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Не тронут только Путина. Зачем военные США планируют кибератаки на российскую элиту?

26 Декабря 2019 69 0 Политика
Не тронут только Путина. Зачем военные США планируют кибератаки на российскую элиту?

Вашингтон готовится к войне с Москвой – пока информационной. О планах США разработать стратегию информационных «военных действий» против России сообщила газета Washington Post. По данным издания, целью плана будет защита президентских выборов 2020 года от вмешательства России. Кибервойска США готовятся противостоять «российским хакерам» и «троллям», а также собираются получить конфиденциальную информацию о российских олигархах в окружении Путина, чтобы сыграть на разногласиях внутри российской элиты.

Тактика и стратегия США

  • Управлять информационной войной против России будет Киберкомандование Вооруженных сил США. По данным Washington Post, специалисты военного ведомства уже приступили к разработке военной тактики.
  • Военные США вырабатывают сценарии противодействия «российским хакерам и троллям», а также обсуждают возможные меры против российской политической и экономической элиты.
  • Единственный человек, который не рассматривается США как объект для информационной атаки – президент России Владимир Путин. Потому что это «было бы слишком провокационно».
  • США применят средства информационной войны против России, если Москва будет «вмешиваться в выборы президента в 2020 году».

Элита «на мушке»

  • На прицеле у американских военных будут: руководители российских спецслужб, армии и крупных компаний. В США собираются присылать им предупреждающие сообщения о последствиях возможного вмешательства.
  • Также американские военные планируют дезинформационные кампании, чтобы запутать российские власти и сбить с толку.
  • При этом Вооруженные силы США не хотят «оказывать воздействие на российское общество в целом». Их задача – обезопасить выборный процесс и информационное пространство во время выборов.

Истинное предназначение

  • Осенью 2019 года Киберкомандование США успешно справилось с угрозой, которая исходила от «российских троллейЦ. Во время промежуточных выборов в Конгресс США «отключили интернет» Агентству интернет-исследований (IRA) в Санкт-Петербурге.
  • Известно, что президент Дональд Трамп поддержал кибератаку против Агентства, которое в США называют «русской фабрикой троллей». В США до сих пор считают, что Россия оказала влияние на итоги выборов президента 2016 года через распространение ложной информации в соцсетях.
  • Тактика, которую разрабатывает киберкомандование США, пытаясь противостоять российскому вмешательству в выборы, на самом деле может носить военное назначение. В этом плане ключевой целью может стать сбор разведданных. Таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин.
  • «Я думаю, что все это делается для радиоэлектронной борьбы, но все это будет прикрываться под видом того, что есть угроза со стороны Российской Федерации… Я думаю, что это все-таки определенного рода военного назначения программа. Естественно, ее цели и задачи в открытую никто не будет обозначать», – резюмировал депутат.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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