Не готовы к кризису. У большинства россиян нет сбережений на «черный день» 513 0 Экономика

Россияне оказались не готовы к экономическому кризису – у большинства нет сбережений на «черный день». Об этом свидетельствует опрос, который заказал банк «Открытие» и страховая компания «Росгосстрах Жизнь», пишет РБК. Однако даже у тех, кто смог отложить деньги на всякий случай, сбережений хватит не более чем на полгода.