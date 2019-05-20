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Не поддались на шантаж. Вопреки США Турция закупает у России С-400 и готова производить С-500

20 Мая 2019 1375 0 Политика
Не поддались на шантаж. Вопреки США Турция закупает у России С-400 и готова производить С-500

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в эфире телеканала NTV сообщил о возможном совместном с Россией производстве зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после того как Анкаре будут поставлены С-400. Как рассказал Эрдоган, Москва предложила Анкаре «очень хорошие условия», и поставки ЗРК С-400 могут начаться раньше июля. Все это происходит на фоне постоянных угрозы со стороны США о введении санкций.

Ситуация

Власти Турции не раз заявляли, что не будут отказываться от своих планов по закупке российских ЗРК. Речь идет  о том, что первая партия систем ПВО как и указано в договоре, должна поступить в распоряжении турецкой стороны в июле.

 «После этого речь пойдет и об С-500, в том числе их совместном производстве, как и с С-400», — сообщил президент Турции. Что касается ситуации с США, то они уже передали Анкаре пять истребителей F-35, и турецкие пилоты на них уже проходят обучение. При этом, турецкий лидер убежден, что Вашингтон выполнит все обязательства перед Анкарой по программе F-35.

Со своей стороны американцы заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО. Более того, они угрожают ввести санкции за их возможное приобретение. Вашингтон уже несколько раз заявлял о том, что процесс по продаже Турции новейших истребителей F-35 может быть приостановлен.

Как напоминает РИА Новости, Турция – это один из участников международной программы США по созданию самолетов F-35. Анкара неоднократно заявляла, что российские ЗРК никаким образом не угрожают американским F-35. Также, как некоторое время назад подчеркивал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушолгу, те С-400, которые поставляют в Турцию, не будут интегрированы в систему ПВО НАТО.

В России, конечно же, знают о настроениях американцев по поводу сделки с Турцией. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, несмотря на настойчивость Вашингтона, реализация договоренностей по поставкам С-400 Анкаре идет полным ходом, и «никаких сбоев пока нет».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с президентом Эрдоганом так же отметила, что Турция готова производить закупки С-400, даже несмотря на «беспрецедентное давление» со стороны США.

Кроме  того, российская сторона предложила Турции обсудить возможность закупок перспективных многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 вместо американских F-35.

«Известные противники» НАТО

Напомним, что договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК Москва и Анкара заключили в декабре 2017 года. Стоимость контракта оценивается в сумму 2,5 млрд долларов. Из них 55% будет покрывать российский кредит на поставку в Турцию С-400, о чем сообщал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Договор между Россией и Турцией в США восприняли с критикой. И одной из главных причин для беспокойства стал риск этого предприятия для НАТО – о чем открыто заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

По его словам, если Анкара закупит вооружение, которое используют «известные противники» НАТО, то у поставившей С-400 стороны появится возможность изучить не только работу, но и технические характеристики истребителей F-35.

В США также размышляют о том, смогут ли исключить Турцию из производственного процесса F-35. Напомним, что турки занимаются производством деталей фюзеляжа, шасси, а также дисплеев кабины. Как отмечают собеседники, знающие ситуацию и сложные схемы мирового производственного процесса F-35, считают, что Турцию в этой цепочке можно заменить.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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