«Не совершайте ошибку!» Почему Трамп уговаривает Россию не поддерживать Башара Асада в Сирии

Президент США сделал очередное заявление по Сирии. В своем твиттере он предупредил Россию и Иран, что они могут совершить «серьезную ошибку», если будут поддерживать «безрассудную» атаку президента Сирии Башара Асада на провинцию Идлиб. Пентагон, в свою очередь, готов ударить по сирийским силам, несмотря на протест России.

«Гуманитарная ошибка»

Дональд Трамп заявляет прямо: президент Сирии Башар Асад не должен «безрассудно» атаковать Идлиб. Таким образом американский лидер отреагировал на планы Дамаска по освобождению этой провинции.

«Россияне и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии», – говорится в сообщении Трампа. Он также отметил, что из-за этих действий может погибнуть несколько сотен тысяч людей. «Не позвольте этому произойти!» – написал Трамп.

Кто кого атакует?

Глава МИД Сирии Валид Муаллем, отвечая на угрозы со стороны США, в том числе обещания ударить по Сирии под предлогом использования химоружия, заявил, что Дамаск не поменяет планов по освобождению Идлиба от террористов.

Идлиб – это сирийская провинция, которую контролируют противники Асада, в числе которых не только представители вооруженной оппозиции, но и террористические группы. Россия заявляет, что террористы ведут подготовку провокации с применением химоружия, которую планируется провести в этом районе. Более того, на место уже завезены все компоненты химического оружия.

Валид Муаллем поддерживает эту версию. По его словам, за провокацией может стоять организация «Белые каски», члены которой совершили похищение 44 детей, чтобы использовать их во время инсценировки химической атаки в Идлибе. «По нашим данным, они недавно похитили 44 ребенка в зоне Идлиба для реализации этой постановки с химическим оружием», – заявил министр. Он добавил, что эту организацию поддерживают «британские спецслужбы», оказывая им всевозможную помощь.

Задачи Дамаска

В Дамаске, как напоминает Газета.ру, считают важной задачей освобождение провинции Идлиб. Произойдет это двумя путями: военным либо мирным. Муаллем убежден в том, что в международном сообществе должны признать факт того, что провинция Идлиб – это территория Сирии. Кроме этого, министр отметил, что Сирия просто обязана вернуть все свои территории.

«И никто не имеет права этому помешать. Во-вторых, как заявил президент Башар Асад, в настоящий момент приоритетной задачей является освобождение Идлиба или путем примирений, чему мы отдаем предпочтение, или военным путем», – заявил Муаллем.

Список США

Вашингтон тем временем уже составил предварительный список, где обозначены объекты Сирии, которые, как убеждены в США, относятся к области, связанной с производством химического оружия. То есть, это те объекты, по которым Штаты могут нанести удар. Составляли этот список разведка США и военные эксперты.

Как отмечается, список составлялся на тот случай, если президент Трамп решит провести новую серию авиаударов по Сирии. Вместе с этим, по словам одного из высокопоставленных чиновников, решение об ударе пока не принималось. Однако военные США «могут очень быстро отреагировать», если Сирия начнет атаковать, используя химическое оружие.

Реакция Кремля

В Кремле уже прокомментировали заявление Дональда Трампа. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, с террористами в Идлибе надо разбираться. «Мы знаем, что сирийские вооруженные силы готовятся к решению этой проблемы», – сказал официальный представитель Кремля. По его словам, ситуация в Идлибе продолжает оставаться темой для особой озабоченности и в Москве, и в Дамаске, и в Анкаре, и в Тегеране.

«Дело в том, что там сформировалось очередное гнездо терроризма, там достаточно многочисленная группа террористов засела», – отметил пресс-секретарь президента России. Он подчеркнул, что «безусловно, это ведет к общей дестабилизации обстановки, это подрывает попытки к выводу ситуации на трек политико-дипломатического урегулирования».