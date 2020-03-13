Не причинить себе удовольствие. В чем заключается польза самоограничений?

Мы все хотим быть счастливыми. Но осуществить это желание сегодня как никогда трудно. Именно сейчас у людей есть огромное количество возможностей для получения удовольствий и крайне мало возможностей его испытывать.

Несмотря на то, что современный мир часто оказывается непредсказуемым и неустроенным, в нем повсеместно открыт доступ к простым удовольствиям - вкусной еде, интернет-общению на любые темы, компьютерным играм, телесериалам.

Даже не верится, что еще 30 лет назад ничего из этих повсеместно распространенных радостей не давалось просто так - надо было «доставать» у знакомых и в магазинах, ходить в кино и в гости.

Сегодня все можно получить по клику мышки, по щелчку пальца на тачпаде.

И это создает огромную проблему - чем чаще мы предаемся простым удовольствиям, тем больше утрачиваем способность испытывать удовольствие.

Парадокс? Нет, простая биохимия.

Мозг человека формировался в то время, когда в природе не существовало алкоголя, фаст-фуда и лайков в соцсетях.

Удовольствие можно было получить только путем крайне сложных манипуляций – например, очень долго сбивать с дерева какой-нибудь плод, прежде чем его съесть. Удовольствие – это сигнал о том, что организм совершил необходимые действия и выжил. Это награда за усилия.

Но в наши дни никаких усилий предпринимать не нужно – все на расстоянии вытянутой руки.

Нейромедиаторы удовольствия (дофамин, например) можно получить от порции картошки фри с молочным коктейлем, ради которых не придется даже выходить из дома. Их доставит курьер по заказу в приложении телефона.

Беда в том, что, во-первых, высококалорийная пища не способствует выживанию, а совсем наоборот, во-вторых, через какое-то время мы ловим себя на том, что картошка нам надоела.

Точно так же как едой мы пресыщаемся впечатлениями, общением в сети, просмотром новых шоу.

Пресыщаемся – но не останавливаемся, пытаясь вернуть яркость первых эмоций. А когда это нам не удается, мы чувствуем себя несчастными.

В свое время ученые ставили такой опыт: крысам вживляли электроды в центр удовольствия и учили жать на педаль, которая подавала по этим электродам импульс. Кончилось тем, что все крысы погибли от истощения, поскольку не спали, не ели, игнорировали даже внешние сигналы об опасности. Они непрерывно жали на педаль.

Неприятная правда состоит в том, что мы недалеко ушли от этих крыс.

Социальные сети дают нам чувство включенности в общество, фальшивой востребованности.

Компьютерные игры заменяют реальность вымышленным миром.

Даже такая невинная, казалось бы, вещь, как просмотр сериалов – тоже ловушка.

Как часто вы ловили себя на том, что не вовлекаетесь в процесс просмотра полностью, а просто тупо глядите на экран и слушаете звук, иногда даже не следя за общим ходом событий?

Мы нажимаем и нажимаем на рычаг, получая все новые и новые дозы удовольствия, потому что это просто.

А когда рычаг вдруг ломается, то есть способ перестает действовать – мы испытываем чувство потери. Значит, нужно еще больше социальных сетей, больше смешных мемов, больше споров ни о чем! Иначе мы не чувствуем себя живыми.

Реальная жизнь при этом остается за бортом: рушатся отношения, тормозится карьера, а новые впечатления теряют возможность прийти в нашу жизнь.

Ведь мы заняты поиском выгодного ракурса для фото котика, которое выложим в инстаграм, получим две сотни лайков и ложное чувство признания.

Все это сначала способствует снижению настроения, а потом приводит к депрессивным состояниям.

Чтобы этого избежать, современные психологи предлагают очень простой метод – самоограничение.

Эта практика именуется еще «дофаминовым голоданием».

Термин весьма условный, поскольку за человеческое удовольствие отвечает не только дофамин, но и множество других гормонов.

А суть в том, чтобы раз в какой-то отрезок времени выбрать несколько часов или целый день без всех тех вещей, которые приносят вам «быструю радость».

Не смотреть ролики на ютьюбе, не есть фаст-фуд, не листать фейсбук, не валяться в постели под мелькание серий нового шоу.

Вместо этого нужно выбрать другие, более сложные способы – например, пойти погулять в одиночестве, заняться самообразованием, попробовать новые виды фитнеса.

Или же провести время с близкими за каким-то общим делом. Вариантов множество. При этом очень важно действовать осознанно и систематически.

Тогда самоограничение позволит вам вновь обострить восприятие мира и гораздо качественнее с ним взаимодействовать. Ведь именно контрасты придают яркость ощущениям и чувствам.

А помимо этого, вы получите еще одну «плюшку» - научитесь осознавать, что сейчас в вашем распоряжении есть практически все, кроме времени.

Именно время в современном мире – неизменно ограниченный ресурс.

А значит, относиться к нему надо бережно, отделяя «мусорное» удовольствие от того, которое действительно поможет вам жить и развиться как личности.

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