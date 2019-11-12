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Недра Украины. Недорого. Варвинское месторождение отдали осваивать американцам

12 Ноября 2019 330 0 Политика
Недра Украины. Недорого. Варвинское месторождение отдали осваивать американцам

Разрабатывать нефтяное месторождение в Черниговской области Украины будет совместное предприятие компаний Майкла Блейзера и Алекса Крэнберга. Как пишет РБК со ссылкой на Associated Press (AP), оба американских бизнесмена имеют прямое общение с главой Минэнерго США. Благодаря чему за меньшие деньги они смогли заполучить выгодный для них контракт. Чего не скажешь об Украине, которая, по сути, продала месторождение, которое могла осваивать сама, при этом получив за него гораздо меньше.

Отдали за бесценок

По информации Associated Press, компания, чье руководство связано с главой Минэнерго США Риком Перри, смогла заключить весьма выгодную сделку, связанную с разведкой и добычей нефти и газа на территории Украины. Это произошло после того, как один из соратников американского министра занял пост советника главы Украины Владимира Зеленского. AP ссылается на документы, соответствующего содержания, которые оказались в распоряжении агентства.

Как отмечает РБК, контракт компания смогла заполучить в аккурат через месяц после того, как Перри побывал на торжественной церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Во время своего визита американский министр отдал Владимиру Зеленскому список, в котором были обозначены лица, рекомендованные на должность советников по энергетике. Как утверждает AP, одним из них стал президент инвестиционной компании SigmaBleyzer Майкл Блейзер.

Дуэт Блейзер-Крэнберг Блейзер-Крэнберг стал действовать весьма решительно и без промедления - через неделю после инаугурации подали заявку на освоение Варвинского месторождения (Черниговская область Украины). При этом, как сообщает агентство, заявители предлагали ощутимо меньшую сумму, чем их единственные конкуренты. Несмотря на это, созданное Блейзером и Крэнбергом совместное предприятие Ukrainian Energy заключило контракт с украинскими властями на 50 лет. В документах, которые изучило AP, говорится о том, что выбор Ukrainian Energy объяснили финансовыми и техническими возможностями предприятия.

Защищая интересы США

Комментируя ситуацию, представитель Перри заявила в разговоре с агентством, что министр защищает американскую энергетику по всему миру, а не только на территории Украины. То есть, как она подчеркнула, речь идет  не о защите интересов определенных лиц либо компаний, а о защите в целом интересов США.  При этом Блейзер заявлял ранее, что Перри не имеет никакого отношения к процессу получения им контракта на разведку  украинской нефти и газа.

Как напоминает РБК, Блейзер является давним соратником Перри. А Крэнберг известен как один из спонсоров Республиканской партии США – именно он во время предвыборной гонки в 2016 году предоставил в распоряжение Перри свой личный самолет.

В середине октября появилась информация о том, что Рик Перри покинет должность министра энергетики. Но президент США Дональд Трамп, заявил, что  Перри будет работать в своей должности до конца текущего года.


Хозяева рынка

Примечательно, что это не первый раз, когда американцы пытаются взять под тотальный контроль нефтегазовые предприятия  и похозяйничать на энергетическом рынке Украины.

Как ранее сообщало AP, ссылаясь на свои источники, ряд бизнесменов, имеющих связи с главой США Дональдом Трампом и его адвокатом Руди Джулиани, ранее делали попытку поменять руководство украинского «Нафтогаза». Однако их план сорвался из-за того, что Петр Порошенко сокрушительно проиграл на выборах президента Украины.

Но и при новом  президенте американцы действуют на Украине как у себя дома.

Вчера на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обвинил сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в получении средств от украинской нефтегазовой компании Burisma через компанию-посредника Rosemont Seneca Boa. Депутат заявил, что в пользу Хантера Байдена и его посредников с Украины в общей сложности было переведено  около $16,5 млн, и напомнил, что ранее финансовая разведка Латвии передала Генпрокуратуре и Госфинмониторингу Украины материалы о возможной причастности к Байдена-младшего коррупционным схемам.

Как сообщали СМИ, даже Дональд Трамп в ходе июльского разговора с Владимиром Зеленским призвал президента Украины расследовать деятельность Хантера Байдена. Но в сентябре в США разгорелся скандал вокруг этих переговоров и вокруг сына Джо Байдена, который является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году. Скандал вылился в затеянную демократами процедуру импичмента Дональда Трампа. А Хантер Байден на Украине вышел сухим из воды.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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