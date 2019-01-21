Небо рекламы. Российский стартап предлагает размещать рекламу на околоземной орбите

Реклама преследует нас повсюду: на улице, в торговых центрах, по телевизору, в интернете, и избежать ее практически не представляется возможным. Однако есть у маркетологов в запасе еще один потенциальный рекламный носитель, использование которого позволит получить беспрецедентно широкий охват аудитории, – небо.

Созвездия KFC и Coca-Cola

Российский стартап StartRocket предлагает сделать рекламу явлением действительно вселенского масштаба, размещая биллборды на низкой околоземной орбите. Для этих целей будет использоваться массив программируемых микроспутников CubeSats, располагающихся примерно в 450 км от земной поверхности. Каждый из них оснастят раскрывающимся 9-метровым парусом из майлара, улавливающим и отбивающим солнечный свет и играющим роль пикселя в громадном дисплее площадью почти 50 квадратных километров. Наряду с рекламой различных брендов, данная технология может быть использована для оповещения жителей отдельных регионов о всевозможных чрезвычайных ситуациях. Выводимые на такие орбитальные дисплеи изображения можно наблюдать из одной точки земного шара примерно на протяжении 6 минут.

Многие спутники уже отражают свет, вспышки которого на земле видны в течение нескольких секунд. Наиболее яркими являются спутники из созвездия телекоммуникационной компании Iridium, запущенные на орбиту в 90-х годах прошлого века, блеск которых достигает -8m (для сравнения, яркость полной Луны составляет -13m, а Солнца -27m). Аналогичную яркость будут иметь новые спутники CubeSats.

Генеральный директор StartRocket Владилен Ситников обратился к инженерам Сколковского института науки и технологий для просчета всех технических деталей и разработки прототипа. Если все будет идти по плану и найдется достаточно денег для финансирования, то тестовый запуск может состояться уже летом, а полностью выполнен проект будет в 2021 году.

Неоднозначная реакция специалистов

Ситников считает, что стремление все рекламировать заложено в самой человеческой природе, и он не видит ничего плохого в своем проекте создания орбитальных дисплеев, которые совершат переворот на глобальном рынке рекламы. Однако планы по превращению неба в рекламный щит далеко не все воспринимают с воодушевлением, опасаясь, что дополнительное световое загрязнение небосвода может обернуться непредсказуемыми последствиями, и попросту считая это неэтичным.

По мнению профессора астрономии Мичиганского университета Патрика Зейтцера, изображения на орбитальных дисплеях можно будет увидеть только в вечерние и утренние сумерки, когда паруса спутников отражают свет, а наблюдатели находятся в темноте. Зейтцер, занимающийся изучением космического мусора с 2000 года, считает, что запускать подобные проекты стоит лишь при наличии серьезного коммерческого или научного интереса, а также для обеспечения национальной безопасности. На сегодняшний день на орбитах вокруг Земли крутится около 20000 объектов, из которых лишь 10% являются активными спутниками, остальные – мертвые, загрязняющие космическое пространство, и добавлять к ним другие вряд ли стоит.

Астроном Джон Барентин также считает создание орбитальных дисплеев не самой блестящей идеей, и при этом именно в блеске видит основную проблему. Являясь борцом за сохранение темного неба, он говорит, что такие рекламные щиты стоит воспринимать как световое загрязнение и космический мусор одновременно, а, возможно, и как препятствие для передачи радиосигналов.

Кинематографист Харун Мехмединович, специализирующийся на съемках ночного неба, считает, что использование орбитальных дисплеев негативно скажется на психическом здоровье людей, так как вся история развития человечества неразрывно связана с наблюдением за звездным небом, а световое загрязнение разрывает эту связь, в результате чего люди лишаются частички своего «я».

Тем не менее, проект StartRocket весьма привлекателен с коммерческой точки зрения, поэтому нет никаких сомнений, что в итоге он все-таки будет реализован. Ждать того момента, когда над нашими головами в ночном небе начнут пролетать логотипы KFC или Coca-Cola, осталось совсем недолго.