов, которые составляют в переводе на рубли 13 трлн руб. При этом федеральный бюджет на текущий год составляет около 20 трлн руб. Доля нефтегазовых доходов в нем составляет треть.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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