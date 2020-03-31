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Не готовы к кризису. У большинства россиян нет сбережений на «черный день»

31 Марта 2020 513 0 Экономика
Не готовы к кризису. У большинства россиян нет сбережений на «черный день»

Россияне оказались не готовы к экономическому кризису – у большинства нет сбережений на «черный день». Об этом свидетельствует опрос, который заказал банк «Открытие» и страховая компания «Росгосстрах Жизнь», пишет РБК. Однако даже у тех, кто смог отложить деньги на всякий случай, сбережений хватит не более чем на полгода.

Небольшие накопления

  • Согласно опросу научно-технического центра «Перспектива», который проводился с 26 февраля по 3 марта, 63,6% россиян не имеют сбережений на «черный день». При этом 60% респондентов хронически не хватает денег до следующей зарплаты. Из них 34,6% отметили, что им недостает, как правило, крупной суммы. Если смотреть по возрастным группам, среди заявивших о нехватке средств преобладают люди в возрасте 40 лет и старше (почти 80%).
  • Вместе с тем у каждого третьего россиянина есть отложенные средства (36,4%). Но это не очень большие суммы – их хватит на срок от двух до шести месяцев (45% респондентов ответили так). 21,2% опрошенных указали, что их сбережений хватит в лучшем случае на один месяц. Только 3,6% россиянам удастся жить на скопленные средства от трех до пяти лет, а 4,3% – более пяти.
  • Больше всего накоплений у жителей Мурманска (70% опрошенных), Санкт-Петербурга (60%) и Москвы (54,5%). Меньше всего накоплений у жителей Волгоградской области (20,5%), Бурятии (19%) и Забайкальского края (9%).
  • В случае потери работы 42% россиян смогут держаться на плаву без займов в течение месяца, 26% – менее трех месяцев. В среднем, следует из расчета аналитического центра НАФИ, накоплений россиян хватит на 63 дня.

Без поддержки

  • Большинство накоплений россиян находятся на банковских рублевых счетах (57,3%). Еще 22,1% людей хранят накопления дома в рублях. Валютные вклады есть только у 7,5%, а 4,7% держат валюту дома.
  • 20% опрошенных считают, что комфортным уровнем сбережений является сумма от 600 тыс. до 1 млн руб. При этом вклады в 1 млн руб. президент Владимир Путин обложил налогом на доходы в 13%. Он начнет взиматься с 2021 года, первые выплаты по нему будут в 2022 году. Госдума уточнила, что налог будет взиматься с дохода от банковского вклада свыше 60 тыс. руб. При ставке 6% с 1 млн руб., таким образом, ничего не будет взиматься. Так власти отреагировали на ажиотажное закрытие счетов в российских банках. Всего же, по расчетам Альфа-банка, государство может получить до 100 млрд руб. со вкладов россиян.
  • Комфортным доходом 32,9% россиян считают зарплату в 31-50 тыс. руб. Средняя зарплата в 2019 году, по данным Росстата, составила 35,2 тыс. руб. в месяц. Сегодня каждая пятая компания собирается сокращать либо зарплаты, либо сотрудников. По мнению экспертов, государству необходимо разворачивать программы поддержки для тех, кто пострадал от кризиса.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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