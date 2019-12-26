Не тронут только Путина. Зачем военные США планируют кибератаки на российскую элиту? 69 0 Политика

Вашингтон готовится к войне с Москвой – пока информационной. О планах США разработать стратегию информационных «военных действий» против России сообщила газета Washington Post. По данным издания, целью плана будет защита президентских выборов 2020 года от вмешательства России. Кибервойска США готовятся противостоять «российским хакерам» и «троллям», а также собираются получить конфиденциальную информацию о российских олигархах в окружении Путина, чтобы сыграть на разногласиях внутри российской элиты.