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Не взаимная выгода. Какие льготы для бизнеса разоряют региональные бюджеты?

29 Ноября 2019 58 0 Экономика
Не взаимная выгода. Какие льготы для бизнеса разоряют региональные бюджеты?

В Минфине РФ дали оценку рациональности использования регионами двух главных фискальных стимулов для бизнеса - льгот по налогам на прибыль и на имущество. В ведомстве пришли к выводу, что целом по стране неэффективны более 30% преференций по налогу на прибыль и 43% - по налогу на имущество юрлиц. Из-за этого в прошлом году субъекты федерации недополучили 211 млрд рублей.

Неэффективные льготы

Как сообщают «Известия», эти данные содержатся  в письме первого замглавы Минфина Леонида Горнина, направленном руководителям регионов.

Абсолютно неэффективными льготы для бизнеса по налогу прибыль оказались в 15 российских регионах.

Это Брянская, Владимирская, Воронежская, Костромская, Новгородская, Астраханская и Оренбургская области, республики Карелия, Тыва, Бурятия и Карачаево-Черкесия. В этом же списке Минфина оказались Краснодарский, Камчатский и Красноярский края и Чукотский автономный округ.

Вместе с этим льготы по налогу на имущество оказались абсолютно непродуктивными в 12 регионах.

Речь идет о Воронежской, Новгородской, Тверской, Магаданской, Саратовской и Новосибирской областях, республиках Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, Марий Эл, Забайкальском крае и Санкт-Петербурге.

В целом абсолютно неэффективно предоставляются налоговые льготы в 25 субъектах федерации.

Как оценили в Минфине, из-за сокращения ставок по данным двум налогам в прошлом году региональные бюджеты субъектов недополучили 211 млрд рублей.

"Очистка" бюджетов

Минфин России  рекомендовал губернаторам в постоянном режиме анализировать предоставленные бизнесу  льготы и отменять те, которые не дают никакого эффекта.

Чтобы простимулировать регионы для отмены неэффективных послаблений масштаб недополученных доходов из-за преференций Минфин планирует учитывать в процессе составления рейтинга регионов по качеству управления финансами.

Также субъекты будут обязаны в срок до первого августа 2020 года  самостоятельно дать оценку эффективности льгот, после чего представить в Минфин программу, в которой речь как раз и будет идти об отмене нецелесообразных преференций.

Что касается сроков, то конкретных дедлайнов по так называемому «очищению бюджетов» от непродуктивных преференций перед регионами пока что не ставят. Но  некоторые субъекты  федерации не дожидаясь указания сверху уже начали отменять льготы, от которых не получают отдачу, или заменять льготы  субсидиями для инвесторов.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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