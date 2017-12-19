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ИЗМИР

«Недоговороспособная Украина». Почему российские офицеры покидают Донбасс

19 Декабря 2017 2135 1 Тренды События и факты
«Недоговороспособная Украина». Почему российские офицеры покидают Донбасс

Москва объявила о том, что прекращает свою работу в рамках Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), и отзывает российских офицеров-наблюдателей с территории Донбасса. Все они должны были покинуть Украину сегодня. Однако сделать это в установленный срок не получилось. В Киеве заявили, что это якобы произошло из-за обстрела со стороны ополченцев. На что в ДНР заявили, что все сложности возникли из-за того, что Киев не предоставил транспорт.

Что такое СЦКК

СЦКК был сформирован из офицеров Генеральных штабов России и Украины, согласно поручению президентов двух государств. Центр появился после того, как были заключены Минские соглашения, направленные на разрешение донбасского конфликта. Как говорится в заявлении российского МИДа, СЦКК был создан по просьбе Украины. Тем не менее, Киев все время препятствовал офицерам России, когда они выполняли свои служебные обязанности. «Имели место случаи неуважительного отношения украинских военнослужащих к своим российским коллегам», – говорится в сообщении.

По утверждению внешнеполитического ведомства, Киев начал создавать для военнослужащих России препятствия и «напряженную морально-психологическую обстановку». В частности, им старались ограничивать доступ к линии соприкосновения, а также делали все, чтобы офицеры не могли общаться с местным населением.

«В таких условиях дальнейшая работа представительства Вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК стала невозможной. 19 декабря 2017 года входящие в состав Центра российские офицеры покинут территорию Украины», – цитирует РБК заявление ведомства. Уточняется, что зарубежные партнеры об этом вынужденном шаге были проинформированы.

Кто кого обвиняет

В запланированные сроки военные наблюдатели из СЦКК не смогли перейти через линию соприкосновения в Донбассе из-за того, что ополченцы ДНР устроили обстрел реактивными системами залпового огня – об этом говорится в заявлении украинской стороны, которое было опубликовано на Фейсбуке.

«18 декабря 2017, около 17:00 они обстреляли с использованием РСЗО населенный пункт Новолуганское. При этом стоит отметить, что в это же время должен был начаться переход линии разграничения офицерами российской стороны СЦКК через КПВВ «Майорск», который находится недалеко от района обстрела», – утверждает украинская сторона.

Со своей стороны представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов выступил с заявлением о том, что переход линии соприкосновения был перенесен на вторник из-за того, что Украина так и не смогла предоставить необходимый транспорт. В понедельник в разговоре с РИА Новости он сообщил: «Руководство представителей ВС РФ в СЦКК приняло решение в целях безопасности сегодня не пересекать линию соприкосновения. Украинская сторона так и не предоставила транспорт, повторная попытка пересечь линию соприкосновения будет завтра…»

Вынужденный выход

Во вторник все офицеры со стороны России и Украины из СЦКК благополучно смогли пересечь линию соприкосновения в Донбассе, оставив территорию ДНР. Об этом проинформировал представитель самопровозглашенной республики в СЦКК Руслан Якубов.

«Офицеры ВСУ, находящиеся в составе наблюдательных групп СЦКК на территории республики, выехали на территорию, подконтрольную Киеву. Представители ВС РФ в СЦКК покинули территорию республики и пересекли линию соприкосновения. Хотелось бы отметить, что выход офицеров РФ был вынужденный, и по этой причине досрочный. Их смена должна была находиться тут еще полтора месяца», – сообщил Якубов в разговоре с РИА Новости.

«Недоговороспособный Киев»

Комментируя ситуацию радио Sputnik, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отметил, что вывод российских наблюдателей стал закономерным шагом, поскольку выработанные при участии Киева механизмы ни к чему не привели.

«В данном случае сохранение нестабильности на юго-востоке Украины, сохранение там тлеющего конфликта, к сожалению, выгодно киевским властям просто потому, что за счет этого они могут нагнетать антироссийскую истерию, выстраивая свою внешнеполитическую и внутриполитическую линию на обвинение нашего государства во всех грехах», – заявил эксперт. По его мнению, Россия не будет играть по правилам Украины.

По словам Данюка, Москва показывает всему мировому сообществу, что «Киев просто недоговороспособен», и именно по его причине реализовать Минские соглашения невозможно. «То, что наши наблюдатели не смогли пересечь линию огня, свидетельствует, что Минские соглашения, которые состоят из множества пунктов, не выполняются даже на уровне базовых пунктов – прекращение огня и отвод вооружений», – отметил он.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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04:23, 20.12 0 0
Андрей:

Сняли Российские кандалы с ополченцев.

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